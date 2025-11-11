　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲超商方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

鳳凰颱風轉為輕颱，不過全台各地仍多處降雨，為了方便民眾就近採買，7-ELEVEN、全家、萊爾富等各大超商也紛紛推出補貨優惠，包括瓶裝水、泡麵、微波美食、民生用品等通通有折扣，大公升瓶裝水最低第2瓶11元。

★7-ELEVEN

●民生品降價

7-ELEVEN即日起至11月25日，統一PH9.0鹼性離子水1450ml「2件70元」、UNI-WATER純水550ml「2件35元」；一度贊泡麵「任選2件109元」、手打麵系列「2件60元」、巷口拌麵四合一特價159元，指定電池「任選2件66折」。

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商瓶裝水優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

●微波美食

7-ELEVEN與美式餐廳「貳樓Second Floor」合作推出人氣義大利麵系列，「晶華紅燒牛肉麵」同步開賣，即日起至11月25日冷凍米飯、麵食指定商品「任選第2件85折」。另有「御料小館」冷凍熟食「任選2入95折、4入88折」，包含炸物、烤物超過20款。

這周同步有「起司狂想曲」系列以濃郁起司入菜，推出「四起司燻腸捲餅」、「爆漿燻腸起司飯捲」與「牛肉起司堡」，搭配限定「SAY CHEESE培根筆管麵」。

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲7-11起司系列新品。（圖／業者提供）

秋冬新品還有「元進莊薑母鴨」、「米香台菜麻油燉雞盅」與「莊松榮藥燉排骨湯」，可搭配「御料小館越光米白飯」一同享用；冷凍櫃也新增「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」、「Homeal膳馨古早味蒜子雞湯」等聯名料理。

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商冷藏及冷凍微波美食優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

●火鍋專區

看準天冷想吃鍋，全台近4,000門市同步引進「饗喫鍋」火鍋專區、生鮮蔬果專區，供應蔬菜、水果、冷凍肉品，滿足1-2人隨時開鍋需求。即日起至12月9日「微波個人鍋組合餐」搭配雪碧可省15元；「綠璽平飼蛋」單盒79元；「高崎火腿」新品優惠價99元。

●咖啡優惠

濕冷天氣也帶動熱飲銷量，7-ELEVEN自11月12日至25日推出「CITY CAFE濃萃系列第二杯半價」，OPENPOINT行度隨時取也有優惠。

★全家

全家便利商店鎖定民眾補糧、防雨、備水需求，即日起至11月25日推出多項優惠，包括礦泉水、鮮乳、泡麵、電池、即食餐點等商品，大罐瓶裝水最低「第2件只要11元」。

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家瓶裝水、吐司及鮮乳組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

●瓶裝水、鮮乳、吐司優惠

全家自有品牌「Fami Collection」2.5公升竹炭天然鹼性水原價45元，兩件特價65元；2.2公升天然水、1385ml鹼性離子水原價35元，任選「第2件11元」。

指定鮮乳（牧場直送4.0鮮乳、義美全脂鮮乳）任選2件179元；UCC職人冰咖啡（含糖／無糖910毫升）原價129元，任選買1送1。

麵包與早餐組合推出「匠土司家庭號＋牧場直送4.0鮮乳」合購價119元，最多可省49元。

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家微波美食、泡麵優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

●微波美食

即食商品方面，「媽媽煮藝」冷藏、冷凍袋裝小吃「任選2件79折」，品項包含「黃金霸王腿條」、「韓式炸雞」、「東山綜合滷味」、「一口鮮肉餡餅」等。

●泡麵零食、民生品優惠

泡麵與零食補給也同步降價，「味味一品」碗麵任選2件88折，指定進口泡麵（長崎風味強棒碗麵、博多牛蒡天婦羅烏龍麵、花月嵐大蒜拳骨拉麵等）單件77折；「超纖日記」貝果脆片、織米脆片系列「任選第2件6折」。

Panasonic黑鋅乾電池3號、4號8入組，「加11元多1件」超划算。

★萊爾富

萊爾富全台門市針對冷凍食品、泡麵、常溫、冷藏飲品等商品，備貨較平時增加2至3成，雨具與民生用品也提高1至2成庫存。為滿足民眾防颱採購需求，即日起至11月25日推出多項限時優惠，讓民眾就近採買。

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富推出台酒泡麵系列優惠。（圖／業者提供）

●泡麵第2件42元、飲品餅乾最低5折

萊爾富推出台酒泡麵系列（原價59元）任2件109元，味味A排骨雞湯碗麵「2件42元」。餅乾類包含可樂果豌豆酥、滿天星洋芋脆片、卡迪那寶卡卡等「任選第2件6折」。

瓶裝水、飲品部分，YOI鹼性水原價30元，第2件5折；光泉冷泡茶、茉莉茶園蜜茶，原價25元，任選買2送1」；桂格燕麥飲系列原價35元，第2件5折。

▲▼超商優惠，便利商店方便民眾就近採買，推出防颱優惠。（圖／業者提供）

▲方便民眾就近採買，萊爾富推出防颱優惠。（圖／業者提供）

●寄杯咖啡每杯不到23元

萊爾富同步推出「萬元咖啡超值購」活動，11月11日至12月23日期間，Hi-Life VIP會員可用1萬元一次入手「450杯大杯美式」或「350杯大杯拿鐵」，平均每杯最低不到23元，每位會員限購1組。活動可分次兌換、跨店領取並可轉贈好友，使用期限長達2年。

