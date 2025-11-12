飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

▲館長日前到北京參訪。（圖／記者任以芳攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前訪陸，返台後開直播和粉絲分享心得，有說他中國行的主要目的是推廣自家產品，畢竟要養員工、繳房租，是「不得不去」。不過，館長直播中也突然質疑粉絲，為何都沒買他的產品，「我去了12天花那麼多錢，帶給你們好看的節目，結果回來這兩天業績之差，摸摸你們的良心！」

館長直播中提到工商，突然就眉頭一皺，「X的！工商你們都沒有買，你們像個人嗎？去了12天，花了這麼多錢，帶給你們這麼好看的節目，結果這12天，業績之差哦！」還要觀眾「摸摸你們的良心！雖然你們沒有，這樣對嗎？」隨後開始推廣自家活動，買產品滿5千就送貓咪抱枕，希望粉絲買單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直播片段一出，許多人都傻眼，「罵客人是最要不得的舉動，他真的不適合做生意」、「沒買就不像個人喔？賣不出去就怪客人！什麼邏輯？」還有大票網友有種即視感，「好像車上導遊在罵買不夠額度的遊客」、「好像廉價旅遊，把你關起來，硬要你買商品的環節」、「跟綁樁的遊覽車導遊有什麼兩樣？」

另外，館長直播中也透露，砸千萬投資的餐飲副業「True飯」，將在11月底歇業，他氣得砲轟「真的被這個偉大的民進黨害死」，因非洲豬瘟關係，根本沒有肉可以賣，日營業額連薪水都不夠付，加上現在很多人還是不敢買、員工不好找，讓館長決定收攤止血，「我真的想說算了，沒有差啦！」