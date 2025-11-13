八里火警獨居婦陳屍屋內！口鼻周圍「無碳粒」超詭異　死因待查

▲八里火警孫婦被救出送醫 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區一棟15層高的社區大樓昨（12）日深夜傳出火警，火勢發生在大樓14樓住家，消防隊迅速撲滅火勢，但在屋內臥室內發現61歲獨居的孫姓婦人已無呼吸心跳，送醫搶救後，今（13）日凌晨宣告不治。據現場勘查，燃燒區域僅客廳、陽台，未波及孫婦倒臥的臥室，且她身上卻無外傷，口鼻也沒有吸入濃煙的碳粒，死因相當離奇，有待檢警進一步相驗釐清。

▼新北八里火警。（圖／民眾提供）

昨天晚間10時許，八里區中華路二段的一處社區大樓發生火警，消防局接獲報案後，立即出動24輛消防車、60名消防人員趕赴現場搶救，火勢主要集中在14樓一處住家內部。消防人員迅速控制並撲滅火勢，初步判斷起火點位於客廳，火勢延燒至陽台，燃燒面積約5平方公尺。

警消在清理火場時，在臥室內發現獨居的61歲孫姓婦人，當時她已無呼吸心跳，隨即被送往淡水馬偕醫院急救，但最終在今日凌晨12時許宣告不治。

據了解，孫姓婦人家中堆滿雜物，但初步勘驗發現，婦人陳屍的房間並未受到火勢波及，且她身上沒有外傷，口鼻周圍也未發現有吸入濃煙會產生的碳粒跡象，卻失去生命徵象。消防火調人員將進一步釐清詳細的起火原因，而婦人的確切死因，則有待檢警相驗後才能確認。