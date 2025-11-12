7-11連續9天寄杯咖啡「最多省440」　霜淇淋指定日期「買1送1」

▲7-11推出新一波寄杯優惠。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 新一波咖啡寄杯優惠來了，11月13日起至21日期間推出多款「11杯組合價」，最多可省440元。此外，周末霜淇淋指定支付「買1送1」，還有日本限定哈根達斯「天使與惡魔」任選2件79折、3件75折。

▲酷聖霜推出全新「栗子提拉米蘇霜淇淋」。（圖／業者提供）



●冰品優惠

7-11 雪淋霜推出「泰式奶茶」與「玫瑰鹽焦糖」兩款人氣口味，即日起至11月25日購買任兩支可加贈焦糖布丁醬一個；每周五、六、日憑icash Pay或icash2.0支付，再享全口味「買1送1」。

▲霜淇淋指定支付買1送1。（圖／業者提供）



酷聖霜推出全新「栗子提拉米蘇霜淇淋」，結合進口栗子泥與濃郁義式咖啡香，即日起至12月9日的每周五六日，同樣享icash Pay或icash2.0指定支付「買1送1」優惠。

▲7-11開賣日本限定哈根達斯「天使與惡魔」系列。（圖／業者提供）

此外，日本限定哈根達斯「天使與惡魔」系列也在7-ELEVEN販售，即日起至11月24日，全系列「任選2件79折、3件75折」。

●咖啡寄杯優惠

11月13日至11月21日，7-11在OPENPOINT行動隨時取「咖啡分享季」，CITY CAFÉ、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL黑糖珍珠飲品推出「11杯組合價」：

◾ 大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾，11杯組合價480元，最多省215元。

◾ 特大杯厚乳拿鐵／榛果燕麥風味拿鐵，11杯組合價690元，最多省300元。

◾ 風味飲指定熱飲（榛果、黑糖、焦糖、抹茶、厚乳等），11杯組合價490元，最多省225元。

◾ 咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶，11杯組合價570元，最多省255元。

◾ 大杯燕麥拿鐵，11杯組合價570元，最多省255元。

◾ 中杯精品穀節白／中杯精品拿鐵，11杯組合價660元，最多省440元。

▼OPENPOINT行動隨時取「咖啡分享季」11月13日至11月21日推出。（圖／業者提供，點圖可放大）



●奶茶季優惠

即日起至11月25日，全台超過3,000家「CITY TEA現萃茶」推出奶茶系列「2杯88元、珍珠指定品項任選2件99元」。11月12日至12月9日全台逾500家「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」推出奶茶賞，茶拿鐵、奶茶系列「第二杯半價」。

▼CITY TEA現萃茶推出奶茶系列「2杯88元」。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至11月25日，多款指定咖啡「買1送1」；在APP還有想應普發金，即日起至12月23日推出「萬元咖啡慶」，可用1萬元入手「大杯美式450杯」（原價20,250元），平均每杯不到23元，「大杯拿鐵350杯」（原價19,250元）平均每杯僅28.5元，約52折。

▲萊爾富推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富門市咖啡優惠（即日起至11月25日）：

◾大杯特濃美式，買1送1，原價55元/杯。

◾大杯特濃拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾特大杯美式，買1送1，原價60元/杯。

◾特大杯拿鐵，買1送1，原價70元/杯。

◾醇脆黑糖拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾燕麥奶拿鐵，買1送1，原價65元/杯。

◾黑糖珍珠燕麥奶，買1送1，原價79元/杯。

◾大杯恐龍巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力歐蕾，買1送1，原價65元/杯。

◾大杯巧克力珍珠歐蕾，買1送1，原價79元/杯。

●萬元咖啡組一杯不到23元

萊爾富自11月11日至12月23日推出「萬元咖啡慶」，Hi-Life VIP會員可用1萬元入手「超值咖啡組合」，包括大杯美式450杯1萬元（原價20,250元），平均每杯僅22.2元，等同5折。大杯拿鐵350杯同樣1萬元（原價19,250元），平均每杯僅28.5元，約52折。活動咖啡可兌換至2027年12月23日，不限門市、可分次取用。