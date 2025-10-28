LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（28）日上架2組免費貼圖「阿諾牛：這週減肥了嗎？」、「LINE GO × 鼻妹」，只要加入好友或達成指定條件，即可擁有貼圖；另外，還有一共14組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！

阿諾牛：這週減肥了嗎？｜下載請點

下載期限：2025年11月11日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE GO × 鼻妹｜下載請點

下載期限：2025年11月26日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE VOOM × 情緒化的兔子｜下載請點

下載期限：2025年11月20日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 可愛爛番茄｜下載請點

下載期限：2025年11月13日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE發票管家 × liao1o1o｜下載請點

下載期限：2025年11月05日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

兔子便利商店 【免費可愛中秋節貼圖】｜下載請點

下載期限：2025年10月30日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

GU小題大作：小高潮色計事務所 × 威嗝高校｜下載請點

下載期限：2025年10月30日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

易遊網×醜白兔-挺你一直玩｜下載請點

下載期限：2025年11月27日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

波鴿家族×啾波麻糬｜下載請點

下載期限：2025年11月20日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE購物 夯話題×胖古人 日常實用篇｜下載請點

下載期限：2025年11月08日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物直播×齁哩｜下載請點

下載期限：2025年11月07日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物 × 企鵝皮蛋｜下載請點

下載期限：2025年11月05日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物 × 鯊茶醬｜下載請點

下載期限：2025年10月31日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE禮物 × 紅貴賓酷比｜下載請點

下載期限：2025年11月02日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

基隆長輩照護平台-海洋城市健康生活｜下載請點

下載期限：2025年10月31日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE 秘寶挖挖哇 × 喵嗚公園合作｜下載請點

下載期限：2025年10月29日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天