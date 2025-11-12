　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11連續9天寄杯咖啡「最多省440」　霜淇淋指定日期「買1送1」

▲▼7-11精品咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11推出新一波寄杯優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 新一波咖啡寄杯優惠來了，11月13日起至21日期間推出多款「11杯組合價」，最多可省440元。此外，周末霜淇淋指定支付「買1送1」，還有日本限定哈根達斯「天使與惡魔」任選2件79折、3件75折。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲酷聖霜推出全新「栗子提拉米蘇霜淇淋」。（圖／業者提供）

●冰品優惠

7-11 雪淋霜推出「泰式奶茶」與「玫瑰鹽焦糖」兩款人氣口味，即日起至11月25日購買任兩支可加贈焦糖布丁醬一個；每周五、六、日憑icash Pay或icash2.0支付，再享全口味「買1送1」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲霜淇淋指定支付買1送1。（圖／業者提供）

酷聖霜推出全新「栗子提拉米蘇霜淇淋」，結合進口栗子泥與濃郁義式咖啡香，即日起至12月9日的每周五六日，同樣享icash Pay或icash2.0指定支付「買1送1」優惠。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11開賣日本限定哈根達斯「天使與惡魔」系列。（圖／業者提供）

此外，日本限定哈根達斯「天使與惡魔」系列也在7-ELEVEN販售，即日起至11月24日，全系列「任選2件79折、3件75折」。

●咖啡寄杯優惠

11月13日至11月21日，7-11在OPENPOINT行動隨時取「咖啡分享季」，CITY CAFÉ、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠飲品推出「11杯組合價」：

◾ 大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾，11杯組合價480元，最多省215元。
◾ 特大杯厚乳拿鐵／榛果燕麥風味拿鐵，11杯組合價690元，最多省300元。
◾ 風味飲指定熱飲（榛果、黑糖、焦糖、抹茶、厚乳等），11杯組合價490元，最多省225元。
◾ 咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶，11杯組合價570元，最多省255元。
◾ 大杯燕麥拿鐵，11杯組合價570元，最多省255元。
◾ 中杯精品穀節白／中杯精品拿鐵，11杯組合價660元，最多省440元。

▼OPENPOINT行動隨時取「咖啡分享季」11月13日至11月21日推出。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●奶茶季優惠

即日起至11月25日，全台超過3,000家「CITY TEA現萃茶」推出奶茶系列「2杯88元、珍珠指定品項任選2件99元」。11月12日至12月9日全台逾500家「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」推出奶茶賞，茶拿鐵、奶茶系列「第二杯半價」。

▼CITY TEA現萃茶推出奶茶系列「2杯88元」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至11月25日，多款指定咖啡「買1送1」；在APP還有想應普發金，即日起至12月23日推出「萬元咖啡慶」，可用1萬元入手「大杯美式450杯」（原價20,250元），平均每杯不到23元，「大杯拿鐵350杯」（原價19,250元）平均每杯僅28.5元，約52折。

▲萊爾富推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富門市咖啡優惠（即日起至11月25日）：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。
◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。
◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。
◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。
◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。
◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。
◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。
◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

●萬元咖啡組一杯不到23元

萊爾富自11月11日至12月23日推出「萬元咖啡慶」，Hi-Life VIP會員可用1萬元入手「超值咖啡組合」，包括大杯美式450杯1萬元（原價20,250元），平均每杯僅22.2元，等同5折。大杯拿鐵350杯同樣1萬元（原價19,250元），平均每杯僅28.5元，約52折。活動咖啡可兌換至2027年12月23日，不限門市、可分次取用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明
蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車
鳳凰可能「死在台灣上空」　估解除警報時間曝
古久保遭撤換　樂天「慣用手法」被翻出：今江當年看新聞才知道
宜蘭擋下「鳳凰第一槍」今早出太陽　網：長這麼大第一次看
跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！爆三角戀隱藏苦主是她
最新各國「穿心路徑」　鳳凰登陸點還有變數
粿粿親回應近況！爆有意賠錢「但要求范姜彥豐家人作保」協商細節

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11連續9天寄杯咖啡「最多省440」　霜淇淋指定日期「買1送1」

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

7-11連續9天寄杯咖啡「最多省440」　霜淇淋指定日期「買1送1」

超商限時5天「買1送1」大集合！泡麵飲料5折　人氣零食買2送2

雙11「挖寶」　ROLEX綠水鬼、CHANEL J12限定錶1元起標催買氣

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

超商「防颱補貨優惠」懶人包　瓶裝水11元、吐司搭鮮乳省49元

雙11超殺好康快看！日系家電、4大品牌新機限時降　再搶星巴克療癒小確幸

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

Nissan「全新旗艦N8休旅」現身！主打舒適大空間　明年量產上市

俄羅斯報復制裁！　宣布無限期禁止30名日本人入境

大谷翔平明年中5日先發？道奇GM：休季將進行討論

快訊／30歲男刀砍輔大名醫喊：殺你！　檢「4罪嫌」聲押禁見

00929暴力升息12%奏效！八大長老回補、大戶信心回籠

水淹宜蘭！　蘇澳新站變《神隱少女》場景

美2028大選共和黨誰出爭？　范斯、盧比歐聲勢領先

輔大名醫遭刺傷　蘇一峰「曾遇患者拍桌揮拳」提告結果公開

「新一代TOYOTA RAV4」大陸11/20上市！3種動力還有全新2.0升油電

LIVE／鳳凰暴風圈進入陸地　氣象署最新說明

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

消費熱門新聞

超商限時5天「買1送1」優惠懶人包

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元

7-11連9天寄杯咖啡「最多省440」

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

超商連續5天「買1送1」懶人包

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

木村拓哉戴黑框現身異世界！

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

超商超市「普發放大優惠」懶人包

限今天！全家咖啡「買6送6」

更多熱門

相關新聞

超商限時5天「買1送1」優惠懶人包

超商限時5天「買1送1」優惠懶人包

超商連續5天優惠開跑，全家、萊爾富同步在11月12日至11月16日推出超殺優惠，全家會員限定Let’s Café 美式、拿鐵任選兩杯特價89元，還有零食、瓶裝水「買1送1」。萊爾富「限時殺5日」推出Mountain Dew激浪汽水、味味A乾麵等「買1送1」，隨緣紅燒嫩菇湯麵第2件10元。

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品

超商防颱優惠懶人包　瓶裝水11元、泡麵、民生品特價

超商防颱優惠懶人包　瓶裝水11元、泡麵、民生品特價

超商超市「普發放大優惠」懶人包

超商超市「普發放大優惠」懶人包

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11萊爾富霜淇淋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

鳳凰風雨炸全台！停班課懶人包一覽

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面