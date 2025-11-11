身障協會理事長竟性侵女盲胞　淫喊：你以後一定會回味無窮

▲某盲胞協會理事長竟趁著女盲胞借助工作室時，性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

某身心障礙協會的邱姓理事長，2023年間將工作室出借給一名女盲胞過夜，卻藉機硬上，性侵得逞。邱男完事後，竟還對女方說「妳今天經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮」。一二審均將邱男判刑7年2月，案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，邱男多年來均擔任某無障礙協會的理事長，但他也在盲人按摩站為人按摩謀生，因此認識被害女盲胞。邱男在台北市大安區租下一個工作室，自己就住在工作室二樓房間內。2023年4月間，女盲胞因為新租屋的房東臨時出狀況，無法及時入住新租的套房，只好向邱男尋求協助。邱男將一樓工作室內的某個按摩床，出租給女盲胞暫時窩身。

案發於女盲胞入住半年後，當年10月間深夜，邱男下樓與女盲胞聊天，女盲胞不斷感謝邱男讓她入住。由於天色已晚，女盲胞就結束談話，拉起棉被打算睡覺時，邱男突然動手愛撫女盲胞，不顧她不斷出口拒絕，仍性侵得逞。女盲胞不堪受辱，驗傷提告。邱男遭提起公訴。

法院審理時，邱男否認犯罪，辯稱當晚是女方主動愛撫，他才會順勢回應，雙方情投意合、兩情相悅發生關係。但法院仔細詢問女方，這才發現邱男供詞有許多漏洞。

女方指稱，邱男當天很晚時突然下樓吃飯，他吃完後，自己也準備要躺平睡覺，但邱男突然轉身過來親吻她，接著開始上下其手，之後更試圖以下體進入，但最後卻先射了出來。邱男完事後，竟說出「妳今天經過我這樣的性愛教育，妳以後一定會回味無窮，搞不好妳以後還會回來常常找我。」讓她印象深刻。

由於女方驗傷報告以及對細節描述清楚，法院均認定邱男有罪，一二審均將他判刑7年2月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。