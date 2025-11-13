　
國際

「澤倫斯基親信涉貪」傳已逃海外　能源司法部長雙雙下台

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲澤倫斯基親信涉入重大貪腐案。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭政府能源部門爆出重大貪腐案，部分涉案人士或高官與總統澤倫斯基關係密切。其中，能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）和司法部長加盧申科（German Galushchenko）12日已在總統要求下雙雙請辭，澤倫斯基親信、影視製片人明迪奇（Timur Mindich）據傳已經逃往海外。

BBC報導，烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）經過15個月調查，蒐集逾1000小時錄音檔案，揭露加盧申科等重要部長及高官，系統性向國營核電公司Enerhoatom的能源基礎設施承包商，收取10%至15%的佣金與回扣，涉貪金額高達1億美元（約新台幣31億元）。

▲▼烏克蘭前能源部長、現任司法部長加盧申科（German Galushchenko）。（圖／路透）

▲烏克蘭前能源部長、現任司法部長加盧申科因為涉貪而下台。（圖／路透）

▲▼烏克蘭能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）12日在總統澤倫斯基要求下請辭。（圖／達志影像／美聯社）

▲現任能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）也在澤倫斯基要求下請辭。（圖／達志影像／美聯社）

反貪機構公布裝滿現金的袋子照片作為證據，並稱這些不法所得透過洗錢管道轉移至烏克蘭境外，甚至流入俄羅斯。更令人震驚的是，部分涉案人士與澤倫斯基關係密切，包括前副總理查尼紹夫（Oleksiy Chernyshov）和影視製片人明迪奇（Timur Mindich）。

明迪奇是澤倫斯基前電視製作公司Kvartal95的共同持有人，據傳已逃離烏克蘭。加盧申科也曾擔任烏克蘭能源部長，他表示將為自己辯護。葛林丘克則在社群媒體聲稱「在我的職業活動範圍中，未違反任何法律」。

這起醜聞發生之際，俄羅斯正在不斷加大針對烏克蘭能源設施的攻擊，其中包括向核電廠供電的變電站。而涉案承包商負責的基礎設施，主要用於防禦俄羅斯攻擊。

BBC指出，這起貪腐醜聞是2022年俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭政府所面臨的最重大衝擊，也引發人們對於澤倫斯基反貪腐改革承諾的質疑。

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

