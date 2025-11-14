　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓成「台灣有事」後援基地　為美軍造艦！韓媒：共抗中國海權崛起

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明10月底在慶州進行會談。（圖／達志影像）

▲美國總統川普、南韓總統李在明10月底在慶州進行會談。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明與美國總統川普10月29日進行會談後，經雙方官員歷時16天協商，今（14）日正式公布雙方會談的「事實清單」（fact sheet）。文件內容確認雙方同意推動美國商船、海軍艦艇在南韓建造。韓媒分析，該文件不僅呈現美韓共同牽制中國的意圖，也暗示未來一旦台海緊張情勢升溫，南韓將成為美國的後援建造及維修基地。

　＊美韓破天荒同意：美國海軍軍艦可在南韓境內建造
 根據韓媒《中央日報》，美韓兩國在此次事實清單中，首度由領導人層級確認合作推動美國海軍軍艦可在南韓境內建造。李在明強調，雙方將研議改善相關制度，使「不僅是美國商船，連美國海軍艦艇的建造，也能在大韓民國內進行」，形容這是兩國造船業共同邁向新高度的重要基礎。

事實清單中「海洋與核能領域夥伴關係發展」章節明確點出造船合作，雙方同意透過造船實務協議平台，在維修、保養、人才培育、船廠現代化、供應鏈韌性等領域深化合作，以加速增加美國商船及「具戰鬥能力的美軍軍艦」的數量。

雖然文件未直接寫明「南韓將建造美軍戰鬥艦」，但美國目前因法規限制，商船必須依《瓊斯法案》、軍艦必須依《伯恩斯—托勒夫森法案》在美國國內建造。如今川普、李在明確認研議修改制度，被視為可能加速美國委託同盟國造艦的進程，尤其在美國國內造船能力不足、建造速度有限的情況下，南韓的先進造船產業被視為關鍵助力。

　＊軍艦合作層級大幅升級　韓國或成為美軍「後方建造基地」
 報導指出，此次合作層級遠超以往。過去美韓造船合作多集中於美國海軍非戰鬥艦（如補給艦）的維修與保養，然此次事實清單則使軍艦建造合作「具體化」，意味著合作將升級至航母、驅逐艦、潛艦等戰鬥艦艇建造的層面。

南韓5月已在美韓聯合國防協商機制會議（KIDD）上，與美方討論過南韓的造艦能力。美國國會今年也已出現推動修改法規、允許同盟國建造美軍艦艇的聲音。

南韓若能直接參與美軍戰鬥艦建造，將象徵雙方安全同盟的「重大進展」。分析認為，美國近年擴張海軍力量、強化印太部署，與牽制中國的戰略方向密切相關；一旦台海出現緊急情勢，南韓可能成為美國重要的後援船艦建造與維修基地。

▲▼南韓主辦APEC峰會，李在明將依序與川普、習近平會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與中國競爭激化，韓美關係、韓中關係更為複雜。（圖／達志影像／美聯社）

　＊文件處處可見牽制中國意味　台海和平再度被明確納入
 事實清單中，還包含多項明確指向中國的文字。其一是重申將強化「針對所有區域威脅（包括北韓）」的美方常規威懾能力，其中「所有區域威脅」被視為涵蓋中國等國家，意味美韓安全合作的範圍已從韓半島（朝鮮半島）擴大至整個印太地區。

美韓雙方也直接提及台海和平穩定，強調維護台灣海峽和平穩定重要性、鼓勵兩岸問題以和平方式解決、反對任何單方面改變現狀的行為。這是延續文在寅、尹錫悅政府後，南韓再度以總統層級明確寫入同樣立場。

文件另指出，雙方重申「航行與飛行自由」以及海洋權益必須遵守國際海洋法，明顯針對中國在南海的人造島礁與軍事化行為。

　＊恐將引發中國強烈反彈　李在明稱韓中關係必需「實事求是」
 由於文件存在大量牽制中國的內容，報導指出，中國恐對南韓出現更強烈反彈。中國官媒先前已警告，若南韓或日本建造的船艦被用於美國對第三國的軍事行動，可能讓兩國陷入風險。

因此，李在明在宣布文件時也特別提到韓中關係，表示近期在與中國國家主席習近平進行會談後，已為改善雙邊關係創造契機，強調南韓雖與美國深化同盟，但也將維持務實外交，「不要拘泥於距離上的平衡，而是以實事求是的態度處理國際關係」。

11/12 全台詐欺最新數據

南韓成「台灣有事」後援基地　為美軍造艦！韓媒：共抗中國海權崛起

