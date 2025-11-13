讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

▲韓國瑜回應賴總統點名。（圖／記者陳煥丞攝）

記者郭運興／台北報導

綠委沈伯洋遭中國大以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，總統賴清德表示「期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴」。韓國瑜12日回應，自己生病讓別人吃藥，呼籲廢除台獨黨綱、撤回大陸為境外敵對勢力，才是負責任解決問題。對此，學者鈕則勳分析韓國瑜3個策略直言，韓國瑜沒陷入賴清德設定的戰場中，自己認為韓國瑜技高一籌，反殺球了賴清德。

針對賴清德點名韓國瑜，鈕則勳於YT頻道表示，綠委沈伯洋被大陸立案偵辦，所以總統賴清德跳出來呼籲韓國瑜率領跨黨派立委聲援，賴清德出招針對韓國瑜，所謂何來？有幾個策略脈絡，第一「民進黨沒有處理兩岸事務能力」，連續執政在台灣內部社會建構了不利、甚至是不願兩岸關係互動的氛圍，所以兩岸關係跌到冰點，除了一招抗中外，針對兩岸事務就是沒有處理能力。

鈕則勳指出，第二「想把燙手山芋丟給韓國瑜」，賴清德的如意算盤，讓國民黨現階段連兩岸議題都不敢碰，變成弱項，如果韓國瑜接招，但在議題上又沒辦法處理很好，民進黨又可以使用制式的抗中牌，對韓國瑜使用抗中、抹紅的操作。

鈕則勳指出，第三「吹皺國民黨2028的一池春水」，賴清德把韓國瑜打起來、政治能量拉高，就有可能吹皺國民黨2028的一池春水，兩個太陽就出現了，一個韓國瑜、一個盧秀燕，如果韓盧分庭抗禮擺不平的話，賴清德在2028就有可能過關，這是賴清德的策略。

針對韓國瑜回應，鈕則勳認為，韓國瑜非常非常聰明，除了回應解鈴還須繫鈴人之外，韓國瑜也回應到，因為是立法院長，所以立法委員在院內會保障言論自由、質詢安全等等，除此之外，韓國瑜又冒出金句，賴清德喊話是「自己生病卻讓別人吃藥」。

鈕則勳分析，針對這個議題有一定程度策略脈絡，第一「提出台灣安全的四隻腳理論」，韓國瑜直接直球對決，回敬賴清德。第二「沒陷入賴清德設定的戰場中」、第三「拉高對賴清德的喊話」，提到廢除台獨黨綱、維持朝野良性互動、希望賴清德撤回大陸為境外敵對勢力的說法。

鈕則勳強調，韓國瑜這一次漂亮反打，這些相關論述有一定程度謀略，有相當的戰略觀，在賴清德跟韓國瑜對弈過程，自己認為是韓國瑜技高一籌，反而反殺球了賴清德。