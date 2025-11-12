蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為是重大外交突破。對此，台灣IPAC共同主席、民進黨團副幹事長范雲今（12日）也還原現場現狀，而在蕭美琴離開後，成員們更向她詢問蕭美琴的演講稿，因為其他國家國會議員皆認為蕭美琴演講，對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。

民進黨幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲今（12日）召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，范雲也分享今年在IPAC布魯塞爾高峰會現場的觀察與收穫。

范雲表示，今年是她第4次代表民進黨參與IPAC年會，今年也是台灣首次以IPAC會員國身分出席。非常榮幸能在場見證台灣在國際外交的重要歷史，因為副總統蕭美琴代表台灣不只是踏上歐洲的土地，而且進入了象徵著歐洲政治權力核心的歐洲議會，為超過50位跨黨派國會議員發表演說。

范雲介紹，IPAC組織其中一項的特色，成員國的兩個政黨都必須都有代表參與。要成為IPAC正式的會員就必須符合「跨黨派」前提，她特別感謝民眾黨跟陳昭姿在去年願意加入IPAC。

范雲進一步指出，IPAC的制度設計，使其短期內在國際快速成長，且具有強大影響力。因為會員國主要的兩個政黨都願意參與的時候，組織所通過的決議也更有機會能夠在各國影響其政府，更有機會在各國議會通過。去年IPAC通過的聯大2758不涉台模範決議文，短時間在全球近10個議會通過，多由該國IPAC共同主席於議會發起，就可知其行動力。IPAC過去促成成員帶團來台拜訪國會，去年更是有史上最大訪團，以實質的行動讓世界看到台灣並不孤單。

范雲還原蕭美琴演說現場，本次蕭美琴演講非常成功，不管在入場時或演講結束後，五十幾位跨黨派議員都起立為她鼓掌，特別是在演說結束時，掌聲久久不停歇，紛紛希望跟她合照，自拍。

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

范雲指出，蕭美琴離開後，成員們更向她詢問蕭美琴的演講稿，因為其他國家的國會議員皆認為蕭美琴演講，對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。這不只是象徵性的對台灣的支持，各國是希望能夠聆聽、學習，參考台灣在對抗中國威權擴張第一線的經驗跟建議。

范雲也分享，IPAC裡的各國國會跨黨派議員都是希望參與是有影響力的，不是只要空談，所以每年年會都會通過相關的決議與聲明。本次IPAC年會第一天，她就在各國簡要報告自國狀況時說明，台灣面對新挑戰便是蕭美琴在捷克、近期沈伯洋遭中國立案偵查的跨國鎮壓威脅。

范雲指出，IPAC這次通過的布魯塞爾公告提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為。各國成員也承諾將在議會內採取行動，包括提出正式的質詢或動議，了解其政府為應對與中國相關的騷擾監控及綁架行為所採取的具體措施；成員並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，使受害者能安全地向執法機關尋求協助，也持續會為跨國鎮壓受害者，提供值得信賴的聯繫管道，確保案件能在國際網絡中獲得反應與支持。

范雲說，這項公告，顯示IPAC站出來譴責：跨國鎮壓是傷害國際人權，也要求成員國都敦促其政府，不要配合中共的跨國鎮壓。IPAC本次針對西藏的議題、強制器官摘取、防範稀土資源被控制，以及台海的維持現狀發表相關的宣言或聲明。

范雲表示，本次IPAC關於維持現狀的宣言非常有意義，宣言反對單方面改變台海現況，並且特別定義違反現況行為，包括：阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排。

范雲說，這是IPAC繼上一次的聯大2758號不涉台後的更進一步：阻止台灣或干涉其他國家與台灣往來就是在違反現況；IPAC也針對中共這些違反現狀的行為，要求各國政府應該要考慮有實質影響力的制裁。本次年會20幾個國家、50幾位國會議員在場，經過了熱烈的討論後舉手通過決議。完整版待IPAC官方公布。

