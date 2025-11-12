　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

▲▼ 館長、北京第一天第二站台灣會館、前門、吃豆汁 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長日前到北京參訪。（圖／記者任以芳攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前訪陸，返台後開直播和粉絲分享心得，有說他中國行的主要目的是推廣自家產品，畢竟要養員工、繳房租，是「不得不去」。不過，館長直播中也突然質疑粉絲，為何都沒買他的產品，「我去了12天花那麼多錢，帶給你們好看的節目，結果回來這兩天業績之差，摸摸你們的良心！」

館長直播中提到工商，突然就眉頭一皺，「X的！工商你們都沒有買，你們像個人嗎？去了12天，花了這麼多錢，帶給你們這麼好看的節目，結果這12天，業績之差哦！」還要觀眾「摸摸你們的良心！雖然你們沒有，這樣對嗎？」隨後開始推廣自家活動，買產品滿5千就送貓咪抱枕，希望粉絲買單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直播片段一出，許多人都傻眼，「罵客人是最要不得的舉動，他真的不適合做生意」、「沒買就不像個人喔？賣不出去就怪客人！什麼邏輯？」還有大票網友有種即視感，「好像車上導遊在罵買不夠額度的遊客」、「好像廉價旅遊，把你關起來，硬要你買商品的環節」、「跟綁樁的遊覽車導遊有什麼兩樣？」

另外，館長直播中也透露，砸千萬投資的餐飲副業「True飯」，將在11月底歇業，他氣得砲轟「真的被這個偉大的民進黨害死」，因非洲豬瘟關係，根本沒有肉可以賣，日營業額連薪水都不夠付，加上現在很多人還是不敢買、員工不好找，讓館長決定收攤止血，「我真的想說算了，沒有差啦！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／太子集團發聲！否認一切違法行為
爆雨重創蘇澳！吊車大王出手「派女婿勘災」　2小山貓+1怪手待
快訊／一下機就被逮！造謠男笑了：當真的人腦子有問題
LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明
台中無風雨卻停班課　盧秀燕：海線地區風力已超標
底價大降30億仍沒人要！　28層爛尾樓三度流標

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

高鐵明天全線正常發車　警報期間車票「退票免手續費」

木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」

災區民眾「交通罰單、汽燃費」繳納　可展延至明年5月底

LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明

吊車大王又出手了！派女婿到蘇澳協助　2台小山貓+1怪手待命

馬太鞍溪堤防破口釀淹水　花蓮縣府緊急會勘確保水流暢通

「普發1萬才入帳」他一早睡醒卻沒了：太慘了！原因崩潰

宜蘭外婆家變「諾亞方舟」家具全漂起！她嚇傻：要回去當鏟子超人

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

高鐵明天全線正常發車　警報期間車票「退票免手續費」

木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」

災區民眾「交通罰單、汽燃費」繳納　可展延至明年5月底

LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明

吊車大王又出手了！派女婿到蘇澳協助　2台小山貓+1怪手待命

馬太鞍溪堤防破口釀淹水　花蓮縣府緊急會勘確保水流暢通

「普發1萬才入帳」他一早睡醒卻沒了：太慘了！原因崩潰

宜蘭外婆家變「諾亞方舟」家具全漂起！她嚇傻：要回去當鏟子超人

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

壞特宣布開唱！　探索女性議題：學著設下界線與表達不舒服

森崴能源、91APP各有大事待發布　明暫停交易

黑豹旗／克服12小時長征！東體速度戰6比2勝中興　闖進32強

羅廷瑋批亞運電競遴選卡關　運動部：2週內一定完成訓輔會審查

日本新首相的挑戰　在憲法束縛與國際現實之間尋找安全定位

「幫妳保管財物以防被騙」台東女險中陷阱　超商店員機警阻詐

雷軍親自出馬挖角　DeepSeek天才少女羅福莉證實加盟小米

NBA生涯17年首見！　柯瑞第1194場出賽被吹惡意犯規

太子集團發聲明！否認一切違法行為　控當局「假指控」奪45億資產

獨／司機偷老闆400萬洋酒2折賤賣　收贓酒商遭判刑+加倍吐還

長太帥的煩惱 #池昌旭

生活熱門新聞

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

快訊／貓奴搶「CAT-8888」車牌57.6萬決標　7777也要27萬

更多熱門

相關新聞

亞亞懷孕「被醫警告不要走路」

亞亞懷孕「被醫警告不要走路」

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕的雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生。平時會透過社群記錄生活的她，最近在Threads發文分享孕晚期的生活，坦言自己「好羨慕孕期可以跑跑跳跳的孕媽咪們。」

蕾菈生日解放深V「挨酸給男人看」　火大反擊

蕾菈生日解放深V「挨酸給男人看」　火大反擊

女網紅直播撞死路人　創募款「求粉絲斗內」

女網紅直播撞死路人　創募款「求粉絲斗內」

女網紅買iPhone 17 Pro　開箱瞬間傻眼

女網紅買iPhone 17 Pro　開箱瞬間傻眼

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

關鍵字：

網紅館長直播業績陳之漢

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿親回應近況！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面