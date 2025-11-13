渣男約國一少女3度開房害懷孕　拒領養親生孩子被重判

▲國一少女與高雄男子交往發生3次關係，意外懷孕誕下一子...（示意圖／Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄男子「阿均」（化名）透過交友軟體認識12歲少女「小妍」（化名），不僅要求自拍裸照，還3度約少女到旅館發生性行為，害少女懷孕誕下一子。高雄地院一審認為阿均未與女方達成和解，也未領養孩子，判刑4年6月。阿均不服上訴，但因程序不完備，近日遭高院駁回。

根據判決書，事件發生於2023年初，阿均透過交友軟體「Heymandi」認識還在就讀國中的小妍，雙方交往成為男女朋友。同年2月，他傳訊給少女：「既然已經交往，想看妳胸部」隨後取得3張少女拍攝裸露胸部的照片。

同年3月、9月及10月，阿均3次帶小妍到高雄市某旅館發生性行為，而且沒做任何避孕措施，直到小妍父親發現女兒懷孕，才得知女兒跟阿均發生關係，氣得到警局報案。

高雄地院審理後認為，阿均明知小妍年僅12歲，卻多次利用女方心智未成熟，誘騙拍裸照並發生性行為，導致小妍身心受創，甚至未成年懷孕，已觸犯對未滿十四歲之女子為性交罪，共3罪。

法官審酌，阿均未與女方家庭達成和解，也未在事後認養孩子，而是任由社會局安置，因此今年5月判處應執行有期徒刑4年6月，並沒收手機。

阿均不服上訴，但高雄高分院審理時，發現阿均未在上訴狀簽名、蓋章或按指印，且經傳喚未出庭，也未陳報正當理由，程序有瑕疵，又未於期限內補正，因此本月5日駁回上訴。至於檢方上訴部分則另案審結。