「泉月樓行館」遭爆違建！縣府證實農地非農用罰30萬　無民宿登記

▲泉月樓行館在淹水的冬山中如同一座神奇乾島 。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

鳳凰颱風共伴超大豪雨，宜蘭嚴重淹水，而民宿「泉月樓行館」卻有如神助，將積水全部隔絕在門外，空拍畫面網路爆紅，不過後續傳出「泉月樓行館」部分屬於違建。對此，宜蘭縣府表示，行館位處特定農業區基地，有違章建築部分，可罰6到30萬元，2023年已開罰30萬元，部分樓管因未取得民宿登記，可罰10到100萬元，縣府將持續複查。若未改善最高恐遭罰130萬。

「泉月樓行館」11日起便透過臉書粉專發文表示，冬山淹整片時，泉月樓仍然乾爽、平靜，「防水閘門啟用、排水順暢，我們還在泡茶看雨，可以說泉月樓是冬山最安全的地方！」直到12日行館再度更新，稱外頭水位仍高，所幸「我們的防災應對完善，整棟建築與園區都維持良好狀態」，客人仍能在房內泡茶。畫面PO網後成為話題，民眾甚至追問防水閘門哪裡做的。

▲防淹水爆紅的泉月樓行館，建築主體有200多平方公尺違章，縣府列管中。（圖／擷取自《宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa》臉書）

爆紅後，「泉月樓行館」有違章建築也被爆料其實是違建，宜縣府證實，「泉月樓行館」建築主體違章建築200多平方公尺（約60坪），經冬山鄉公所查報是違章後，縣府去年已開出違章建築處分書，要求業者改善，並列管中，未來若工旅處、建設處等單位聯合稽查時，違章部分若被查證涉及公共安全，將列入宜縣第一優先的拆除名單中。

宜蘭縣府表示，行館位處特定農業區基地，有違章建築部分，依違反區域計畫法，可罰6到30萬元，其中2023年已開罰30萬元。另外部分樓管因未取得民宿登記，違反發展觀光條例，可罰10到100萬元，縣府將持續複查。