社會 社會焦點 保障人權

80歲老母悶死「癱瘓50年兒」被判2年6個月　學者喊話總統特赦

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲劉姓老婦殺死悶死癱瘓50年兒被判刑，須文蔚喊話總統特赦。（圖／記者邱中岳翻攝／下同）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名80歲劉姓老婦不堪照護全身癱瘓、長期臥床的腦麻兒子長達50年，身心俱疲之下，使用膠帶纏繞口鼻的方式將兒子悶死，一審法官審理後判處她2年6個月並建請總統特赦，案件上訴二審中。對此，台師大文學院院長須文蔚感嘆，這個事件是老婦的絕望與法官的悲憫，呼籲賴清德總統特赦。

須文蔚12日在臉書表示，針對劉姓老婦殺死兒子的事件，合議庭3位法官在審理時一定經歷了無比的掙扎，畢竟劉婦在犯行後，立即請家人報警，並在警方到場後坦承犯行，符合自首要件，最終法院以劉婦無前科紀錄、過往品行尚可且親屬均表示諒解及同情，判處劉婦2年6個月，並建請總統特赦。

須文蔚感嘆，這份判決，如同在冰冷的法條上淌下一滴溫熱的淚水，這份判決書也不再僅是法律的文書，更是對一位竭盡所能的母親的人道悲憫，這個案件不是簡單的「殺人案」，而是五十年沉重照護下，一個家庭的無聲崩潰，這份絕望已遠超個體的負荷，成為整個社會必須正視的集體困境，期待國家真正建立安全網，接住每一個絕望的照顧者。

須文蔚直言，希望網友可以分享他的這篇文章，同意3位法官的看法，建請總統考慮依《赦免法》規定，特赦劉婦，「法官的這份建請，是司法對行政權發出的最溫柔而沉痛的呼籲，是試圖在嚴峻的法治與人性的極限之間，尋求一條可以讓『合情、合理、合法』三者合一的道路」。

▲▼80歲老母親手殺害重病兒，由警方解送松山分局偵查隊。（圖／記者邱中岳翻攝）

回顧事件，劉婦和兒子、外籍看護同住台北市松山區復興北路巷弄內1樓，兒子疑因疫苗後遺症，患有重度腦性麻痺，領有身心障礙證明，從小臥床無法自理生活已超過50個年頭，完全靠劉婦照料生活起居，直到劉婦年邁，家人才雇請外籍看護幫忙。

2023年4月間，劉婦因新冠肺炎確診，一度被隔離在長庚醫院，她擔心兒子狀況，急著要出院，因疫情管制鬆綁，終於可以回家自主隔離後，又見到兒子也確診，反覆發燒難受，開始覺得心力交瘁，想到自己年事已高，若先離世，病兒會成為其他親人的負擔。

劉婦為此煎熬多日沒睡，決定先送兒子一程，2023年5月11日下午，她先到住家附近油漆行買了1捆膠帶，並於隔天早上7點多趁外籍看護盥洗的空檔，進入兒子的房間並將門反鎖。

劉婦先拿出準備好的1萬元紅包塞進兒子嘴裡，希望兒子「好上路」，再以手巾摀住兒子口鼻後，用膠帶層層纏繞口鼻，接著就呆坐在一旁。此時，外籍看護發現劉婦不見了，兒子房間的門又反鎖，跑到外面從陽台窗戶看到老母親在房內痛哭，焦急地立刻通知劉婦的兒子們。

劉婦的兒子、媳婦接到通知，趕緊報警並回家協助開門，但腦麻兒因呼吸道阻塞引發窒息死亡不治，警方到場後，劉婦坦承所有犯行。

「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

