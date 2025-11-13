林佳龍：賴清德和林岱樺很熟識　攸關政治生命盼社會耐心寬容、無罪推論

▲外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（圖／《POP撞新聞》 提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費，但仍積極爭取民進黨高雄市長初選出線，今（13日）委由幕僚代為登記參選。正國會掌門人、外交部長林佳龍先前因發文力挺引發外界抨擊。林佳龍今說明，法官之前人人平等，這件事攸關一個七屆立委的參政權與政治生命，應更為慎重，呈現兩造意見，最終讓法官做公正裁判，盼社會耐心聆聽，用寬容心情讓每個人都能無罪推論。談及總統兼黨主席是否因此不開心，林佳龍說，其實賴清德跟林岱樺是很熟識的朋友，以前都做過立委。

外交部長林佳龍今（13日）上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。黃暐瀚詢問，為什麼力挺林岱樺？賴清德有沒有不高興問，「你怎麼PO文去支持林岱樺？」林佳龍回應，其實賴清德也跟林岱樺是很熟識的朋友，以前都做過立法委員。

林佳龍認為，每個政治人物面對司法時，我們希望他能在司法上證明自己的清白、捍衛權利。同黨同志遇到這些問題，每個人也要思考，當這個事情發生在別人身上時，我們是不是也禁得起檢驗？

這件事有「制度面」和「個人」2層面。林佳龍說明，在制度面，法官之前的，人人平等。檢察官已經窮盡一切方法，發動大搜索，又補搜索、起訴，後來又補起訴。「我們在過去聽到的都是檢察官的起訴書」，至於起訴書沒有的，甚至變成所謂「奇怪的」媒體操作，其實是傷害民主法治，「我覺得這條線要守住，因為這個不是個人的問題，是制度」。

個人面上，林佳龍認為，每個政治人物有他的風格，看待時嚴格一點是法理情，若覺得人情義理很重要，可能變成情理法。第一，所謂立委助理費在立法院組織法第32條，是包括辦公費用，請大家釐清跟一般議會議員的助理費不一樣。第二，若支出比收入多，就是大水庫理論。第三，你有沒有放進個人的口袋？

林佳龍指出，林岱樺也有她的風格，如果服務人民、問政會拿紅包，那可能這個人有什麼問題，但如果今天一個人可以獲得基層這麼多人支持，「我們要去了解為什麼」。他不能講誰對誰錯，法官現在會聽到兩造的聲音，「我也請我們的社會，我們有耐心的來聆聽」，用寬容的心情，讓每個人都能無罪推論。

林佳龍會後接受媒體聯訪時也說，他要講的是法官之前人人平等，檢察官跟被告都是平等的。檢察官起訴書也已經完成，現在被告不管在法庭還是社會上進行說明、爭取法官支持，這是台灣民主制度很可貴的地方。

針對助理費制度問題，林佳龍認為，立法院組織法第32條，助理費跟辦公費用是一起的，「我們必須看到他的支出跟收入，是不是有什麼貪污，把錢放在自己口袋裡？」因為討論時會涉及到一個七屆立委的參政權以及政治生命，所以也必須更慎重，讓兩造意見都能呈現，最後讓法官做公正裁判。社會也應給予多一點空間，傾聽各方意見。

林佳龍指出，自己從學生時代就一路追求台灣民主、自由、人權跟法治，也希望每個個案大家都能思考，民主制度如何捍衛每個人的基本人權？也希望不斷改善，讓台灣民主更成熟、更有韌性，這就是不要以人廢言，也不要以言廢人，回到制度面，讓每個個案能得到公平的法官裁判與社會輿論，大家一起傾聽，讓台灣民主往前走。