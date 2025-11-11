防災會議與總統連線！徐榛蔚提3建言　賴清德允諾照顧花蓮

▲花蓮縣政府今日上午召開鳳凰颱風第二次整備會議由縣長徐榛蔚親自主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣災害應變中心今日上午9時召開鳳凰颱風第二次整備會議，並於12時30分與總統及中央各部會連線會議。花蓮縣指揮官、縣長徐榛蔚會上除向總統報告即時災情，也建請中央因應馬太鞍溪再次發生泥石流漫出社區、公路，請災後立即疏濬、搶通鐵公路等交通、以及北岸堤防向上延伸至上游社區。

縣長徐榛蔚說明，雖然水利署持續於馬太鞍溪疏濬，但因堰塞湖的水流挾帶土泥，沖毀便道，也將原已疏濬的深溝溪床再次填滿。徐縣長向總統提出建議，災後需即時加速疏濬，以維護鄉親安全。另外，馬太鞍溪北岸(鳳林鎮、萬榮鄉)破口，讓土泥水沿著產業道路流入社區、排水、社區道路、台九線，三和秧苗場，除請水利署即刻阻斷泥水再流入社區，也請對於未來馬太鞍溪整治規劃，再向上游延伸興建堤坊，以提升社區防洪標準。

總統賴清德於視訊會議中表示，花蓮縣地震頻繁，每次颱風也造成嚴重災情，他允諾，中央一定會協助花蓮縣政府來因應各種災變照顧花蓮鄉親。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳則表示，謝謝花蓮在海上陸上颱風警報發生前就與各鄉鎮做好收容安置。

會議中，縣長徐榛蔚指示各局處、各鄉鎮市公所及相關單位嚴防戒備，加強留意沿海低窪地區應慎防海水倒灌及積（淹）水，做好防災準備，針對預警性封閉道路須特別留意，禁止人車進入確保鄉親安全，徐縣長也提醒鄉親，避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，也切勿前往山區活動，以防範自身安全，必要時也籲請鄉親務必配合相關撤離工作，共同做好防颱措施。

花蓮縣政府因應颱風相關最新資訊，即時於花蓮縣政府災害專區（https://www.hl.gov.tw/kra/）、花蓮縣政府官方LINE（@qpd0523w）、花蓮縣政府臉書及花蓮縣長徐榛蔚臉書公告，請民眾善加利用，隨時留意掌握最新道路封閉及相關運輸等資訊。