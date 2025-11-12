超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

▲超商推出民生品、飲料、零食等優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商連續5天優惠開跑，全家、萊爾富同步在11月12日至11月16日推出超殺優惠，全家會員限定Let’s Café 美式、拿鐵任選兩杯特價89元，還有零食、瓶裝水「買1送1」。萊爾富「限時殺5日」推出Mountain Dew激浪汽水、味味A乾麵等「買1送1」，隨緣紅燒嫩菇湯麵第2件10元。

▲全家經典美式、拿鐵，任選「兩杯特價89元」。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店自11月12日至11月16日，限時5天推出「會員限定」優惠，多款人氣飲品、冰品、零食與生鮮商品同步祭出買1送1、加價購與組合特價，讓民眾在天氣轉涼之際補貨省荷包。

飲品方面，Let’s Café 經典美式、拿鐵任選兩件特價89元（原價每杯60～70元），經典冰磚拿鐵兩件99元。Let’s Tea 柳橙香柚綠茶則享第二杯10元。

多喝水微鹼性竹炭離子水「買2送2」、福樂一番鮮全脂鮮乳「兩件155元」、Fami Collection四季春青茶「加10元多一件」、光泉雞蛋豆奶「買2送1」等於三件40元。

冰品與甜點也有超值組合，Famice霜淇淋不限口味「兩件59元」、杜老爺曠世奇派草莓大雪糕同享「兩件59元」、三福黑糖嫩豆花「兩件50元」。

零食區同樣優惠滿滿，包括優雅食星太郎勁辣超寬條餅「買2送2」（四件78元）、麥維他爽心消化餅「買1送1」（兩件30元）、KitKat流心焦糖威化巧克力「加10元多1件」（兩件59元），盛香珍捲心酥風味棒則「任選買1送1」（兩件89元）。

另有生鮮蛋品、熟食類商品同步優惠：石安牧場動福蛋單盒30顆329元、水煮蛋20入單包319元，大武山鮮蛋每盒10顆，兩件139元。熟食區bb.q 野燒竹輪麵包單包84元、哈遜堡蒜味香腸整包「買1送1」（兩包190元）。

▼全家連續5天會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



★萊爾富

萊爾富自11月12日至11月16日推出「限時殺5日」活動，集結泡麵、飲料、冰品多款人氣商品祭出買1送1、第二件更省優惠。

像是泡麵「韓國不倒翁原味杯麵」、「農心爽口海鮮味烏龍麵」、「味味A排骨雞風味乾麵」通通都買1送1，另有「隨緣紅燒嫩菇湯麵」第2件10元（原價39元），讓民眾宵夜備糧更超值。

飲品、零食、冰品也同步優惠，包含「Mountain Dew激浪汽水500ml」買1送1（原價每件35元）、「宮本漢方八仙果」加10元多1件（原價39元）、「杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕」第2件10元（原價35元）。多樣優惠即日起開跑，限時5天，售完為止。

▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



另外，萊爾富為滿足民眾雨天就近採買，即日起至11月25日推出多項限時優惠。台酒泡麵系列（原價59元）特價任2件109元，味味A排骨雞湯碗麵「2件42元」。餅乾類包含可樂果豌豆酥、滿天星洋芋脆片、卡迪那寶卡卡等「任選第2件6折」。

瓶裝水、飲品部分，YOI鹼性水原價30元「第二件5折」；光泉冷泡茶、茉莉茶園蜜茶，原價25元「任選買2送1」；桂格燕麥飲系列原價35元「第二件5折」。