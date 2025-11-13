女鄰居在家遭裸男攻擊　79歲翁被摔「雙腿骨折」驚險搶槍斃惡徒

▲裸男闖民宅攻擊女子。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名79歲老翁聽到女鄰居家尖叫求救，立即前往現場幫忙，結果見到一名裸體男子在屋內，當他被男子攻擊壓制時，驚險用槍將惡徒擊斃，雖然英勇救人，事件也導致他全身多處包含雙腿骨折送醫，目前正在康復中。

曾參加過越戰的79歲退伍軍人卡科克(George Karkoc)，因為擊退裸體惡徒、拯救1名女子而被稱為英雄。他7日早上在位於聖費爾南多谷(San Fernando Valley)家中聽到女鄰居傳來尖叫求救聲，立即撥打電話報警並且前往現場幫忙。

A 79-year-old Studio City landlord is speaking out about his life and death confrontation with a naked intruder who attacked his neighbor before turning on him, and the decisive action he took to end that man's violent rampage.



George Karkoc, a Vietnam War veteran, was left with… pic.twitter.com/6jnfKVJLAw — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 11, 2025

民宅監視器拍到，一名裸體男子手上拿著一根棍子侵入房產，男子後來還追趕女子到院子中。科克表示，當時他警告裸體男子離開，並且告知已經報警，然而對方卻不配合，還把他重摔在地上。

科克表示，當他被摔到地上時，雙腿已經骨折，裸男則壓在他身上、並把他持槍的右手反壓在身後，情急之下，他改用左手伸到背後拿槍，近距離將凶嫌射殺。

事件造成科克腓骨、脛骨和右腳踝骨折，左側髖骨和股骨也粉碎性骨折，即使上了鋼釘，未來仍需面對漫長的復健之路。科克謙稱自己不是英雄，只是事件發生時剛好在那裡做了正確的事。警方目前未對外公布凶嫌身分。