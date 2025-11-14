藍色起源新葛倫火箭升空！推進器成功回收　送NASA衛星上火星

▲太空公司藍色起源新葛倫火箭13日在佛州升空。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
億萬富翁貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）13日邁出重要一步，其巨型新葛倫火箭（New Glenn）成功執行首次收費任務，把美國國家航空暨太空總署（NASA）的2顆科學衛星送往火星，且首度成功回收推進器。
NEWS: Jeff Bezos’ rocket company, Blue Origin, has just successfully launched its New Glenn rocket for the second time ever today.— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 13, 2025
This is also the first payload the company has launched on its new rocket — twin satellites that will monitor weather changes on Mars. pic.twitter.com/aDrATw0S9p
路透、華爾街日報報導，新葛倫火箭13日在佛州升空，大約過了10分鐘之後，一級推進器順利降落在大西洋「傑克林號」海上平台，任務控制中心隨即爆出歡呼聲。火箭成功發射且推進器成功著陸，這對藍色起源來說是一大關鍵里程碑，為該公司與SpaceX的太空競賽增添戰力。
BREAKING: Jeff Bezos’ rocket company Blue Origin has just successfully landed its New Glenn rocket booster on a barge in the middle of the ocean — 25 years after its founding — becoming only the second company in history to land a rocket booster after SpaceX (2015).— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) November 13, 2025
Holy shit! pic.twitter.com/GoPwpbXHGs
隨後，任務控制中心確認新葛倫第2級火箭完成主要任務，即把NASA的EscaPADE探測器送上太空，展開22個月的火星之旅。
藍色起源執行長林普（Dave Limp）透過聲明表示，「我們今天達成了完整的任務成功，我為團隊感到非常驕傲。」就連競爭對手、科技業億萬富翁馬斯克也在社群平台X上發文稱，「恭喜貝佐斯和藍色起源團隊！」
