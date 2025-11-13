全紅嬋將19萬元直播打賞全捐給弱勢兒童　網嘆：她捐給曾經的自己

▲全紅嬋12日晚間直播。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水名將全紅嬋12日晚間首次進行了個人直播，吸引不少網友進入直播間打賞。全紅嬋因不熟悉平台設定，無法關閉打賞功能，整場直播，她最終收到打賞總額為43598.6元（人民幣，下同，約台幣19萬元）。她在結束後不到一日，將該筆錢全數捐給鄉村兒童基金會。

綜合陸媒報導，全紅嬋在廣東二沙訓練中心宿舍與隊友陳藝文、陳艾森等，一同開啟離線直播，宣傳全運會其他賽事（如田徑、游泳、霹靂舞等）。

▲▼全紅嬋連線隊友直播，並宣傳全運會賽事。（圖／翻攝自微博）

直播中，全紅嬋因第一次與隊友在抖音上開直播，操作生疏。她多次呼籲觀眾「別送禮物」，但因不熟悉關閉打賞功能，最終收到禮物價值43598.60元。平台資料顯示，該場直播實際時長約半小時，觀看人次超900萬。

下播後，全紅嬋立即將全部收入捐給中國鄉村發展基金會「為鄉村兒童未來加油」項目，用於改善鄉村兒童教育及生活條件（如購置體育器材）。她同步曬出編號為「121100C2B989」的捐贈證明。

▲全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童。（圖／翻攝自微博）

她曾坦言，希望幫助「和自己當年一樣的孩子」，因其出身湛江農村，理解鄉村兒童困境。此前她曾向家鄉修橋捐款5000元（約台幣2.1萬元）、為母校捐贈70萬元（約台幣305萬元）。

相關消息瞬間衝上微博熱搜總榜第1名，不少網友直呼，「她捐給曾經的自己」、「大心臟，小英雄」、「真的是苦過才願意捐出去」、「我將永遠溺愛這個全紅嬋」、「直播時看到嬸寶宿舍的床是雙層鐵架床，一下子讓我想起學生時代」。

▲全紅嬋全運會再現「娃娃雨」。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋在本次全運會中帶傷上陣，參加女子跳水10公尺跳台團體項目及雙人項目，團體雙人戰搭檔王偉瑩奪下冠軍；雙人項目依舊搭檔王偉瑩，但因失誤僅拿下第5名。全紅嬋賽後受訪中樂觀表示，對於自己還能帶傷完成整個賽事，已經很滿意了。

【延伸閱讀】

走樓梯都痛！「全紅嬋」渾身是傷出賽 醫嘆：她有癱瘓風險



全紅嬋雙人決賽「失誤僅獲第5名」 她賽後自責：我不夠努力



破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分 207C被公認為教科書等級

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」 新搭檔讚：才練習1個月

央視專訪／全紅嬋樂觀擁抱傷痛 她初次親吐心聲：知道回不去了