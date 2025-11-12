鳳凰來襲強風掃雲林！台電百人搶修戰風雨　萬戶停電已修復

▲鳳凰颱風來襲，雲林沿海強風不斷，台電人員冒雨搶修受損電線，力拼復電進度。（圖／台電雲林區提供）

記者游瓊華／雲林報導

鳳凰颱風暴風圈今（12）日持續影響中部地區。雲林沿海地區受外圍環流影響，風勢尤為明顯。清晨起陸續傳出線路受損，一度造成逾1萬戶居民停電。主要受影響區域集中在麥寮、台西及崙背等沿海鄉鎮，所幸台電雲林區營業處動員全力搶修，於下午2時55分全數恢復供電，未釀成重大事故。

台電雲林區營業處表示，今晨接獲多起停電通報，第一時間立即啟動緊急應變機制，調派人員與吊車、工程車進入災區搶修。受強風與雨勢干擾，修復人員均穿著防雨裝備、頂著風勢在電桿間進行線路復接。雲林區營業處表示，任務動員超過百名人力，採取分區分線作業，確保關鍵供電線路優先恢復，以降低民生與醫療單位受影響程度。

台電提醒，颱風期間如遇停電，民眾可利用「台灣電力APP」的停電報修功能，或至台電官網「颱風停復電資訊」專區查詢最新復電進度。此外，也可撥打1911客服專線，提供停電地址與聯絡方式，以利派遣搶修人員，讓燈火儘早再度點亮。並呼籲，若發現有電線斷落或外露情況，務必保持距離並立即通報，切勿自行觸碰，以防觸電發生意外。

雲林區營業處指出，電力搶修需依照「變電所 → 主幹線 → 分歧線」的順序進行，並以醫療院所、火車、自來水與通信系統等公用設施為優先復電對象。隨著颱風北移，雲林目前風雨仍間歇出現，台電持續監控供電系統，盼在颱風過境期間維持穩定電力供應，讓民眾安心度過風雨夜。

