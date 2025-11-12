曹興誠力推沈伯洋選台北市長　楊智伃酸：想完成「三敗國師」美譽

▲前國民黨發言人楊智伃。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨2026派誰出戰台北市長選舉備受矚目，聯電創辦人曹興誠今（12日）力薦賴清德總統，應該徵召綠委沈伯洋參選台北市長，各方面都輾壓現任台北市長蔣萬安。對此，前國民黨發言人楊智伃表示，自大罷免以來，曹興誠已經創下726與823兩場血淋淋的大敗，看起來想完成「三敗國師」的美譽，大罷免大失敗後說「民進黨請我推動罷免」，曹興誠這次可能要講清楚，到底點名沈伯洋，是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？

楊智伃表示，青鳥國師曹興誠今日再度降臨凡間，開示民進黨「沈伯洋，就是你們台北市的真命天子」，一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹國師的旨意？

楊智伃表示，畢竟，自從大罷免啟動以來，曹國師號令青鳥、民進黨地方諸侯、民代無不聽命，成為唱跳俱佳的全能藝人。如今，曹師公再開示，陸戰空戰通通制霸，罷團行軍所到之處，民代無不瑟瑟發抖！

楊智伃大酸，自大罷免以來，曹興誠已經創下726與823兩場血淋淋的大敗，看起來想完成「三敗國師」的美譽，這次霸氣再現，一聲「青鳥再起」，想必會讓全台北市的草都不敢長高三公分。

楊智伃提到，只不過當初，曹興誠在大罷免之前說大罷免是公民運動，大罷免大失敗後，又說「民進黨請我推動罷免」，曹興誠這次可能要講清楚，到底曹興誠點名沈伯洋，是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？失敗不可恥，說謊又裝神弄鬼才可恥。

另外，楊智伃也幽默貼出一份請願表表示，這份請願表，是來自台北市民最深切的期盼，期盼賴清德能順應民意，推出民進黨最強候選人沈伯洋！「台北需要你」！加入請願、讓願望成真。

▼楊智伃大酸曹興誠推薦沈伯洋選台北市長。（圖／翻攝自Facebook／楊智伃）