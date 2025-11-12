　
地方 地方焦點

新營醫院醫師節贈專屬醫師袍　莊毓民：以榮譽象徵專業與人文並重

記者林東良／台南報導

為慶祝11月12日「醫師節」，衛生福利部新營醫院特別為全院醫師量身訂製專屬醫師袍，向長年守護民眾健康的醫師們致上誠摯敬意，新營醫院這次嚴選日本知名品牌醫師服，結合典雅設計與高品質布料，不僅展現專業形象，更象徵醫院對醫師工作尊嚴與專業精神的重視。

新營醫院院長莊毓民表示，醫師是醫療團隊的核心，承擔治病救人的重責。醫師節贈袍活動，不只是感謝醫師長期的辛勞，更代表醫院對專業文化的支持與肯定。他說：「希望這件象徵榮譽的醫師袍，能讓每位醫師感受到醫院大家庭的溫暖，持續以專業與人文關懷服務每一位病人。」

此次醫師袍的設計融入日式職人精神，從布料挑選、剪裁比例到縫線細節皆經過多次討論，兼顧舒適度與機能性。胸口繡有醫師姓名與院徽，不僅提升專業認同，也讓醫師在臨床工作中更具自信與榮譽感。多位醫師表示，這份充滿心意的禮物讓人倍感尊重與激勵，增添團隊凝聚力。

新營醫院強調，醫師節不僅是致敬醫療人員的重要節日，更是團隊反思與前進的契機。未來將持續打造支持醫護同仁的友善職場，並以專業、貼心與負責的態度，守護民眾健康，延續「以人為本」的醫療精神。

相關新聞

新營醫院建置電動車充電樁年減碳近5噸助永續醫療

新營醫院建置電動車充電樁年減碳近5噸助永續醫療

衛生福利部新營醫院回應政府推動ESG永續政策，近期與ACON-ECO合作，在院區內新設置兩座電動車充電樁，積極落實減碳行動。

守護婦女健康！新營醫院榮獲「乳癌篩檢效率王」肯定

守護婦女健康！新營醫院榮獲「乳癌篩檢效率王」肯定

新營醫院首例「在宅急症照護」成功36歲患者居家康復成典範

新營醫院首例「在宅急症照護」成功36歲患者居家康復成典範

新營醫院設小黃公車站牌8月上路！5路線助攻就醫無障礙

新營醫院設小黃公車站牌8月上路！5路線助攻就醫無障礙

新營醫院攜手衛生局強化南二監潛伏結核篩檢治療

新營醫院攜手衛生局強化南二監潛伏結核篩檢治療

