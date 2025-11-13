國際火線／恐龍的後代：美國的「大法官之亂」

▲之前美國九位大法官的合影。但最左邊一位金斯伯格已經辭世。（圖／路透社）

文／朱錦華

美國向來被視為民主國家典章制度的典範，許多國家也跟著模仿，事實上，美國的民主制度存在著許多弊病（我曾撰文談過此點）。其中之一，就是他們的大法官制度。美國的大法官是由總統提名的（台灣也跟著學），而且是終身職，這就種下日後許多的禍端。

美國的「先聖先賢」當初立此法時，也許天真的以為總統以自身的崇高地位，提名大法官時，必然是大公無私的。而被提名者過關後又必然會堅守本身的神聖職責，作出公正嚴明的判決。然而歷史發展和人性證明，這是大錯特錯。如今美國總統提名大法官，旨在捍衛本身黨派的價值觀和利益。等而下之者，更讓他們淪為自己服務的工具，例如任總統川普。

▲美國總統川普提名的巴瑞特正式宣誓就職美國大法官。（圖／路透）

目前美國最高法院共有9位大法官，6人屬於保守派；其中3人由川普任命。結果就是：以保守派佔多數的最高法院近年作出了許多對川普或共和黨有利的判決。其中之一就是在2022年時，推翻「羅訴韋德案」(Roe v.Wade)，震撼全美（從此不再保障女性的墮胎權利，將墮胎合法性的決定權交還給各州）。

接下來，2024年總統大選年期間，最高法院又判決：暫停對所有指控川普案件的審理。這無疑是對競選總統第二任期的川普的一大助力，最後讓他贏得總統大選。然後，川普今年4月2日突然宣布對眾多貿易國開徵所謂「對等關稅」(Reciprocal Tariff），讓全球陷入一片恐慌。

▲川普「對等關稅」生效，一圖看美貿易夥伴如何接招。（製圖／記者葉睿涵）

對此一直悶聲不響的最高法院，卻在最近才宣布川普這番徵稅可能違法（開徵關稅權在國會）。直到11月5日，他們才開庭審理此案，以決定總統是否可以繼續根據1977年通過的《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)，在無需國會授權的情況下自行徵收關稅。 讓人懷疑的是，「對等關稅」已經開徵超過半年了，大法官們為何拖到如今才打開天窗說亮話？如果判決「對等關稅」違法，那己經徵收了的怎麼辦？要退還嗎？如果退還，這無疑將是一項浩大工程。

而目前還不清楚最高法院何時才會作出裁決！ 所以，我的推測是：不管這些大法官是否在「打假球」，未來判決要嘛就是合理化川普的作為，讓他可以繼續徵稅下去。要嘛就是判決停止再徵，但已徵收的一律不退！川普最後還是可以安全退場。總括一句，今天美國的大法官不是美國的，而是川普的。我的看法是：大法官應該是由人民選出，每4年選一次！