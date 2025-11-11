領1萬小心詐騙！彰化民進黨團設服務站　刑大教「四不原則」自保

▲普發現金防詐騙，民進黨團成立便民服務站。（圖／彰化縣議會民進黨團提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全民普發1萬元現金已陸續入帳，詐騙集團也虎視眈眈！為防堵民眾上當，彰化縣議會民進黨團今（11）日宣布17位黨籍議員即日起設立「便民服務站」，協助鄉親正確領取現金、辨識詐騙手法。刑大副大隊長張安進現場，提醒民眾務必遵守「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」原則，認明官方網站「10000.gov.tw」最重要。

▲刑大副大隊長張安進宣導防詐。（圖／彰化縣議會民進黨團提供）

黨團總召李俊諭表示，自從普發現金政策公布後，議員服務處就接到大量民眾詢問，問題包括「怎麼領？」、「收到簡訊是真的嗎？」、「為什麼我的戶頭沒收到？」等，顯見民眾對領取方式仍有疑慮，也讓詐騙集團有機可乘。

縣議員賴清美會後立即在服務處掛上宣傳紅布條。她說明，服務處將協助民眾查詢登記入帳進度，並幫民眾辨別收到的簡訊或Line連結是否為詐騙，同時提供專人服務，協助不熟悉網路操作的長輩完成登記。

彰化縣刑大副大隊長張安進指出，目前常見詐騙手法包括，釣魚簡訊、假冒財政部或銀行，發送「資格不符，請點擊連結更正」等訊息；假網站：介面與官方極相似，騙取身分證、銀行帳密等個資。

張安進指出，詐騙集團已利用假檢警與釣魚網站行騙，全國已有6起案件、財損高達827萬元，並呼籲民眾，只要記住官方網址「10000.gov.tw」，並對不明訊息遵守「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」原則，即可降低受騙風險。