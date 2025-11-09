1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

▲各大超商祭出雙11優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接「雙11購物節」，超商紛紛推出優惠，全家即日起至11月11日線上平台，天天都有「買1送1限時快閃」，指定時段更有1元爆品開搶。7-ELEVEN也有推出「111元起精選商品」、「買1送1」。萊爾富三層抽取衛生紙「24包只要99元」，美廉社在11月11日開賣中杯經典美式「超殺價11元」，自帶杯還能折5元，等於最低只要6元！

★全家

全家迎戰雙11，一次串聯「全家行動購」、「比比昂日貨」、「買跨買（跨境直購）」3大平台推出年終大促銷。

▲全家迎戰雙11，一次串聯3大平台，推出年終大促銷。（圖／業者提供）

「全家行動購」即日起至11月11日，天天都有「買1送1限時快閃」，還特別推出「1,111元均一價專區」，熱門商品最低下殺62折起。而小資族最愛的「隨買跨店取」同步也推出好康，購買消費滿111元，即可獲得抽獎券1張，有機會抽到最大獎「111杯大杯經典拿鐵」。

每日還有三時段優惠券發放，11月11日凌晨(00:00-01:59)、上午(10:00-11:59)、下午(15:00-16:59) ，開放滿百折50的「整點早鳥5折券」；而晚間時段(18:00-23:59)輸入優惠碼「FM90」或「FM85」，消費滿688享9折、滿1688再享85折，最高可折抵1688元。

整個11月再祭出三波超殺回饋，第一波即日起至11月10日，天天進站簽送200元折價券。第二波11月12日限定「返場日」滿1111元折150元。第三波11月12日至11月25日「返場購」，滿1299元享好禮三選一。

「比比昂日貨」去年6月進駐全家會員APP，截至今年9月吸引逾280萬人次使用，慶祝雙11，在整個11月周周都有「1元爆品」，新會員再享指定商品0元。11月8日至12日選擇全家取件，滿499元即享1公斤免運。日本好物包括「虎牌 IH電子鍋」下殺43折，原價4800元，特價2099元；還有台灣買不到的沙龍級美髮「Refa 輕型離子夾」3,349元即可入手。

「買跨買（跨境直購）」歡慶新平台開站，雙11當天全站不限金額，皆享全家取件0元免運。11月13日前選購宅家運動、貓奴狗奴、家點靈感、野餐市集、居家收納等5大主題商品，提供折扣碼滿1000折200，再享全站滿499元包稅免運補貼。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN「i預購」、「i划算」即日起至23日展開「雙11全民嗨購節」，推出「111元起精選商品」、「買1送1」、「多入團購組」優惠，包括民生日用品、冷凍調理食品、包裝零食、生活小家電等。

▲7-ELEVEN「雙11優惠」。（圖／業者提供）

今年「i預購」更推出多元點數回饋，指定商品加贈11%點數、111點、711點，最高達2000點，新會員再享首購20%點數加碼，搭配uniopen聯名信用卡最高7%回饋，等於整體最高可享38% OPENPOINT 點數回饋（1點=1元），11月24日至30日則接續展開「黑色購物周」。

「iOPEN Mall」則結合站上超過11萬店家，以「周周免運、點數升級」強打，延續加入官方LINE好友免費玩轉盤、刮刮樂等遊戲外，今年更正式導入OPENPOINT 點數折抵機制，加碼回饋使用點數折抵，結帳滿額再贈中杯美式咖啡。

uniopen會員於11月11日至13日在「iOPEN Mall」消費享11%點數回饋，最高回饋達1111點；消費滿1單可抽111杯CITY CAFE 中杯拿鐵/大杯美式，滿3單可抽11,111點OPENPOINT，單筆滿5000元再抽「1,111元購買iPhone 17 Pro 256G」，消費金額還可使用點數折抵。

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN 即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。

2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。

3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。

4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。

5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。

6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11寄杯優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富在11月11日上午11點11分，在Hi-Life VIP APP「萊購物」專區爆品開搶，超人氣HL三層衛生紙（24包*120）抽取式衛生紙，每串只要99元，每人限購1組。

▼萊爾富三層抽取衛生紙「24包只要99元」。（圖／業者提供）

萊爾富即日起至2026年2月22日推出「2026馬年發財卡」，全台限量發行100萬張，每張售價100元，購買後完成序號登錄，成為Hi-Life VIP會員，有機會抽到輝達（NVIDIA）股票500股、台積電股票1張，開卡再馬上抽「70種實體獎項」包含3C家電、旅遊美食等多項好禮。

▲萊爾富推出「馬年發財卡」，最大獎抽「輝達、台積電」股票。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 即日起至11月12日推出多項冰品與飲品優惠，限時回饋超值價。即日起至11月9日「OK會員周周超值選」活動中，阿奇儂冰沙（芒果、草莓、花生花豆）任選2件100元（原價59元／件），曠世奇派系列（巧克力、玫瑰鹽焦糖巧克力、提拉米蘇、卡布奇諾）第2件10元（原價49元／件）。

OKCAFE推出「楊枝甘露冰沙」搭配「漂浮冰淇淋系列」（冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式）組合價111元（原價150元）。

此外，新上市的OKchoice WATER鹼性水（720ml）取自雪山山脈水源，PH值7.5至9.5，即日起至11月12日「兩件29元」、整箱「20瓶290元」（原價400元一箱），現省110元。

▼OKmart 鹼性水優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社雙11在APP祭出上班族最愛「中杯經典美式」優惠，11月11日上午11:11準時開賣，超殺價11元，限量1,111杯，每位會員限購3組，售完為止，自備飲料杯再省5元，可兌換至12月2日。

▼美廉社雙11咖啡優惠只要11元。（圖／業者提供）