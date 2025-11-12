　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲超商推出民生品、飲料、零食等優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商連續5天優惠開跑，全家、萊爾富同步在11月12日至11月16日推出超殺優惠，全家會員限定Let’s Café 美式、拿鐵任選兩杯特價89元，還有零食、瓶裝水「買1送1」。萊爾富「限時殺5日」推出Mountain Dew激浪汽水、味味A乾麵等「買1送1」，隨緣紅燒嫩菇湯麵第2件10元。

▲全家經典美式、拿鐵，任選「兩杯特價89元」。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店自11月12日至11月16日，限時5天推出「會員限定」優惠，多款人氣飲品、冰品、零食與生鮮商品同步祭出買1送1、加價購與組合特價，讓民眾在天氣轉涼之際補貨省荷包。

飲品方面，Let’s Café 經典美式、拿鐵任選兩件特價89元（原價每杯60～70元），經典冰磚拿鐵兩件99元。Let’s Tea 柳橙香柚綠茶則享第二杯10元。

多喝水微鹼性竹炭離子水「買2送2」、福樂一番鮮全脂鮮乳「兩件155元」、Fami Collection四季春青茶「加10元多一件」、光泉雞蛋豆奶「買2送1」等於三件40元。

冰品與甜點也有超值組合，Famice霜淇淋不限口味「兩件59元」、杜老爺曠世奇派草莓大雪糕同享「兩件59元」、三福黑糖嫩豆花「兩件50元」。

零食區同樣優惠滿滿，包括優雅食星太郎勁辣超寬條餅「買2送2」（四件78元）、麥維他爽心消化餅「買1送1」（兩件30元）、KitKat流心焦糖威化巧克力「加10元多1件」（兩件59元），盛香珍捲心酥風味棒則「任選買1送1」（兩件89元）。

另有生鮮蛋品、熟食類商品同步優惠：石安牧場動福蛋單盒30顆329元、水煮蛋20入單包319元，大武山鮮蛋每盒10顆，兩件139元。熟食區bb.q 野燒竹輪麵包單包84元、哈遜堡蒜味香腸整包「買1送1」（兩包190元）。

▼全家連續5天會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富自11月12日至11月16日推出「限時殺5日」活動，集結泡麵、飲料、冰品多款人氣商品祭出買1送1、第二件更省優惠。

像是泡麵「韓國不倒翁原味杯麵」、「農心爽口海鮮味烏龍麵」、「味味A排骨雞風味乾麵」通通都買1送1，另有「隨緣紅燒嫩菇湯麵」第2件10元（原價39元），讓民眾宵夜備糧更超值。

飲品、零食、冰品也同步優惠，包含「Mountain Dew激浪汽水500ml」買1送1（原價每件35元）、「宮本漢方八仙果」加10元多1件（原價39元）、「杜老爺抹茶紅豆QQ雪糕」第2件10元（原價35元）。多樣優惠即日起開跑，限時5天，售完為止。

▼萊爾富限時5天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

另外，萊爾富為滿足民眾雨天就近採買，即日起至11月25日推出多項限時優惠。台酒泡麵系列（原價59元）特價任2件109元，味味A排骨雞湯碗麵「2件42元」。餅乾類包含可樂果豌豆酥、滿天星洋芋脆片、卡迪那寶卡卡等「任選第2件6折」。

瓶裝水、飲品部分，YOI鹼性水原價30元「第二件5折」；光泉冷泡茶、茉莉茶園蜜茶，原價25元「任選買2送1」；桂格燕麥飲系列原價35元「第二件5折」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝
蘇澳煙波飯店B1淹水！住客想開車走被阻　在地人：出去絕對拋錨
快訊／樂天桃猿選手深夜拋震撼彈！IG發黑白文「野球人生終了！
快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測
鳳凰襲！11縣市+3鄉鎮1校「今放颱風假」　全台停班課懶人包
美政府關門將結束！道瓊飆漲寫新高　軟銀出貨輝達跌近3%
快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組
快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

快訊／鳳凰「高低層分離」持續減弱　最新路徑曝

赤鬼伯伯人設崩壞！男實況主用她帳號開台　戀愛粉崩潰

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

楊奇煜偶像轉戰舞台劇…驚覺自己「其實不會唱歌」　親吐真實心聲

蘇澳車站前水淹半樓高　居民吐心聲：15年重來家園又毀1次

鳳凰颱風造就「刪文超人」　上班課緊急改停班課！網友虧爆張麗善

林佳龍、吳釗燮爆惡鬥！　爭外交主導權

髮線空洞、分線禿顯臉大！6款修飾髮際線瀏海＋分線整理技巧一次看

宜蘭淹水！家具全漂起如「諾亞方舟」　鏟屎官為貓主留守家園

蘇澳3小時狂下334毫米　「梅姬颱風以來最大雨量」

【有法力但不多】當你試圖喚醒沉睡的學生...原來這就是已聽不回

消費熱門新聞

超商限時5天「買1送1」優惠懶人包

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

超商連續5天「買1送1」懶人包

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

木村拓哉戴黑框現身異世界！

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

超商超市「普發放大優惠」懶人包

肯德基推限時優惠　爽嗑桶下殺47折

ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標

更多熱門

相關新聞

超商防颱優惠懶人包　瓶裝水11元、泡麵、民生品特價

超商防颱優惠懶人包　瓶裝水11元、泡麵、民生品特價

鳳凰颱風轉為輕颱，不過全台各地仍多處降雨，為了方便民眾就近採買，7-ELEVEN、全家、萊爾富等各大超商也紛紛推出補貨優惠，包括瓶裝水、泡麵、微波美食、民生用品等通通有折扣，大公升瓶裝水最低第二瓶11元。

超商超市「普發放大優惠」懶人包

超商超市「普發放大優惠」懶人包

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

關鍵字：

超商優惠全家萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面