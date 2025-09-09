守護婦女健康！　新營醫院榮獲「乳癌篩檢效率王」肯定

▲新營醫院榮獲「乳癌篩檢效率王」，陽性追蹤率高達 95.06%，全台領先。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民健康署日前舉辦「2025年癌症防治績優醫療院所表揚典禮」，台南市多家醫療院所獲獎，其中衛生福利部新營醫院在地區醫院組表現突出，以乳癌篩檢陽性追蹤率達 95.06% 的優異成績，榮獲「乳癌篩檢效率王」第一名，實力領先全台。

新營醫院指出，乳癌是女性最常見的癌症之一，早期發現與治療是守護健康的關鍵。院方不僅積極推動乳癌篩檢，更強化陽性個案管理，透過主動轉介、協助掛號複檢及持續追蹤，讓疑似病例及早接受進一步檢查與治療，有效提升治療成功率，展現醫療團隊的整合與效率。

乳房外科醫師陳秉澤說明，乳房攝影報告依「乳房影像報告與資料分析系統（BI-RADS）」分級，從 0 級影像不明、需輔助檢查，到 3 級可能良性建議短期追蹤，4 級則懷疑異常需穿刺確認。他提醒，檢查異常不代表癌症，即使確診，現代治療已大幅進步，多數患者可穩定控制病情並維持良好生活品質。

院方呼籲，40至74歲婦女每兩年可享國健署提供的免費乳房X光檢查，務必及早預約檢查、及早發現、及早治療。此次獲獎，不僅是對新營醫院專業的肯定，也象徵其持續深耕社區、守護婦女健康的承諾。未來將持續精進癌症防治及個案追蹤，讓民眾獲得更安心、完整的醫療照護。