陸「最帥村幹部」肌肉夾爆柿子　「賣力」直播帶貨推銷農產品爆紅

▲陸「最帥村幹部」秀肌肉夾爆柿子行銷農產品爆紅。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江紹興新昌央于村一名年輕村幹部以「秀肌肉夾爆柿子」走紅網路。1997年生的林仰鐸來自廣東汕頭，現任央于村團支部書記及新昌文旅宣推大使，他以創意短片結合健身與鄉村風景，推廣當地農產品與文旅品牌，被網友封為「最帥村幹部」。其影片最高播放量超過2000萬次，帶動柿子熱銷，也讓兢山村成為熱門打卡點。

《青春深圳》報導，「寶，吃柿子嗎？」穿著黑色緊身背心的男子，站在漫山遍野的柿子樹前大秀健碩的肱二頭肌，夾爆臂彎的柿子。這位出生於1997年的浙江省紹興市新昌縣文旅宣推大使、央于村團支部書記、新昌縣文旅宣推大使、鄉村振興宣傳員「林小白」真名叫林仰鐸，來自廣東汕頭，因採取另類方式推廣農產品，走紅全網。

爆紅後的林仰鐸幾乎日夜忙於拍攝、直播與採訪。他指出，目前當地柿子供不應求，週末遊客爭相購買。他曾是皮划艇運動員，後轉行健身教練與自媒體創作者，最終投身基層工作，推動文旅宣傳與鄉村振興。

身兼村支書與宣傳員，林仰鐸組織村民舉辦活動、拍攝各村特色影片，協助銷售滯銷農產，也為當地民宿與農家樂帶來更多客流。對於外界質疑他「賣肉帶貨」，林仰鐸笑言，拍攝風格只是為了吸引關注，「善意調侃反而讓更多人看到鄉村的活力。」