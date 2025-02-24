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工程廢土驚見「大祕寶」！新竹棒球場外野開挖　最新畫面曝光

新竹市立棒球場啟動覆土移除作業後，外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物。（讀者提供）

▲新竹市立棒球場啟動覆土移除作業後，外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物。（讀者提供，下同）

圖文／鏡週刊

遭指暗藏「大祕寶」的新竹市立棒球場，上週四（20日）鑑定報告出爐，報告內容指球場未達安全程度，竹市府啟動球場覆土移除作業，將有結構安全疑慮的覆土全數移除，再進行改善作業。本刊獨家取得球場開挖最新畫面，外野區域挖出大量混凝土石塊，夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等營造廢棄物。

本刊掌握，竹市府覆土作業從內野區域開挖，再逐步擴展至外野區域，上週就陸續挖出廢電纜、石塊等營造廢棄物；由於內野正下方恰好是停車場，覆蓋的廢土還算淺層，外野區域則挖出更大量廢土，一堆堆猶如山丘。

【獨家】最新畫面曝光！新竹棒球場外野開挖　驚見工程廢土堆如山丘

本刊今取得最新空拍畫面，可見挖土機在外野區域持續作業，並挖出一條數十公尺長的深溝，一旁並有好幾堆由工程廢土堆積而成的小山丘，夾雜著大小不一的廢石塊與紅磚頭，甚至是碎成多片的塑膠布料，看起來怵目驚心。

【獨家】最新畫面曝光！新竹棒球場外野開挖　驚見工程廢土堆如山丘

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