　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風最新位置。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風今晚登陸後，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓，期間可能還有另一波共伴效應為北海岸及大台北帶來雨勢。明天東北季風影響，北部降雨持續，周末短暫趨緩，下周一將迎入秋以來最強冷空氣，低溫下探15度。

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上警報，截至傍晚5時颱風中心位於鵝鑾鼻的西北西方約70公里，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報科長林秉煜表示，鳳凰颱風目前有較強對流通過澎湖海面，預估未來1至2小時將從恆春登陸，深夜再從台東或恆春出海，也不排除今晚就減弱為熱帶性低氣壓。隨著對流東移，將為南部地區帶來降雨；東南風影響下，東部也有間歇雨勢；另在東北季風增強過程中，北台灣雨勢也會增加。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜指出，今晚南部、花東降雨明顯，也不排除還有另一波共伴效應為北海岸及大台北帶來雨勢；明天東北季風增強，加上東南風影響，北部有短延時強降雨，中南部及東半部天氣轉為穩定。

他指出，周六、下周日東北季風緩和，但下周一又有另一波更強東北季風南下，北部及東半部降雨增加，且這波將會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫僅16至18度，局部地區也可能達15度。

▲▼未來一周溫度預測。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度預測。（圖／氣象署提供）

根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時暴風圈縮小，但仍對台南以南及台東構成威脅，預計颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，目前警戒區域已從8縣市減少為4縣市，嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及南投縣脫離警戒範圍。

陸上警戒：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見
柯瑞被吹惡意犯規！NBA生涯首見
簡廷芮IG被抓包「老公只出現三次」
飛北京12天「工商業績差」　館長：你們像人嗎
「KK園區」主謀佘智江今引渡回中國！　押送畫面曝
NewJeans「2成員」變心回歸ADOR！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台4處公路中斷　台8線、蘇花台9丁線明搶通

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

高鐵明天全線正常發車　警報期間車票「退票免手續費」

木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」

災區民眾「交通罰單、汽燃費」繳納　可展延至明年5月底

LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明

吊車大王又出手了！派女婿到蘇澳協助　2台小山貓+1怪手待命

馬太鞍溪堤防破口釀淹水　花蓮縣府緊急會勘確保水流暢通

「普發1萬才入帳」他一早睡醒卻沒了：太慘了！原因崩潰

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

全台4處公路中斷　台8線、蘇花台9丁線明搶通

北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

飛北京直播12天「工商業績差」　館長：你們沒買，像個人嗎？

高鐵明天全線正常發車　警報期間車票「退票免手續費」

木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」

災區民眾「交通罰單、汽燃費」繳納　可展延至明年5月底

LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明

吊車大王又出手了！派女婿到蘇澳協助　2台小山貓+1怪手待命

馬太鞍溪堤防破口釀淹水　花蓮縣府緊急會勘確保水流暢通

「普發1萬才入帳」他一早睡醒卻沒了：太慘了！原因崩潰

吃隔夜菜會傷身？營養師帶你破解「隔夜菜迷思」　

快訊／知名麻辣鍋老闆娘「助詐團洗錢數千萬」聲押禁見　13人交保

蔡淳佳等了17年終於在台灣開唱！　提前1個月搶先公佈喜訊

新北國王「換帥風暴」延燒　總經理毛加恩親上火線說明

慢性蕁麻疹不只皮膚症狀！她發作「喉嚨腫、呼吸困難」三度送急診

段慧琳與余思達找大咖挑戰鐵人三項　對象竟是陳美鳳！

歐陽妮妮想生3個遭秒拒　廣告小妹：出不了力就出錢減輕老公負擔

姊姊爭遺產勝訴「拆掉妹妹住處」怪手鏟爆4建築　妹哀求也沒用

療癒又可愛！uka與KOSE聯名美妝讓人瘋狂收藏

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈　全台剩南港店

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

生活熱門新聞

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

更多熱門

相關新聞

強風掃雲林　台電百人搶修戰風雨！全恢復供電

強風掃雲林　台電百人搶修戰風雨！全恢復供電

鳳凰颱風暴風圈今（12）日持續影響中部地區。雲林沿海地區受外圍環流影響，風勢尤為明顯。清晨起陸續傳出線路受損、電桿倒塌情形，一度造成逾1萬戶居民停電。主要受影響區域集中在麥寮、台西及崙背等沿海鄉鎮，所幸台電雲林區營業處動員全力搶修，於下午2時55分全數恢復供電，未釀成重大事故。

合歡山、奧萬大森林遊樂區11/13恢復開園

合歡山、奧萬大森林遊樂區11/13恢復開園

LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明

LIVE／北部還有強降雨　氣象署最新說明

鳳凰陸警持續中　濁水溪流域漂流木暫停自由撿拾

鳳凰陸警持續中　濁水溪流域漂流木暫停自由撿拾

鳳凰颱風襲台南市社會局啟動收容關懷行動

鳳凰颱風襲台南市社會局啟動收容關懷行動

關鍵字：

天氣降雨溫度鳳凰颱風

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿親回應近況！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名麻辣鍋餐飲洗錢數千萬！闆娘等20人遭拘提

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面