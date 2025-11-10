超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

▲超商通路紛紛推出普發金放大、商品優惠組合，讓民眾1萬元可發揮更大效益。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

財政部「普發1萬」今（10）日起不分身分證尾數全面開放登記，此外11月17日起也能在各大金融機構ATM領現，超商、超市量販業者紛紛祭出「現金放大」，像是7-11推出「放大隨取卡」、全家推出2款「好神卡」都有購物金回饋。萊爾富祭出萬元咖啡組「一杯不到23元」；家樂福儲值1萬送10%回饋金，相當於回饋1000元。

《ETtoday新聞雲》整理各大通路「普發金放大」、「普發萬元優惠」懶人包，讓民眾的1萬元可發揮最大效益。

▲7-11推出「1000元放大隨取卡」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●1000元放大隨取卡

7-ELEVEN推出「1000元放大隨取卡」，即日起至12月31日止，uniopen會員購卡即可消費至1070元，並贈OPENPOINT點數50點（每點等值1元），等於現賺120元。若以現金一次購買10張（共1萬元），最高可得700元購物金＋500點OPENPOINT點數，等同1200元回饋。

即日起至12月9日，7-ELEVEN 也推出「500元商品組」專案，最低39折起，包含洋芋片、飲品、泡麵、寵物食品等多樣組合，購兩組以上再享滿額贈優惠。

●ATM領現優惠

11月17日至12月14日期間，民眾於全台7-ELEVEN中國信託ATM領取普發金，將獲小白單優惠券，每周主打不同商品組合，包含精品美式、拿鐵、可口可樂纖維+、農心辛拉麵、保養飲品等「買2送2」、「買1送1」活動。

▼7-11推出ATM領現優惠券，熱門商品「買2送2」、「買1送1」。

★全家

●好神卡送210元

全家以現金放大術為核心推出「普發三重奏」。第一重，限量開賣「好神卡」，有媽祖、財神兩款，每張售價2000元，除了內含2000元禮物卡外，還加贈210元紅利金（限2025年底前使用）。

▲全家推出「普發三重奏」優惠，其中「好神卡」每張2千，送210紅利金。（圖／業者提供）

●刮刮樂送100元、抽萬元購物金

第二重，全家APP推出「全民普發好運刮刮樂」在11月12日至11月25日開賣，每張售價1000元，內含「1000元禮物卡＋100元紅利金」，購買者可自動參加抽獎，有機會抽中Fami錢包「購物金1萬元」。

▲全家ATM領普發金，還可獲得特濃咖啡「買2送2」優惠券。（圖／業者提供）

●ATM領現優惠

第三重則是ATM領現加碼，11月17日至12月31日期間，到全家便利商店使用台新、國泰世華、玉山ATM領取普發金，即可獲得Let’s Café、霜淇淋等限定商品兌換券。

內容包括：Let’s Café大特濃美式／大特濃拿鐵同品項「買2送2」、Let’s Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵「買1送1」、Fami!ce霜淇淋「買2送1」、大單品美式／大單品拿鐵同品項「買1送1」等。使用期限至2026年1月7日，持券可擇一優惠，限實體店舖結帳。

▲萊爾富將於11月11日推出「萬元咖啡慶」，一杯不到23元。（圖／業者提供）



★萊爾富

●萬元咖啡組一杯不到23元

萊爾富自11月11日至12月23日推出「萬元咖啡慶」，Hi-Life VIP會員可用1萬元入手「超值咖啡組合」，包括大杯美式450杯1萬元（原價20,250元），平均每杯僅22.2元，等同5折。大杯拿鐵350杯同樣1萬元（原價19,250元），平均每杯僅28.5元，約52折。活動咖啡可兌換至2027年12月23日，不限門市、可分次取用。

▼萊爾富「萬元咖啡慶」。（圖／業者提供）

●聯邦銀行入帳抽5萬



此外，萊爾富與聯邦銀行合作，推出「全民普發入帳抽現金」活動，選擇聯邦銀行帳戶入帳者，有機會抽中「最高5萬元獎金」。持聯邦信用卡或以HiPay、iPASS MONEY綁卡至萊爾富消費，還可享每日不限金額5%現折優惠，活動至2025年底止。

●馬年發財卡抽股票

萊爾富即日起至2026年2月22日推出「2026馬年發財卡」，全台限量發行100萬張，每張售價100元，只要加入Hi-Life VIP會員，購買後完成序號登錄，有機會抽到「輝達（NVIDIA）股票500股」、「台積電股票1張」，開卡再馬上抽「70種實體獎項」包含3C家電、旅遊美食等多項好禮。

單筆購買10張發財卡，加贈1萬Hi點；購買99張，再加碼送出20萬Hi點。每200點Hi點可折抵新台幣1元消費。

▼萊爾富「馬年發財卡」抽股票。（圖／業者提供）

●家電萬元

除了抽股票、喝咖啡，萊爾富也推出「家電萬元推薦」方案，鎖定家庭實用需求，讓普發金直接換成生活升級的好選擇。消費者只要掃描活動QR Code下單，商品最快 D+7天宅配到府，輕鬆入手高CP值家電。

★家樂福

家樂福推出「錢包放大術」，自11月12日至12月11日，只要於家樂福APP儲值滿1萬元，即贈10%回饋金，相當於1000元，可使用金額達1.1萬元，限量1000名。

▲家樂福儲值1萬元，送1000回饋金。（資料圖／家樂福提供）

另外11月17日至12月31日，於家樂福內「玉山ATM」領取普發金，還可獲得家樂福抽取式衛生紙折價券（限量1.5萬組）。

同時，家樂福線上購物也推出「INLOVE CAFÉ美式／拿鐵，買50送50」優惠，相當於買1送1，可寄杯分批取用，在全台多間家樂福量販、全台家樂福超市店皆可使用。

★全聯

全聯小時達、全電商針對「普發1萬」推出加碼回饋，小時達即日起至11月30日「歡慶普發1萬，最高賺1萬」限時活動，期間使用會員帳號下單，單筆滿1000元，即贈1000福利點，每位會員最高可獲1萬福利點（贈點數量有限，贈完為止）。每周六、日再疊加週年慶滿額回饋，最高享21.5%回饋。

全電商同步推出「普發一萬，全電商再送一萬」，11月13日至11月30日期間，累計消費滿1萬元（以折抵後實際支付金額計算），就贈1萬元限時折價券（每一會員贈送1次，恕不累贈。12月1日晚上23:59前由系統自動歸戶於「全電商折價券」券匣。不可累折，購物車內限使用一張折價券。）

此外，11月13日至11月30日全電商天天再加碼「滿千折百」限量抵用券，會員每日限領一張，限當天使用，先搶先贏。