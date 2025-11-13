台中燈具店突冒大火濃煙狂竄！整間店燒到焦黑　驚悚畫面曝

▲台中北屯東山路上一間燈具店今早發生火警。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一間燈具店今日上午傳出火警，警消到場時，發現一樓冒出濃濃火煙，立即佈水線搶救。經查，現場是燈具跟雜物燃燒，燃燒面積20平方公尺，無人受傷，起火原因待查。

台中市消防局今日9時許獲報，北屯區東山路上有商店發生火警，立即派遣派遣第八大隊、轄區北屯分隊等共計5個單位，出動各式消防車17輛、消防人員37名，現場由副大隊長沈建民擔任指揮官，火勢在到場約20分鐘內撲滅。