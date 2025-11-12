普發1萬入帳中！「一票人拖到明年領」　原因太真實：真的不急

▲許多網友直言，還不急著領1萬。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

線上登記普發1萬陸續進帳中！不過有網友笑虧，「給大家示範真正的P人，就是看到這篇文還懶得登記。」文章曝光後，掀起大票P人簽到自嘲，「直接ATM領的P人」、「INFP路過、報稅也拖到最後一天」、「P人：等明年4月再說」、「那不是P人，那是有錢人」。

一名網友在Threads笑稱，「什麼叫P人？就是現在還沒去登記普發1萬！」隨後，原PO在留言區又補一句，「給各位示範什麼叫真正的P人」，就是看到文章後，還沒有動念去線上登記普發1萬元。

文章曝光後，一票P人簽到自嘲，「直接ATM領的P人」、「P人看到這篇文才知道已經可以登記了」、「對，我就是P人，然後我老公J人時間一到就登記好自己+小孩」、「真的好懶」、「INFP路過～網路報稅我也是拖到最後一天」、「算了啦，到時候直接去ATM領就好」、「還沒開始研究的+1」、「P人看到這篇文再次確定自己是P人」、「那不是P人，那是有錢人」。

不少網友直呼，普發1萬到明年4月底都可以領，因此完全不急，「P人我：不是到明年四月都還來得及嗎」、「就真的不急啊，為什麼要搶著登記」、「P人：對吼！有空要去登記，結果可能明年四月才驚覺快來不及了」。

MBTI是近年來最熱門的人格測驗，而「P人」是裡面性格測試中的一個縮寫，代表「感知型」（Perceiving），更喜歡隨性、開放和彈性的生活方式，與J人「判斷型（Judging）」偏好結構和計劃不同。

關於線上登記部分，即日起開放不分流登記，款項已陸續進帳中，但帳戶有4情況可能會造成登記入帳失敗，原因包括：

1、帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致

2、無此帳戶

3、帳戶已結清。

4、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。

財政部說明，民眾凡於預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

至於ATM領現部分，則是在11月17日開放領取；郵局領現部分，則在11月24日開放領取。所有管道的領取截止日皆為2026年4月30日。

普發現金相關資訊請以政府網站（https://10000.gov.tw）公布為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。