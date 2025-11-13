新竹棒球場案被指「破壞現場」　新竹市府駁斥：已提告保障權益

▲新竹市政府今日召開「新竹棒球場時事澄清」記者會。（圖／新竹市政府提供）

記者潘鳳威／新竹報導

新竹市政府今(13)日召開「新竹棒球場時事澄清」記者會，由代理市長邱臣遠、秘書長張治祥、工務處長陳明錚主持，市議員陳慶齡、李國璋、吳旭豐到場關心。市府強調，棒球場改善工程全程依法行政，合法合規，近期外界傳聞「封場」、「破壞現場」及「拒絕鑑定」等皆屬錯假訊息。

代理市長邱臣遠指出，統包商自2024年3月至2025年2月向法院申請保全證據，拖延鑑定作業，導致市府近期在民事求償官司中敗訴。市府依法解除契約後，於114年2月20日收到第三方鑑定報告並解除證據保全後，即立即進場施工覆土移除，過程合法合理。市府已依法繳納裁判費，並向統包商提起民事求償，捍衛市民與球迷權益。

工務處長陳明錚表示，市府解除統包商未履約的球場工程部分契約後，依法進場移除超載覆土，改善工程參考美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView的報告，確認現場施作不符合USGA規範，並依法改善。

工程開挖結果顯示，回填土中充斥大型混凝土塊、紅磚塊、鋼筋及其他廢材，明顯違反設計規範，影響排水及草皮生長。改善工程內容包括基底重建、局部地下室結構補強、排水系統改善及人工草皮鋪設，工期266日曆天，預計115年上半年完工。市府要求施工團隊嚴格控管品質，所有土方與建材驗收均符合技術規範。

市府也對外界流傳的錯誤訊息進行澄清。(一)、未辦理驗收、破壞球場：市府表示，為依法解除契約後進場施工，並未破壞球場。(二)、拒絕配合法院鑑定：市府表示，現場覆土由市府代移除，與統包商無關，鑑定人進場亦無法進行排水鑑定。(三)、未繳裁判費、拖延求償：市府表示，已於114年8月22日繳納裁判費，案件正在法院審理中。

議員陳慶齡指出，改善工程延宕責任在統包商，市府依法行政、以市民安全為優先，議會全力支持市府追究廠商責任。李國璋強調，市府在保全證據解除後依法復工，責任不在市府，呼籲外界勿以政治手段干擾市政。吳旭豐則指出，改善工程涉及廠商間民事爭議，外界不應混淆，應正面看待市府改善成果，讓棒球場早日完工，重新成為市民與球迷驕傲。

市府重申，整個工程處理過程依法行政、嚴守程序，不容外界以片面訊息抹黑。市府呼籲社會尊重專業資訊，理解改善工程的必要性，並期待明年6月完成啟用，讓市民重回安全、完善的棒球場環境。