80歲老母悶死癱瘓50年兒　柯文哲支持特赦：別在悲劇上製造另個悲劇

台北市一名80歲劉姓老婦不堪照護全身癱瘓、長期臥床的腦麻兒子長達50年，身心俱疲之下，使用膠帶纏繞口鼻的方式將兒子悶死，一審法官審理後判處她2年6個月並建請總統特赦，案件上訴二審中。對此，前民眾黨主席柯文哲今（13日）表示，經過一年羈押禁見，自己更堅信「司法唯一的目的是實現社會的公平正義，而不是在折磨老百姓」，法律不外乎人情，別在悲劇之上再製造另一個悲劇，「我支持特赦這位老母親」。

柯文哲表示，台北市一名80多歲的老母親，照顧重度身心障礙的兒子超過50年，在體力撐不下去之後，動了「讓兒子早點離開」的念頭，太多長照悲歌都有這樣的痛苦結局。

柯文哲指出，法院判決認定老母親的行為「情堪憫恕」，並建請總統特赦，判決書曝光後，各界人士紛紛轉發連署。

柯文哲認為，經過一年的羈押禁見，自己更堅信「司法唯一的目的是實現社會的公平正義，而不是在折磨老百姓」，當一位老母親在愛與絕望之間崩潰時，大家看到的不是殺人罪，而是一位老母親照顧責任的沉重，以及台灣長照體系的缺口。

柯文哲說，「當我老了，希望自己怎麼被照顧」，這是每一位國民都該面對的現實提問。如果制度能夠幫忙，或許這位老母親就不必做出那種令她自己最痛苦的決定，社會不能給予幫忙，現在還要懲罰這位母親嗎？

柯文哲強調，「我支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇」。

