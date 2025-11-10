超商「周一限定」咖啡優惠！全家10元多一杯、雙11組合下殺

▲超商買咖啡想省錢，可把握寄杯優惠。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

為上班族加油打氣，超商祭出周一限定咖啡特價，同步還搭上雙11優惠。7-ELEVEN特大杯美式「買11送11」倒數2天；全家也有美式、拿鐵多杯1111組合最低61折。萊爾富門市指定咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT行動隨時取

7-ELEVEN在「OPENPOINT行動隨時取」推出多組寄杯優惠，包括特大美式「買11送11」，此波優惠只到11月12日。

1.CITY CAFE特大美式，買11送11，優惠價660元（每日限量1.5萬組）。

2.CITY CAFE特大拿鐵，買11送5，優惠價770元（每日限量1萬組）。

3.CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青，任選買11送11，優惠價660元（每日限量5000組）。

4.CITY CAFE特選美式/特選拿鐵，任選16杯優惠價711元 （限量8萬組）。

5.CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡，任選13杯優惠價711元 （限量8萬組）。

6.CITY TEA黑糖珍珠撞奶，18杯優惠價711元 （限量5萬組）。

＊其中「每日限量」組合若當日售完，可隔日再把握，此波兌換期限以OPENPOINT行動隨時取說明為主。

▼7-11咖啡寄杯優惠。（圖／業者提供）

●周一咖啡日

7-11在「OPENPOINT行動隨時取」，11月每周一咖啡日，「CITY CAFE香草焦糖風味瑪奇朵／黃金榛果太妃風味拿鐵」任2杯99元、「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」2杯99元。

11月每周二質感咖啡日，在「OPENPOINT行動隨時取」限定icash pay支付，「CITY PRIMA中杯精品美式」2杯99元。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

★全家

●全家周一咖啡日

全家周一限定，11月10日限時一天在APP「隨買跨店取」推出指定咖啡優惠，等於加10元多一杯，可兌換至12月25日：

◾大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元/杯）。

◾大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元/杯）。

◾大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元/杯）。

◾大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元/杯）。

▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

●全家雙11咖啡組合優惠

此外，全家即日起至11月11日，在APP隨買跨店取推出「史上最狂雙11」多杯組合優惠：

◾中杯美式，50杯1111元，63折（原價1750元）。

◾中杯拿鐵，40杯1111元，62折（原價1800元）。

◾大杯美式，40杯1111元，62折（原價1800）。

◾大杯拿鐵，33杯1111元，61折（原價1815元）。

◾Let’s Tea 40元系列，46杯1111元，6折（原價1840元）。

◾Let’s Tea 50元系列，33杯1111元，67折（原價1815元）。

◾Let’s Tea 60元系列，28杯1111元，66折（原價1820元）。

★萊爾富

●門市優惠

萊爾富即日起至11月25日，多款指定咖啡買1送1：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。

◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。

◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。

◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。

◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

▲▼萊爾富Hi cafe優惠。（圖／業者提供）

●Hi-Life VIP APP

即日起至11月25日，Hi-Life VIP APP推出「雙11購物節」限定活動，主打Hi Café超值組合：

1.「大美式38杯＋茶葉蛋38顆」，原價2,204元，限時特價1,111元，約 51折。

2.「大拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆」，原價2,040元，限時特價1,111元，約 55折。

活動可於Hi-Life VIP APP整買零取，享「跨店取、分次領、贈好友」等彈性功能，兌換期限至2026年7月25日。數量有限，售完為止。