　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

副總統蕭美琴8日驚喜現身歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為是重大外交突破。對此，台灣IPAC共同主席、民進黨團副幹事長范雲今（12日）也還原現場現狀，而在蕭美琴離開後，成員們更向她詢問蕭美琴的演講稿，因為其他國家國會議員皆認為蕭美琴演講，對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。

民進黨幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲今（12日）召開「發揚女力國際爭光! IPAC力阻跨國鎮壓」記者會，范雲也分享今年在IPAC布魯塞爾高峰會現場的觀察與收穫。

范雲表示，今年是她第4次代表民進黨參與IPAC年會，今年也是台灣首次以IPAC會員國身分出席。非常榮幸能在場見證台灣在國際外交的重要歷史，因為副總統蕭美琴代表台灣不只是踏上歐洲的土地，而且進入了象徵著歐洲政治權力核心的歐洲議會，為超過50位跨黨派國會議員發表演說。

范雲介紹，IPAC組織其中一項的特色，成員國的兩個政黨都必須都有代表參與。要成為IPAC正式的會員就必須符合「跨黨派」前提，她特別感謝民眾黨跟陳昭姿在去年願意加入IPAC。

范雲進一步指出，IPAC的制度設計，使其短期內在國際快速成長，且具有強大影響力。因為會員國主要的兩個政黨都願意參與的時候，組織所通過的決議也更有機會能夠在各國影響其政府，更有機會在各國議會通過。去年IPAC通過的聯大2758不涉台模範決議文，短時間在全球近10個議會通過，多由該國IPAC共同主席於議會發起，就可知其行動力。IPAC過去促成成員帶團來台拜訪國會，去年更是有史上最大訪團，以實質的行動讓世界看到台灣並不孤單。

范雲還原蕭美琴演說現場，本次蕭美琴演講非常成功，不管在入場時或演講結束後，五十幾位跨黨派議員都起立為她鼓掌，特別是在演說結束時，掌聲久久不停歇，紛紛希望跟她合照，自拍。

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

范雲指出，蕭美琴離開後，成員們更向她詢問蕭美琴的演講稿，因為其他國家的國會議員皆認為蕭美琴演講，對於台灣在艱困局勢中做的努力，分析非常透徹。這不只是象徵性的對台灣的支持，各國是希望能夠聆聽、學習，參考台灣在對抗中國威權擴張第一線的經驗跟建議。

范雲也分享，IPAC裡的各國國會跨黨派議員都是希望參與是有影響力的，不是只要空談，所以每年年會都會通過相關的決議與聲明。本次IPAC年會第一天，她就在各國簡要報告自國狀況時說明，台灣面對新挑戰便是蕭美琴在捷克、近期沈伯洋遭中國立案偵查的跨國鎮壓威脅。

范雲指出，IPAC這次通過的布魯塞爾公告提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為。各國成員也承諾將在議會內採取行動，包括提出正式的質詢或動議，了解其政府為應對與中國相關的騷擾監控及綁架行為所採取的具體措施；成員並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，使受害者能安全地向執法機關尋求協助，也持續會為跨國鎮壓受害者，提供值得信賴的聯繫管道，確保案件能在國際網絡中獲得反應與支持。

范雲說，這項公告，顯示IPAC站出來譴責：跨國鎮壓是傷害國際人權，也要求成員國都敦促其政府，不要配合中共的跨國鎮壓。IPAC本次針對西藏的議題、強制器官摘取、防範稀土資源被控制，以及台海的維持現狀發表相關的宣言或聲明。

范雲表示，本次IPAC關於維持現狀的宣言非常有意義，宣言反對單方面改變台海現況，並且特別定義違反現況行為，包括：阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排。

范雲說，這是IPAC繼上一次的聯大2758號不涉台後的更進一步：阻止台灣或干涉其他國家與台灣往來就是在違反現況；IPAC也針對中共這些違反現狀的行為，要求各國政府應該要考慮有實質影響力的制裁。本次年會20幾個國家、50幾位國會議員在場，經過了熱烈的討論後舉手通過決議。完整版待IPAC官方公布。

▲▼副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

▲副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
芬普尼毒蛋延燒！　飼主疑「殺蟲劑直接噴雞身上」
煙波飯店地下室30多台車泡水　業者：房費全免、配合理賠補償
LIVE／鳳凰颱風加速　氣象署最新說明
陸全球抓捕沈伯洋「終身追責」　國台辦：針對極少數台獨份子
17年前姊弟戀！桃園男勒斃人妻喊太愛她　出獄2月又殺人
10銀行捲太子集團詐騙案！　彭金隆：金管會進駐查每筆資金
快訊／國軍裝甲車輾爆！　2車慘成廢鐵
快訊／9縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝
普發現金1046萬人先領錢！　4種入帳失敗情境一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

孫中山誕辰紀念　朱立倫感念先賢先烈：國民黨人應捍衛中華民國

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

拋沈伯洋事件解方　藍黨團：透過「立院兩岸對策小組」跟大陸交涉

蕭美琴IPAC演說多成功？　范雲還原現場：多國議員來要講稿讚分析透徹

曹興誠推薦沈伯洋選台北市長　游淑慧：愛民進黨還是害民進黨？

林佳龍、吳釗燮惡鬥？　綠黨團：不見得台灣好的人所提出

外交部批鏡週刊引述特定人士不實放話　有人不樂見台灣外交有所成就

孫中山誕辰紀念　朱立倫感念先賢先烈：國民黨人應捍衛中華民國

賴清德拚年底過境美國？　外交部沒有資訊提供、綠黨團感謝善意提醒

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了：颱風假依照科學決策

陳柏惟：黃國昌是我的備胎　週刊爆出來跟黃有關係的都找過我

新壽44億分手費合理？議會今審查　蔣萬安：若通過本週就可解約

房產專家拍影片公開新北市各區買房坪數　網嘆：1500萬也不夠

暴雨炸蘇澳！家中「客廳變泳池」　黑汪呆坐沙發表情超問號

普發1萬「就是最廉價的買票」　王婉諭喊反對：我會立刻捐出去

台灣小兒麻痺之父　紀念音樂會再現「來自挪威的愛」

芬普尼蛋場複驗！蛋雞羽毛濃度高　疑飼主殺蟲劑直接噴雞身上

保時捷休旅法拍　現場催油門秀引擎聲浪！搶標激烈72萬拍定

雙北飯店「跨年煙火房」價格、視角一覽　淡水跨河煙花房近全滿

補充保費衛福部挨轟「股市禿鷹」　金管會緩頰：會再溝通

陸航母「福建艦」入列　國台辦：更強有力捍衛國家領土和主權完整

鳳凰颱風風雨漸強　黃偉哲早勘沿海災點、防颱會報下令全面戒備

【變電箱爆炸了】蘇澳馬路淹泥水！現場一聲巨響嚇壞民眾

政治熱門新聞

賴清德：中國對台沒有管轄權！沈伯洋是捍衛主權　韓國瑜應站出來

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風相挺

賴清德喊韓國瑜聲援沈伯洋！王鴻薇：選你幹嘛

北市明上班上課　蔣萬安臉書遭灌爆「咕嚕咕嚕」

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

吳宗憲嗆「惡法亦法」政院就要編預算　卓榮泰傻眼：你認了？

曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

打破「放假才放臉照」潛規則　蔣萬安笑了

陳其邁離席「防颱」引爆議會衝突

新壽北士科解約明審查　議長喊話：展現效率、明完成備查

更多熱門

相關新聞

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

賴清德：台灣要自信走向國際　蕭美琴到歐洲是非常好的事情

副總統蕭美琴日前驚喜現身位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，並以台灣副總統的身份於「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，被視為重大外交突破。對此，總統賴清德11日受訪時表示，台灣應該要自信地走向國際，蕭美琴到歐洲發表台灣的民主心聲，並且跟國際社會做朋友，這是非常好的事情。

林佳龍揭蕭美琴訪歐行挑戰：所幸一一克服

林佳龍揭蕭美琴訪歐行挑戰：所幸一一克服

陳水扁：恭喜蕭美琴IPAC演說　期待賴總統成為在歐洲議會演說第一人

陳水扁：恭喜蕭美琴IPAC演說　期待賴總統成為在歐洲議會演說第一人

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

陳昭姿助台灣成IPAC會員國　蕭美琴手寫感謝信曝光

東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

關鍵字：

IPAC蕭美琴范雲

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

粿粿親回應近況！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

王子5副業營業額破億卻哭窮？

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面