太魯閣峽谷音樂季主場11/15登場　專車免費接駁

▲上午場由一好‧屴夯將率先登場。(圖太管處提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

「2025太魯閣峽谷藝術音樂季」將於11月15日星期六在太魯閣臺地登場，太魯閣國家公園管理處提供接駁專車，免費接送參加峽谷音樂節的民眾往返新城車站與太魯閣臺地之間，方便大家到太魯閣臺地欣賞精彩的演出。

▲▼下午場先由瑪大藝術恆舞集開場，緊接著一點草木的排笛演奏，而樂興之時管絃樂團則是重頭戲。

太管處表示，今年的太魯閣峽谷藝術音樂季有上、下午2場，上午10時起聲子樂集、太魯閣族的兒路創作藝術工寮、一好‧屴夯將率先登場。下午場從2時開始，先由瑪大藝術恆舞集開場，緊接著一點草木的排笛演奏，而樂興之時管絃樂團則是重頭戲，將有滿滿2小時的演出，而今年太魯閣好聲音甄選第一名的蔡佳欣(Kirby)將與樂興之時管絃樂團合作。

今年除了精彩的音樂演出外，太管處也和秀林鄉公所合作，在太魯閣臺地安排一整天的傳統文創市集，展售太魯閣族傳統工藝文創品和美食。此外，現場還可以參加打卡集點贈禮的活動。

為了方便大家參加活動，11月15日上午8時30分起到下午6時，將有免費接駁專車接送民眾往返新城車站到太魯閣臺地之間，從新城車站開車後，中途加停富世的太魯閣工務段及太魯閣口，方便搭乘公車的民眾轉乘。

當天為了演出的需求，太魯閣臺地從上午8時至下午6時將進行交通管制，禁止汽、機車進入，大家可以搭火車、公車或開車到新城車站轉搭接駁車。

由於峽谷音樂季是戶外音樂會，太管處也特別提醒大家，11月15日請大家自備水杯(瓶)、遮陽帽及雨具，也可以帶著地墊，自在地席地欣賞音樂。