對他好全討回！大19歲姐弟戀變調　壯男反殺奪1命今下午宣判

▲台中霧峰去年發生一起命案，洪男由國民法官法庭審理，案件預計今日下午宣判。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

板模工洪男跟大19歲的女友李女分手後，李女找高男與鄭男前往討債，結果洪男亂刀刺死高男。案件今日於國民法庭進行科刑辯論，洪男痛哭說，自己只是普通人，人生在短短7分鐘後變調，從沒想過要殺人，只是要保護自己，跟李女交往期間，是對方知道自己經濟差，才對自己好，也會回贈付出。因本案，罹患PTSD，看到門就會怕有人闖入。檢方則具體求刑7年半至9年，預計下午宣判。

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女（52歲）唆使，前往其前男友洪男（33歲）租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，甚至刀刃跟刀柄斷裂，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

▲洪男前女友李女為了討回交往期間金錢付出，找討債人士去找洪男。（圖／記者許權毅攝）



洪男自述，從小就沒有爸媽相陪，跟妹妹相依為命，沒自信又軟弱，當兵後希望能有一技之長，先到手搖飲店、鐵板燒店工作，又由親戚介紹去外島擔任板模工，至今已經9年左右。後來跟媽媽團圓，為給家裡孝親費，但經濟仍拮据。

洪男說，有一次工作從2樓摔下，導致縫了7針，在家休養期間，在網路上認識前女友李女，李女知道自己經濟差，會以姐姐身份照顧自己，慢慢兩人從姐弟相稱到交往，出門由李女付錢，但是不想虧欠，也會盡量支付，甚至也存錢買黃金對戒贈送。倘若只想靠李女過日，何必又再繼續工作。

洪男回想，事發當天短短的7分鐘，對人生來說是重大改變，已經求饒、給黃金，對方還是要打人，只是想保護自己，才亂抓東西攻擊。之後被羈押7個月，每一天都在哭，還得了恐慌症、創傷後壓力症候群（PTSD），只要看到「門」，就會擔心有人闖入。

洪男強調，自己只是一個「單純的人」，也沒膽殺人，只是想回家，現在交保在外，繼續工作，想慢慢走出來。

▲死者高男與同行鄭男當時翻牆闖入洪男家，結果高男遭持刀反殺。（圖／記者許權毅攝）



科刑辯論環節，檢察官林岳賢論告，認為本件沒有加重事由，減輕事由部分，洪男有自首、對另一名被害人鄭男犯下未遂案，不屬於正當防衛而過當。至於是否有「情堪憫恕」，認定本件已經有其他減輕優惠，被告行為仍是奪走一條生命，若再減輕，殺人未遂罪刑期可能比傷害罪更低。

檢方認為，考量洪男犯後態度、品行、有無家庭支持、犯罪行為、動機等。強調「違法者的生命仍是生命」，但洪男社會復歸可能高、再犯可能性低，建議刑殺人罪為7年至8年半、殺人未遂罪為3年至4年，應執行為7年半至9年。