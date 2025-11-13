　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

對他好全討回！大19歲姐弟戀變調　壯男反殺奪1命今下午宣判

▲▼台中霧峰命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中霧峰去年發生一起命案，洪男由國民法官法庭審理，案件預計今日下午宣判。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

板模工洪男跟大19歲的女友李女分手後，李女找高男與鄭男前往討債，結果洪男亂刀刺死高男。案件今日於國民法庭進行科刑辯論，洪男痛哭說，自己只是普通人，人生在短短7分鐘後變調，從沒想過要殺人，只是要保護自己，跟李女交往期間，是對方知道自己經濟差，才對自己好，也會回贈付出。因本案，罹患PTSD，看到門就會怕有人闖入。檢方則具體求刑7年半至9年，預計下午宣判。

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女（52歲）唆使，前往其前男友洪男（33歲）租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，甚至刀刃跟刀柄斷裂，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

▲洪男前女友李女為了討回交往期間金錢付出，找討債人士去找洪男。（圖／記者許權毅攝）

洪男自述，從小就沒有爸媽相陪，跟妹妹相依為命，沒自信又軟弱，當兵後希望能有一技之長，先到手搖飲店、鐵板燒店工作，又由親戚介紹去外島擔任板模工，至今已經9年左右。後來跟媽媽團圓，為給家裡孝親費，但經濟仍拮据。

洪男說，有一次工作從2樓摔下，導致縫了7針，在家休養期間，在網路上認識前女友李女，李女知道自己經濟差，會以姐姐身份照顧自己，慢慢兩人從姐弟相稱到交往，出門由李女付錢，但是不想虧欠，也會盡量支付，甚至也存錢買黃金對戒贈送。倘若只想靠李女過日，何必又再繼續工作。

洪男回想，事發當天短短的7分鐘，對人生來說是重大改變，已經求饒、給黃金，對方還是要打人，只是想保護自己，才亂抓東西攻擊。之後被羈押7個月，每一天都在哭，還得了恐慌症、創傷後壓力症候群（PTSD），只要看到「門」，就會擔心有人闖入。

洪男強調，自己只是一個「單純的人」，也沒膽殺人，只是想回家，現在交保在外，繼續工作，想慢慢走出來。

▲死者高男與同行鄭男當時翻牆闖入洪男家，結果高男遭持刀反殺。（圖／記者許權毅攝）

科刑辯論環節，檢察官林岳賢論告，認為本件沒有加重事由，減輕事由部分，洪男有自首、對另一名被害人鄭男犯下未遂案，不屬於正當防衛而過當。至於是否有「情堪憫恕」，認定本件已經有其他減輕優惠，被告行為仍是奪走一條生命，若再減輕，殺人未遂罪刑期可能比傷害罪更低。

檢方認為，考量洪男犯後態度、品行、有無家庭支持、犯罪行為、動機等。強調「違法者的生命仍是生命」，但洪男社會復歸可能高、再犯可能性低，建議刑殺人罪為7年至8年半、殺人未遂罪為3年至4年，應執行為7年半至9年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中90歲嬤吃稀飯噎到　倒床上當場身亡
蘋果賣一塊布「要7790元」！　網狂吐槽：擦盤子用的
男友每30分鐘就想大便「曝偷情真相」！　袁艾菲：以為他腸躁
韓媒也傻眼！　狠批樂天桃猿「荒唐的吝嗇球團」
快訊／13:29規模4.2地震　6縣市有感
快訊／新北某國小意外　7歲童手指被夾斷
曾紅遍全台！「滿堂紅」涉詐騙洗錢　跌落神壇關鍵曝
快訊／雨區擴大　4縣市豪大雨特報
堰塞湖溢流19死5失蹤　徐榛蔚首度道歉：責無旁貸
傳美對台關稅「開價介於日韓之間」！　台美磋商進度曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吊車大王主動出擊！2小山貓+1怪手已裝車　前往宜蘭蘇澳救災

快訊／台中90歲阿嬤吃稀飯噎到　倒床上無呼吸心跳當場身亡

被AAV7兩棲車輾成廢鐵！2車主心痛傻眼　體恤救災未報案求償

鄰居門前縱火嗆「這罐95送你們去死」　認罪盼減刑法官狠打臉

快訊／高雄美濃驚傳槍響！汽車車窗遭開槍擊碎　警到場追查

曳引車開快速道路2輪胎「高速彈跳翻滾」　2車閃不過撞成一團

快訊／新北汐止某國小傳意外　7歲男童右手中指被門夾斷送醫

快訊／馬太鞍溪新堰塞湖將溢流　光復鄉13時起停班課撤離

涉牛奶針害死車模界林志玲！回春名醫被指性騷...怒控女方吞敗

看痔瘡嗆「不服來戰」仇家真來了　停車場傳槍響！警12小時逮人

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

吊車大王主動出擊！2小山貓+1怪手已裝車　前往宜蘭蘇澳救災

快訊／台中90歲阿嬤吃稀飯噎到　倒床上無呼吸心跳當場身亡

被AAV7兩棲車輾成廢鐵！2車主心痛傻眼　體恤救災未報案求償

鄰居門前縱火嗆「這罐95送你們去死」　認罪盼減刑法官狠打臉

快訊／高雄美濃驚傳槍響！汽車車窗遭開槍擊碎　警到場追查

曳引車開快速道路2輪胎「高速彈跳翻滾」　2車閃不過撞成一團

快訊／新北汐止某國小傳意外　7歲男童右手中指被門夾斷送醫

快訊／馬太鞍溪新堰塞湖將溢流　光復鄉13時起停班課撤離

涉牛奶針害死車模界林志玲！回春名醫被指性騷...怒控女方吞敗

看痔瘡嗆「不服來戰」仇家真來了　停車場傳槍響！警12小時逮人

糖尿病患心衰風險增50%　醫示警「5個前期徵兆」：超容易被忽視

吊車大王主動出擊！2小山貓+1怪手已裝車　前往宜蘭蘇澳救災

快訊／台中90歲阿嬤吃稀飯噎到　倒床上無呼吸心跳當場身亡

被AAV7兩棲車輾成廢鐵！2車主心痛傻眼　體恤救災未報案求償

瘋傳遭《好運來》賜死！　賴慧如坦承休息「轉換身分」

7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用

香港直擊／殺手鄭進灣沒死！《殺人者2》李棟旭神虧：姪女戲份最多

鄰居門前縱火嗆「這罐95送你們去死」　認罪盼減刑法官狠打臉

日本火腿續留2台將！古林睿煬、孫易磊續披鬥士戰袍征戰2026

鼓山最便宜法拍屋底價83萬　小資族衝現場找嘸

【蘇澳煙波飯店慘況】地下室整排車泡水！進退不得畫面曝

社會熱門新聞

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

老母悶死癱瘓50年兒　學者喊話總統特赦

暴雨灌爆宜蘭！計程車博物館慘泡水

知名麻辣鍋涉洗錢　闆娘聲押禁見

新北大樓深夜大火！1女無呼吸心跳

即／知名麻辣鍋闆娘助詐團洗錢　今晨羈押禁見

渣男約國一少女3度開房害懷孕　不領養孩子被重判

台南凌晨2轎車相撞　5人送醫

她拿假護照4度進出台灣　遇真愛才露餡

28年前命案！　國中生亡靈二度託夢決心復仇

抓4歲童去撞牆變植物人　媽媽男友起訴

快訊／新北社區大樓深夜大火　1女送醫不治

即／新北汐止某國小傳意外　7歲男童右手中指被門夾斷送醫

快訊／馬太鞍溪又有堰塞湖！重機具急撤離

更多熱門

相關新聞

詭異！火警燒死獨居婦　口鼻周圍竟無碳粒

詭異！火警燒死獨居婦　口鼻周圍竟無碳粒

新北市八里區一棟15層高的社區大樓昨（12）日深夜傳出火警，火勢發生在大樓14樓住家，消防隊迅速撲滅火勢，但在屋內臥室內發現61歲獨居的孫姓婦人已無呼吸心跳，送醫搶救後，今（13）日凌晨宣告不治。據現場勘查，燃燒區域僅客廳、陽台，未波及孫婦倒臥的臥室，且她身上卻無外傷，口鼻也沒有吸入濃煙的碳粒，死因相當離奇，有待檢警進一步相驗釐清。

瞄準貴婦荷包！　「SPA女王」年砸400萬卡位七期開旗艦店

瞄準貴婦荷包！　「SPA女王」年砸400萬卡位七期開旗艦店

男性侵17歲少女怕被抓 18萬買凶滅口

男性侵17歲少女怕被抓 18萬買凶滅口

燈具店突冒大火黑煙狂竄　整間店燒到焦黑

燈具店突冒大火黑煙狂竄　整間店燒到焦黑

供給、買氣雙凍　台中5行政區預售成交「個位數」

供給、買氣雙凍　台中5行政區預售成交「個位數」

關鍵字：

台中國民法官板模工殺人命案死亡

讀者迴響

熱門新聞

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

太子集團發聲明！否認一切違法行為

最難交到知心好友星座Top 3

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面