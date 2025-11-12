　
地方 地方焦點

颱風天仍守在台南　陳亭妃代辦登記：市民永遠最重要

▲立委陳亭妃表示，鳳凰颱風來襲時堅守台南，委由主任完成市長初選登記。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃表示，鳳凰颱風來襲時堅守台南，委由主任完成市長初選登記。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因鳳凰颱風襲台，台南市宣布12日停止上班上課，民進黨立委陳亭妃為堅守台南、掌握防颱狀況，特別委由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。

▲立委陳亭妃表示，鳳凰颱風來襲時堅守台南，委由主任完成市長初選登記。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調：「市民的一切永遠是最重要的。颱風來襲，我就要固守台南、守護台南，這是我對台南的承諾──任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起。」

陳亭妃指出，12日一早7時便前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區勘查現況。她表示，這些地區在先前丹娜絲颱風中受創嚴重，至今仍十分脆弱，防颱措施是否完備、能否承受鳳凰颱風的風雨考驗，是她此刻最關心的事。「雖然鳳凰已減弱為輕颱，但臺南人仍記得丹娜絲的重擊，只要聽到颱風從南部直撲，心中難免餘悸猶存。」

▲立委陳亭妃表示，鳳凰颱風來襲時堅守台南，委由主任完成市長初選登記。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃說，因颱風停班課，無法親自北上登記，只能委由辦公室主任代理完成初選登記，但「陳亭妃絕對有信心打造一個『行動政府』──讓政府動起來、讓人民感受到溫暖與力量，重現臺南的光榮與自信。」面對2026年「藍白合」挑戰，陳亭妃直言：「2022年藍白尚未合作，民進黨在臺南市長選舉僅贏四萬多票；2026年若藍白聯手，氣勢更強。如果沒有最強母雞，怎麼對抗藍白合？我要用行動證明，我就是那個最強的母雞。」

▲立委陳亭妃表示，鳳凰颱風來襲時堅守台南，委由主任完成市長初選登記。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃進一步指出，2026年臺南的勝敗，不只是地方選舉，而是關乎2028年中央能否穩定執政的關鍵一役。「如果連臺南都讓賴主席擔心，我們又怎麼有力量去贏下其他縣市？這是一場守護民進黨、守護台灣的行動戰。」

▲立委陳亭妃表示，鳳凰颱風來襲時堅守台南，委由主任完成市長初選登記。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃同時提到，國際對女性領導力的期待正逐漸上升。日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現出女性領導的堅定與溫度。陳亭妃表示：「台南400年來從未有過女性市長，這次我要用行動證明，女性的力量能讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。」

▲立委陳亭妃表示，鳳凰颱風來襲時堅守台南，委由主任完成市長初選登記。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，自己從政27年從未離開基層，「我的服務從沒休息，腳步也從未停下。我知道臺南需要什麼，也知道人民期待什麼。」最後她語氣堅定地說：「颱風來，我守在台南；挑戰來，我衝在前面。這是我的責任，也是我的信念。我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前。」

登記初選　陳亭妃自許最強母雞：2026台南勝敗決定2028中央執政

登記初選　陳亭妃自許最強母雞：2026台南勝敗決定2028中央執政

受鳳凰颱風影響，台南停止上班課，有志參選2026台南市長的綠委陳亭妃，今（12）日上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成初選登記。陳亭妃表示，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強，「如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？我就是那個最強的母雞」。陳也表示，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，「如果連台南都要讓賴主席擔心，那怎麼有力量去贏得其他縣市？」

「廷鑫」股票變壁紙　台南廠房12.7億淪法拍

「廷鑫」股票變壁紙　台南廠房12.7億淪法拍

1到8月車禍奪1819人命「台南居冠」　台中高雄行人死亡增最多

1到8月車禍奪1819人命「台南居冠」　台中高雄行人死亡增最多

普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」原因太真實

普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」原因太真實

即／中古車材料行火警！恐怖黑煙狂竄

即／中古車材料行火警！恐怖黑煙狂竄

颱風天台南陳亭妃登記

