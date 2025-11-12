曹興誠力薦賴清德：徵召沈伯洋參選台北市長　各方面都碾壓蔣萬安

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日遭中國重慶公安局，以涉「分裂國家罪」立案調查，《央視》播出紀錄片聲稱，收到大量舉報線索，甚至發出全球紅色通緝令；而總統賴清德昨天（11日）聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜維護國會尊嚴。對此，聯電創辦人曹興誠12日力薦賴清德，如果要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長；他認為，沈在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安。

曹興誠指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂「通緝」和恐嚇，賴清德呼籲韓國瑜，跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由。不過，他認為，韓國瑜對此不會理睬，賴清德事先應該心知肚明，因此賴對韓的呼籲，讓人感覺只是做做樣子，顯得「弱」。

「如果賴總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長」。曹興誠表示，中共以「全球通緝」來恐嚇威脅我的立法委員，就請他出來選首都市長；這樣可以讓大家都做沈伯洋的後盾，反擊中共的蠻橫威脅，同時也可以向世界展示，台灣人維護主權和自由的決心。

曹興誠表示，沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓現任台北市長蔣萬安，只要讓沈伯洋和蔣萬安公開來兩場辯論，ㄧ場用中文，ㄧ場用英文；大家立刻可以看出，誰是受中共庇蔭的草包，誰是有國際水準的幹才。

曹興誠指出，中共應該已經看出沈的能力和對蔣萬安的威脅，所以不擇手段的抹黑沈、打擊沈，中共能識別沈伯洋的潛力，賴清德豈可不查不明？近日賴總統用人、識人之能，頗受台派質疑。倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028 年民進黨的選情。

曹興誠認為，讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴，兼具其他許多正面效益。他敬請賴清德鄭重考慮，做出明智決斷。