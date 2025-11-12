北部晚間起防較大雨勢　下周「入秋最強冷空氣」探15度

▲鳳凰颱風最新位置。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風今晚登陸後，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓，期間可能還有另一波共伴效應為北海岸及大台北帶來雨勢。明天東北季風影響，北部降雨持續，周末短暫趨緩，下周一將迎入秋以來最強冷空氣，低溫下探15度。

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上警報，截至傍晚5時颱風中心位於鵝鑾鼻的西北西方約70公里，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑80公里。

氣象署預報科長林秉煜表示，鳳凰颱風目前有較強對流通過澎湖海面，預估未來1至2小時將從恆春登陸，深夜再從台東或恆春出海，也不排除今晚就減弱為熱帶性低氣壓。隨著對流東移，將為南部地區帶來降雨；東南風影響下，東部也有間歇雨勢；另在東北季風增強過程中，北台灣雨勢也會增加。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林秉煜指出，今晚南部、花東降雨明顯，也不排除還有另一波共伴效應為北海岸及大台北帶來雨勢；明天東北季風增強，加上東南風影響，北部有短延時強降雨，中南部及東半部天氣轉為穩定。

他指出，周六、下周日東北季風緩和，但下周一又有另一波更強東北季風南下，北部及東半部降雨增加，且這波將會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫僅16至18度，局部地區也可能達15度。

▲未來一周溫度預測。（圖／氣象署提供）

根據最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時暴風圈縮小，但仍對台南以南及台東構成威脅，預計颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，目前警戒區域已從8縣市減少為4縣市，嘉義縣、嘉義市、花蓮縣及南投縣脫離警戒範圍。

陸上警戒：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。

海上警戒：台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。