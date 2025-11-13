澤倫斯基親信涉貪1億美元　現任司法部長今遭停職

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基親信、影視製片人明迪奇（Timur Mindich）近日被控涉及一宗金額高達1億美元的能源部門貪腐案，引發全國憤怒。前能源部長、現任司法部長加盧申科（German Galushchenko）雖否認有任何不法，但今天（13日）仍遭停職。

烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）指出，歷經15個月調查，發現明迪奇利用與澤倫斯基的密切關係，涉嫌操縱能源產業的資金流向，再透過國營公司洗錢，向司法部長加盧申科提供利益，以換取對能源部資金流向的控制權。

▲烏克蘭司法部長加盧申科（German Galushchenko）遭停職。（圖／路透）

對此，國家肅貪局（NABU）表示，這是2022年以來最大貪腐案，目前已拘押5名涉案人士，並起訴包括主謀明迪奇在內的7人，其中不乏商業及政府高層。不過，明迪奇在11日突擊搜索前就已經出境。

明迪奇與澤倫斯基曾合夥創立媒體製作公司「95街區工作室」（Kvartal 95），其產業橫跨媒體、金融及礦產，還引薦不少人給澤倫斯基，這些人在澤倫斯基上台後均擔任政府要職，也讓明迪奇在政商界的影響力不可小覷。

醜聞爆發後，引發全國輿論譁然，因為烏克蘭電網在俄羅斯的密集攻擊下已經岌岌可危，加上冬季即將到來。此前在俄軍入侵下，澤倫斯基的支持率一直居高不下，如今貪腐事件曝光、親信涉案，加上俄軍在東部持續推進，恐對澤倫斯基構成巨大的政治挑戰。