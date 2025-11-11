飛官警戒待命酒測竟達0.04、離座尿尿　艦指部道歉了

▲少校飛官待命出勤，卻違規喝酒。（資料照／綠島翔記餐廳提供）



記者杜冠霖／台北報導

有媒體接獲爆料指出，海軍反潛航空指揮部一名少校飛官待命出勤，卻違規喝酒，主管知情竟未解除他的待命勤務；另名身兼作戰科長的飛官腎結石開刀，卻因擔心影響獎金，在尚未復原的情況下連飛2天、執行高強度任務，更扯的是，不只如此，直升機的駕駛座明明裝有尿管，該科長卻違反規定，在飛行任務中擅自離座、跑到機身後方如廁，引發議論。對此，海軍艦隊指揮部今（11日）回應，酒測爭議檢討議處、術後飛行調查釐清中，離席如廁部分已暫停當事人飛行任務。

《鏡週刊》接獲投訴指出，海軍反潛航空指揮部一名少校飛官待命出勤，卻違規喝酒，主管知情竟未解除他的待命勤務，罔顧飛安；另一名身兼作戰科長的飛官腎結石開刀，卻因擔心影響獎金，在尚未復原的情況下連飛2天、執行高強度任務，更扯的是，醫官竟以個資為由，協助隱匿。不只如此，直升機的駕駛座明明裝有尿管，該科長卻違反規定，在飛行任務中擅自離座、跑到機身後方如廁，長官同樣放任包庇。

據了解，涉案人員中，林姓少校於警戒待命任務前酒測值為0.04mg/L，單位便宜行事，已檢討議處。而陳姓中校「手術後仍執行飛行科目」部分，調查釐清中；另執行飛行任務期間，離開駕駛座影響飛安，暫停飛行任務派遣。

海軍艦隊指揮部表示，對此深表遺憾，並表達歉意。