陸軍1225人次宜蘭救災　完成蘇澳4區963戶清理、2大路段清淤

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸軍1225人次宜蘭救災　完成蘇澳4區963戶清理、2重要路段清淤

記者蘇靖宸／台北報導

受到颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳及周邊地區降下豪雨，造成多處重大災情。陸軍第三作戰區今（13日）表示，第三作戰區於災害發生的第一時間，立即整合轄內救災兵力與機具，立即投入災害搶救與復原行動，昨更持續自各駐地增派救災兵力與裝備，風雨無阻趕赴蘇澳地區，以實際行動展現國軍「與民同在」的承諾，讓民眾在最需要的時刻，第一眼就能看見國軍迷彩的身影。

▲陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。（圖／陸軍六軍團提供）

▲陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。（圖／陸軍六軍團提供，下同）

第三作戰區說，截至目前已動員救災1225人次、各類型機具、車輛計3類14項166輛，馳援蘇澳、南方澳、馬賽及五結等4個地區共11個里的民宅清理、道路清淤與地下室抽水等任務。救災官兵在泥濘中徒步穿梭，與民眾相互扶持，每一處受災家園，都盡最大努力恢復原貌；迄今已完成963戶清理及中山路、聖湖路等重要路段清淤作業。

▲▼陸戰66旅及憲兵於南興里協助清淤。（圖／陸軍六軍團提供）

第三作戰區強調，面對重大天然災害時，國軍秉持「與民同在、守護家園」信念，與地方政府及警、消保持密切協同，全力投入災後復原，用最堅定的力量守護民眾的生命財產安全。

第三作戰區表示，此外，作戰區同步啟動「行動點心車」服務，由國防部政戰局福利事業管理處與作戰區共同準備充沛補給物資。點心車沿著救援動線移動，為救災官兵送上充足飲料、點心及熱薑湯，在緊湊作業短暫休息之餘，迅速補充體力，使第一線救災官兵感受到部隊的支持與關懷。

▼陸軍第三作戰區點心車提供官兵服務。（圖／陸軍六軍團提供）

▼陸軍第三作戰區點心車提供官兵服務。（圖／陸軍六軍團提供）

11/11 全台詐欺最新數據

古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

陸軍第三作戰區蘇澳宜蘭鳳凰颱風

