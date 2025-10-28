　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（28）日上架2組免費貼圖「阿諾牛：這週減肥了嗎？」、「LINE GO × 鼻妹」，只要加入好友或達成指定條件，即可擁有貼圖；另外，還有一共14組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

阿諾牛：這週減肥了嗎？下載請點

[廣告]請繼續往下閱讀...

下載期限：2025年11月11日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費圖庫

LINE GO × 鼻妹下載請點

下載期限：2025年11月26日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

LINE VOOM × 情緒化的兔子下載請點

下載期限：2025年11月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費圖庫

LINE購物品牌名店 × 可愛爛番茄下載請點

下載期限：2025年11月13日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE發票管家 × liao1o1o下載請點

下載期限：2025年11月05日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

兔子便利商店 【免費可愛中秋節貼圖】下載請點

下載期限：2025年10月30日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

GU小題大作：小高潮色計事務所 × 威嗝高校下載請點

下載期限：2025年10月30日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

易遊網×醜白兔-挺你一直玩下載請點

下載期限：2025年11月27日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

波鴿家族×啾波麻糬下載請點

下載期限：2025年11月20日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE購物 夯話題×胖古人 日常實用篇下載請點

下載期限：2025年11月08日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物直播×齁哩下載請點

下載期限：2025年11月07日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 企鵝皮蛋下載請點

下載期限：2025年11月05日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

LINE購物 × 鯊茶醬下載請點

下載期限：2025年10月31日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

LINE禮物 × 紅貴賓酷比下載請點

下載期限：2025年11月02日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天

免費貼圖

基隆長輩照護平台-海洋城市健康生活下載請點

下載期限：2025年10月31日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天

免費貼圖

LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作下載請點

下載期限：2025年10月29日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天

免費貼圖

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
流感疫苗打氣史上最旺！　羅一鈞揭增購規劃
普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因
習近平簽署主席令！何衛東下、張升民上　陸官方再砍8官員職務
峮峮缺席《飢餓》遭轟請辭！　無奈曝背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台中梧棲養豬場爆豬瘟！豬舍仍有2處驗出陽性　市府緊急清消9hrs

門票只要30塊！他大推台北「1景點」頂爆　全點頭：真的超好逛

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

普發1萬13歲以上未成年「家長不能代領」　數發部說明原因

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

以為是感冒！2歲童燒到「腳變麵龜還血輪眼」　竟是川崎病惹禍

牧場員工被車壓斷14根肋骨　醫師「兩階段鋼骨重建」救回一命

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台中梧棲養豬場爆豬瘟！豬舍仍有2處驗出陽性　市府緊急清消9hrs

門票只要30塊！他大推台北「1景點」頂爆　全點頭：真的超好逛

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

「台大五姬」翁滋蔓喜迎39歲生日　釣出蔡依珊現身送祝福

因安全與環保問題　萬海旺春輪在傑貝阿里港一天僅卸15個貨櫃

海巡測考中心攜手地方捐血　299袋愛心注入社會暖流

台壽砸150億續約南港LaLaport！再鎖40年地上權、三棟旗艦大樓全留

黑豹旗／吳家宇高中首轟！笑稱主場也緊張　南英雙王牌壓屏中

富邦長春公開賽明開打！總獎金680萬　泰國名將攜子拚2連霸

高雄苓雅1400坪都更　近輕軌、捷運黃線Y13站

民進黨青年局拜會日本國民民主黨青年局　聚焦災害應變、育兒支持

全球頂尖醫學盛會ACTA落幕　台灣展現腫瘤微創治療領導地位

流感疫苗打氣史上最旺！羅一鈞揭增購規劃：今年不開放全民公費

【感動全車】身障婦雨中爬行搭公車 超暖司機抱她上下車

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

可能有雙颱！　最新預測曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

男童上廁所不專心　照X光「屎塞到胸部」

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

今雨擴大！　「下最大」地區曝

翻轉！　4生肖貴人到

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

更多熱門

相關新聞

花東旅遊新解方　「共乘花東」獲創新提案甲等獎

花東旅遊新解方　「共乘花東」獲創新提案甲等獎

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推動發展「共乘花東」交通接駁機制，以創新的「共乘、共行、共遊」概念，結合旅遊服務與綠色運輸，榮獲114年交通部創新提案甲等獎。這項服務不僅大幅改善了花東地區的交通接駁問題，更可為旅客省下旅費，減少碳排，成為花東旅遊的交通新解方。

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

碰過才知道！「1資訊」最好列入遺囑　她崩潰：比遺產難解

碰過才知道！「1資訊」最好列入遺囑　她崩潰：比遺產難解

LINE「小傢伙表情貼」回歸！網嗨：立刻買來炫耀

LINE「小傢伙表情貼」回歸！網嗨：立刻買來炫耀

LINE Premium付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

LINE Premium付錢還要看廣告　網友轟：盤到炸

關鍵字：

LINE貼圖免費下載表情

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面