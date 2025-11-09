　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

▲▼全家雙11優惠。（圖／業者提供）

▲各大超商祭出雙11優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接「雙11購物節」，超商紛紛推出優惠，全家即日起至11月11日線上平台，天天都有「買1送1限時快閃」，指定時段更有1元爆品開搶。7-ELEVEN也有推出「111元起精選商品」、「買1送1」。萊爾富三層抽取衛生紙「24包只要99元」，美廉社在11月11日開賣中杯經典美式「超殺價11元」，自帶杯還能折5元，等於最低只要6元！

★全家

全家迎戰雙11，一次串聯「全家行動購」、「比比昂日貨」、「買跨買（跨境直購）」3大平台推出年終大促銷。

▲▼全家雙11優惠。（圖／業者提供）

▲全家迎戰雙11，一次串聯3大平台，推出年終大促銷。（圖／業者提供）

「全家行動購」即日起至11月11日，天天都有「買1送1限時快閃」，還特別推出「1,111元均一價專區」，熱門商品最低下殺62折起。而小資族最愛的「隨買跨店取」同步也推出好康，購買消費滿111元，即可獲得抽獎券1張，有機會抽到最大獎「111杯大杯經典拿鐵」。

每日還有三時段優惠券發放，11月11日凌晨(00:00-01:59)、上午(10:00-11:59)、下午(15:00-16:59) ，開放滿百折50的「整點早鳥5折券」；而晚間時段(18:00-23:59)輸入優惠碼「FM90」或「FM85」，消費滿688享9折、滿1688再享85折，最高可折抵1688元。

整個11月再祭出三波超殺回饋，第一波即日起至11月10日，天天進站簽送200元折價券。第二波11月12日限定「返場日」滿1111元折150元。第三波11月12日至11月25日「返場購」，滿1299元享好禮三選一。

「比比昂日貨」去年6月進駐全家會員APP，截至今年9月吸引逾280萬人次使用，慶祝雙11，在整個11月周周都有「1元爆品」，新會員再享指定商品0元。11月8日至12日選擇全家取件，滿499元即享1公斤免運。日本好物包括「虎牌 IH電子鍋」下殺43折，原價4800元，特價2099元；還有台灣買不到的沙龍級美髮「Refa 輕型離子夾」3,349元即可入手。

「買跨買（跨境直購）」歡慶新平台開站，雙11當天全站不限金額，皆享全家取件0元免運。11月13日前選購宅家運動、貓奴狗奴、家點靈感、野餐市集、居家收納等5大主題商品，提供折扣碼滿1000折200，再享全站滿499元包稅免運補貼。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN「i預購」、「i划算」即日起至23日展開「雙11全民嗨購節」，推出「111元起精選商品」、「買1送1」、「多入團購組」優惠，包括民生日用品、冷凍調理食品、包裝零食、生活小家電等。

▲7-ELEVEN「雙11優惠」。（圖／業者提供）

今年「i預購」更推出多元點數回饋，指定商品加贈11%點數、111點、711點，最高達2000點，新會員再享首購20%點數加碼，搭配uniopen聯名信用卡最高7%回饋，等於整體最高可享38% OPENPOINT 點數回饋（1點=1元），11月24日至30日則接續展開「黑色購物周」。

「iOPEN Mall」則結合站上超過11萬店家，以「周周免運、點數升級」強打，延續加入官方LINE好友免費玩轉盤、刮刮樂等遊戲外，今年更正式導入OPENPOINT 點數折抵機制，加碼回饋使用點數折抵，結帳滿額再贈中杯美式咖啡。

uniopen會員於11月11日至13日在「iOPEN Mall」消費享11%點數回饋，最高回饋達1111點；消費滿1單可抽111杯CITY CAFE 中杯拿鐵/大杯美式，滿3單可抽11,111點OPENPOINT，單筆滿5000元再抽「1,111元購買iPhone 17 Pro 256G」，消費金額還可使用點數折抵。

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN 即日起至11月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「7-ELEVEN DAY歡慶購物節」多組寄杯優惠：

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。
2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。
3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。
4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。
5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。
6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11寄杯優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富在11月11日上午11點11分，在Hi-Life VIP APP「萊購物」專區爆品開搶，超人氣HL三層衛生紙（24包*120）抽取式衛生紙，每串只要99元，每人限購1組。

▼萊爾富三層抽取衛生紙「24包只要99元」。（圖／業者提供）

▲▼超商雙11優惠。（圖／業者提供）

萊爾富即日起至2026年2月22日推出「2026馬年發財卡」，全台限量發行100萬張，每張售價100元，購買後完成序號登錄，成為Hi-Life VIP會員，有機會抽到輝達（NVIDIA）股票500股、台積電股票1張，開卡再馬上抽「70種實體獎項」包含3C家電、旅遊美食等多項好禮。

▲萊爾富推出「馬年發財卡」，最大獎抽「輝達、台積電」股票。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 即日起至11月12日推出多項冰品與飲品優惠，限時回饋超值價。即日起至11月9日「OK會員周周超值選」活動中，阿奇儂冰沙（芒果、草莓、花生花豆）任選2件100元（原價59元／件），曠世奇派系列（巧克力、玫瑰鹽焦糖巧克力、提拉米蘇、卡布奇諾）第2件10元（原價49元／件）。

OKCAFE推出「楊枝甘露冰沙」搭配「漂浮冰淇淋系列」（冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式）組合價111元（原價150元）。

此外，新上市的OKchoice WATER鹼性水（720ml）取自雪山山脈水源，PH值7.5至9.5，即日起至11月12日「兩件29元」、整箱「20瓶290元」（原價400元一箱），現省110元。

▼OKmart 鹼性水優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商雙11優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

美廉社雙11在APP祭出上班族最愛「中杯經典美式」優惠，11月11日上午11:11準時開賣，超殺價11元，限量1,111杯，每位會員限購3組，售完為止，自備飲料杯再省5元，可兌換至12月2日。

▼美廉社雙11咖啡優惠只要11元。（圖／業者提供）

▲▼超商雙11優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潭子版「黑部立山」！　住戶傻眼：對面4樓廠房變摩天塔
美駭人命案！前AV女星被控斬首男友　竟嫁給死者兒子
鳳凰估將登陸穿台　2地防驚人雨勢
高雄女闖診間嗆醫師缺錢　公審文曝光「騙很大」嚇到緊急刪文
快訊／喬帥大逆轉奪101冠　破費德勒紀錄
陸通背拳傳人被3掌打到「視力下降」　醫：完全好不可能

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

酷澎WOW會員無免運門檻　資深網購族激推：不用再硬湊隨時下單超方便

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

料理鼠王嘉義版！30cm大老鼠鹹酥雞攤忘情狂吃　崩潰畫面曝

1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

酷澎WOW會員無免運門檻　資深網購族激推：不用再硬湊隨時下單超方便

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

30多歲男胸部大到B罩杯　醫揭「男性女乳症」常見成因

潭子版「黑部立山」　住戶傻眼：對面4樓廠房變摩天塔

俄軍攻擊烏核變電站！連夜發射導彈、無人機釀7死　澤倫斯基籲制裁

Nespresso 2025耶誕倒數月曆走奇幻風　連續24天驚喜你的咖啡日常

連江北竿鄉民受傷！海巡署出艇緊急醫療後送　火速送抵縣立醫院

陽明山季節限定「向天蝦大爆發」　學者揭原因：颱風過後維持10天

芝加哥移民執法現場槍擊！男子「向聯邦探員」開槍　居民怒批引恐慌

獨／陽明山「彩虹季」11月最常見　2時段最佳觀賞地點曝

台灣2:3惜敗韓國錯失亞錦賽冠軍　U16女排隊員球場哭成一片

【蛋定啊QQ】貨車門沒關緊右轉　「10籠雞蛋」噴出灑滿地

消費熱門新聞

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

限時7天！美式賣場雙11線上購物節再升級

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺

超商連續5天「買1送1」懶人包

星展卡祭出18%神級回饋

酷澎WOW會員無免運門檻　資深網購族激推

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

限今天！全家咖啡「買6送6」

7-11美式「買11送11杯」　超商咖啡優惠

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

更多熱門

相關新聞

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

立冬剛過，周末來杯咖啡放鬆，各大超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 濃萃美式「買2送2」，還有茶飲寄杯「買11送11杯」。全家也有康康5指定夯品「買1送1」，萊爾富多項咖啡飲品「買1送1」。

限今天！全家咖啡「買6送6」

限今天！全家咖啡「買6送6」

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰逼近！2縣市暴風圈侵襲機率破7成

鳳凰「今將變強颱」達顛峰　最快發海陸警報時間曝

紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝

馬斯克想取代台積電？黃仁勳：想太簡單

遊日警示！熊出沒　3大超商啟動防護

TSMC鞋太狂！魏哲家亮相：明年買得到

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

政府砸50億「老宅延壽」！雙北先開跑

快訊／11級強風來了　今午後變天

更多

最夯影音

更多
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面