高虹安案停審釋憲　綠委曝助理聘用規範：高案確實反映制度不健全

▲停職中的新竹市長高虹安。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院承審法官認為本案違背法律明確性原則，今（2日）裁定停止審理，並向憲法法庭聲請釋憲。綠委鍾佳濱今受訪時解釋立法院助理聘僱狀況，並表示，勞雇關係的雇用人是立法院、受雇人是助理，立委則是管理人，自己並非同情高虹安，但法律確實沒有明確性制定這些支給辦法，導致立委可能觸犯偽造文書、侵占公款，法官出了一個題目考大法官，這給憲法法庭矯正這個制度長久以來的認知問題。

依據目前的憲法訴訟法，各法院對所審理的案件，在裁判上所應適用的法律，依據合理確信，認為該法律牴觸憲法，且對於該案件的裁判結果有直接影響，可以聲請憲法法庭釋憲。高虹安擔任立法委員期間，浮報濫報虛報助理費，將多報的款項交給自己花用，被以貪污治罪條例起訴，一審判決七年四個月有期徒刑。現二審法院認為立法院組織法第32條有違憲疑慮，聲請憲法法院解釋 所以案件暫時停止審理。

鍾佳濱指出，勞雇關係的雇用人是立法院、受雇人是助理，立委則是管理人，但立委可以決定立法院雇用誰，而個別立委使用多少助理涉及立法院預算編列。其中也有個特別的地方，一個委員可以雇用多少，是依照立法院配給的人數範圍自行決定，包含待遇也是，立法院只是依照委員提出雇用，人數是浮動的，金額也是由委員決定，當時公費助理設計也不曉得參考哪個國家，但造成一個問題，委員雇用助理的錢算在支給條例嗎？

鍾佳濱舉例，立法院幫立委付房租、差勤費等等，但助理這塊是給委員的補助或支給？這就產生認定問題，就立委立場，每個月總額40多萬的助理費由自己分配，到底是立法院付給助理的錢，還是立法院交給委員按照助理表現分配？助理費使用問題造成各級民意機關很大困惑，如果立委有四十萬的額度，一定會想用好用滿，如果在8至14人額度中如果沒有用完，那沒用完算誰的？

鍾佳濱坦言，這個制度真的很難用，立法院聘助理給委員用，但委員的支配權又不只有助理工作表現，還有要幾個、多少錢，這都是委員決定。鍾舉例，立院給予委員的租屋補貼中，若未滿兩萬，則依契約領取花用金額，但補助立委的出國旅費只需要有機票，出國花兩萬、二十萬都是領十萬，這是法定上給予立委支配的固定補助，只要有事實發生，補助金額跟支用金額就脫鉤。

鍾佳濱質疑，若立委是按照差勤費的制度看助理費，只要有請就能支用這四十萬，但如果是租屋補貼，則租金一定要超過兩萬才能領兩萬、還要有契約，目前立法院支給辦法確實產生不同模式。而助理費一個月約40萬，只能在8至14人額度中分配，但這條款項的性質是跟租屋相同，還是出國旅費的補助？

但鍾佳濱也點出，如果助理有實際領到然後回捐，就破壞實質支配的勞務所得，這是偽造文書跟侵占，法官確實看到這樣長期以來的問題，很多地方議會是報人數之後就不管了，後來都參照立院做法，過去議員助理發生勞資爭議，雇主就是議會，立院也是如此。這個制度確實在屬性上非常特別，現在法律規範是否足夠明確？

鍾佳濱認為，很多民代會中飽私囊，卻主張沒有拿進口袋。高虹安有兩個部分：第一是偽造文書、第二是侵占，就貪汙治罪條例來講，侵占公款是重罪，這也是為何檢察官花這麼大的篇幅詢問高虹安花了哪些錢，高虹安說是公費，但若是花錢買私人用品同樣是侵占，每個案子程度不同，從高虹安案來講，如果承審法官認為有違反明確性，是否有辦法規範立委能依法支用、不同類型的公費？

對於現行制度，鍾佳濱強調，確實有問題，自己並非同情高虹安，高的官司是她跟檢察官、辦公室的問題，但現行立法院各種支給使用充斥不同模式，這並非一個立法院組織法32條就能判斷，因為都是實務運作累積，法律確實沒有明確性制定這些支給辦法，導致立委可能觸犯偽造文書、侵占公款，但這跟高虹安所涉犯行無關，助理領三萬寫五萬、挪作己用，才會有上述法律問題。

鍾佳濱認為，法官出了一個題目考大法官，要解釋到底哪裡有問題，並找到上位、合理母法。大法官可能有兩個方向，第一是認為上位法未有明確規範授權、限期改善，把相關規範提升到法律位階；但大法官也可以說，目前用的是偽造文書、貪汙治罪條例，跟組織法無關。就看大法官認為應該積極解決問題，還是認為有問題但不歸他管，立法院自己立法怠惰，為何要大法官介入限期改善？

鍾佳濱強調，相關制度確實充滿不合理的地方，有人認為高虹安活該、也有人認為她冤枉，但高虹安的案例確實反映制度不健全，讓有人可以上下其手、也有人誤套法網，每次聽到這種案例自己都是哀矜勿喜，真的不曉得有沒有那個意圖。