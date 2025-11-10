　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

▲▼全家便利商店推出「普發三重奏」優惠。（圖／業者提供）

▲超商通路紛紛推出普發金放大、商品優惠組合，讓民眾1萬元可發揮更大效益。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部「普發1萬」今（10）日起不分身分證尾數全面開放登記，此外11月17日起也能在各大金融機構ATM領現，超商、超市量販業者紛紛祭出「現金放大」，像是7-11推出「放大隨取卡」、全家推出2款「好神卡」都有購物金回饋。萊爾富祭出萬元咖啡組「一杯不到23元」；家樂福儲值1萬送10%回饋金，相當於回饋1000元。

《ETtoday新聞雲》整理各大通路「普發金放大」、「普發萬元優惠」懶人包，讓民眾的1萬元可發揮最大效益。

▲7-11推出「1000元放大隨取卡」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●1000元放大隨取卡

7-ELEVEN推出「1000元放大隨取卡」，即日起至12月31日止，uniopen會員購卡即可消費至1070元，並贈OPENPOINT點數50點（每點等值1元），等於現賺120元。若以現金一次購買10張（共1萬元），最高可得700元購物金＋500點OPENPOINT點數，等同1200元回饋。

即日起至12月9日，7-ELEVEN 也推出「500元商品組」專案，最低39折起，包含洋芋片、飲品、泡麵、寵物食品等多樣組合，購兩組以上再享滿額贈優惠。

●ATM領現優惠

11月17日至12月14日期間，民眾於全台7-ELEVEN中國信託ATM領取普發金，將獲小白單優惠券，每周主打不同商品組合，包含精品美式、拿鐵、可口可樂纖維+、農心辛拉麵、保養飲品等「買2送2」、「買1送1」活動。

▼7-11推出ATM領現優惠券，熱門商品「買2送2」、「買1送1」。

★全家

●好神卡送210元

全家以現金放大術為核心推出「普發三重奏」。第一重，限量開賣「好神卡」，有媽祖、財神兩款，每張售價2000元，除了內含2000元禮物卡外，還加贈210元紅利金（限2025年底前使用）。

▲▼全家便利商店推出「普發三重奏」優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出「普發三重奏」優惠，其中「好神卡」每張2千，送210紅利金。（圖／業者提供）

●刮刮樂送100元、抽萬元購物金

第二重，全家APP推出「全民普發好運刮刮樂」在11月12日至11月25日開賣，每張售價1000元，內含「1000元禮物卡＋100元紅利金」，購買者可自動參加抽獎，有機會抽中Fami錢包「購物金1萬元」。

▲▼全家便利商店推出「普發三重奏」優惠。（圖／業者提供）

▲全家ATM領普發金，還可獲得特濃咖啡「買2送2」優惠券。（圖／業者提供）

●ATM領現優惠

第三重則是ATM領現加碼，11月17日至12月31日期間，到全家便利商店使用台新、國泰世華、玉山ATM領取普發金，即可獲得Let’s Café、霜淇淋等限定商品兌換券。

內容包括：Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項「買2送2」、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵「買1送1」、Fami!ce霜淇淋「買2送1」、大單品美式／大單品拿鐵同品項「買1送1」等。使用期限至2026年1月7日，持券可擇一優惠，限實體店舖結帳。

▲▼萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富將於11月11日推出「萬元咖啡慶」，一杯不到23元。（圖／業者提供）

★萊爾富

●萬元咖啡組一杯不到23元

萊爾富自11月11日至12月23日推出「萬元咖啡慶」，Hi-Life VIP會員可用1萬元入手「超值咖啡組合」，包括大杯美式450杯1萬元（原價20,250元），平均每杯僅22.2元，等同5折。大杯拿鐵350杯同樣1萬元（原價19,250元），平均每杯僅28.5元，約52折。活動咖啡可兌換至2027年12月23日，不限門市、可分次取用。

▼萊爾富「萬元咖啡慶」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富普發萬元優惠。（圖／業者提供）

●聯邦銀行入帳抽5萬

此外，萊爾富與聯邦銀行合作，推出「全民普發入帳抽現金」活動，選擇聯邦銀行帳戶入帳者，有機會抽中「最高5萬元獎金」。持聯邦信用卡或以HiPay、iPASS MONEY綁卡至萊爾富消費，還可享每日不限金額5%現折優惠，活動至2025年底止。

●馬年發財卡抽股票

萊爾富即日起至2026年2月22日推出「2026馬年發財卡」，全台限量發行100萬張，每張售價100元，只要加入Hi-Life VIP會員，購買後完成序號登錄，有機會抽到「輝達（NVIDIA）股票500股」、「台積電股票1張」，開卡再馬上抽「70種實體獎項」包含3C家電、旅遊美食等多項好禮。

單筆購買10張發財卡，加贈1萬Hi點；購買99張，再加碼送出20萬Hi點。每200點Hi點可折抵新台幣1元消費。

▼萊爾富「馬年發財卡」抽股票。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富普發萬元優惠。（圖／業者提供）

●家電萬元

除了抽股票、喝咖啡，萊爾富也推出「家電萬元推薦」方案，鎖定家庭實用需求，讓普發金直接換成生活升級的好選擇。消費者只要掃描活動QR Code下單，商品最快 D+7天宅配到府，輕鬆入手高CP值家電。

★家樂福

家樂福推出「錢包放大術」，自11月12日至12月11日，只要於家樂福APP儲值滿1萬元，即贈10%回饋金，相當於1000元，可使用金額達1.1萬元，限量1000名。

▲家樂福儲值1萬元，送1000回饋金。（資料圖／家樂福提供）

另外11月17日至12月31日，於家樂福內「玉山ATM」領取普發金，還可獲得家樂福抽取式衛生紙折價券（限量1.5萬組）。

同時，家樂福線上購物也推出「INLOVE CAFÉ美式／拿鐵，買50送50」優惠，相當於買1送1，可寄杯分批取用，在全台多間家樂福量販、全台家樂福超市店皆可使用。

★全聯

全聯小時達、全電商針對「普發1萬」推出加碼回饋，小時達即日起至11月30日「歡慶普發1萬，最高賺1萬」限時活動，期間使用會員帳號下單，單筆滿1000元，即贈1000福利點，每位會員最高可獲1萬福利點（贈點數量有限，贈完為止）。每周六、日再疊加週年慶滿額回饋，最高享21.5%回饋。

全電商同步推出「普發一萬，全電商再送一萬」，11月13日至11月30日期間，累計消費滿1萬元（以折抵後實際支付金額計算），就贈1萬元限時折價券（每一會員贈送1次，恕不累贈。12月1日晚上23:59前由系統自動歸戶於「全電商折價券」券匣。不可累折，購物車內限使用一張折價券。）

此外，11月13日至11月30日全電商天天再加碼「滿千折百」限量抵用券，會員每日限領一張，限當天使用，先搶先贏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課
不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減
快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級
快訊／北捷白髮婦打2歲女童！畫面曝光
快訊／鳳凰北上過程還會增強　估明天上午發布陸警
樂天女孩泳池照太犯規！　彭彭罕露性感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

超商「周一限定」咖啡優惠！全家10元多一杯、雙11組合下殺

不老「奇皇后」河智苑指定愛⽤　皇后電波集效果、安全、舒適於一體

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」　芬普尼超標蛋全數下架

爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」

成長不掉隊！統一蜜豆奶「營養+豆奶」隨時補充

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

超商「周一限定」咖啡優惠！全家10元多一杯、雙11組合下殺

不老「奇皇后」河智苑指定愛⽤　皇后電波集效果、安全、舒適於一體

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」　芬普尼超標蛋全數下架

爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」

成長不掉隊！統一蜜豆奶「營養+豆奶」隨時補充

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

調查官涉洩密「三顧」遭偵辦　「再生緣」聲明：司法將還原事實

桃園機場論壇聚焦航廈設施升級與旅客服務創新　以智慧、永續與連結為機場注入更多文化與情感

不斷更新／鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課

劉嘉玲罕公開動怒！點名平台「欺騙消費者」　不滿梁朝偉照片被亂用

胡瓜重返華視「超大製作」開播時間定案！　攜手陳亞蘭、歐漢聲進錄音室

火燒員工肛門+甩棍狠抽奪命　博弈惡煞出庭「多次轉頭笑」原因曝

iPhone將能離線導航、傳照片？蘋果傳正開發五大衛星新功能

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

消費熱門新聞

木村拓哉戴黑框現身異世界！

限時7天！美式賣場雙11線上購物節再升級

肯德基推限時優惠　爽嗑桶下殺47折

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺

出國上網不怕卡卡！限時再抽免費東京機票

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

超商超市「普發放大優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

為上班族加油打氣，超商祭出周一限定咖啡特價，同步還搭上雙11優惠。7-ELEVEN特大杯美式「買11送11」倒數2天；全家也有美式、拿鐵多杯1111組合最低61折。

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表盤點台中超巨量販店地主

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表盤點台中超巨量販店地主

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

限今天！全家咖啡「買6送6」

限今天！全家咖啡「買6送6」

關鍵字：

普發優惠普發放大7-ELEVEN全家萊爾富家樂福

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面