鳳凰暴雨炸宜蘭！羅東水灌騎樓、蘇澳淹水到肩　居民搭橡皮艇急撤

記者鄭毓齡、閔文昱／宜蘭報導

鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應發威，宜蘭縣今（11日）一整天雨勢狂炸，羅東、冬山、蘇澳多處積淹水，街頭猶如小型運河。根據氣象署統計，至傍晚5時30分，南澳鄉東澳嶺累積雨量飆破658毫米、冬山鄉達386.5毫米，部分市區水勢淹上騎樓，車輛涉水行經濺起巨浪。

▲鳳凰颱風狂炸宜蘭，蘇澳街道嚴重淹水。（圖／民眾提供）

蘇澳鎮災情尤為嚴重，鎮內民貴街水深一度高達成人肩膀，鎮公所晚間緊急啟動一級開設，向國軍申請兵力支援。國軍出動40名官兵、2輛AAV7兩棲突擊車及2艘橡皮艇，前往災區協助居民撤離，已成功救出多名受困民眾。鎮長李明哲呼籲低窪地區民眾「先上樓避難，不要硬撐」。

雨彈不只引爆水患，南方澳地區更傳出土石流災情！下午南興里華山巷、南興活動中心及池碧宮附近山坡雨水暴漲，滾滾黃泥湧入巷道，畫面怵目驚心。蘇澳鎮公所證實，約40戶居民已緊急撤離，目前暫無人員傷亡；重機具已進駐搶通道路。

氣象署稍早發布大雷雨即時訊息，警戒時間至晚間7時，提醒冬山、蘇澳、南澳等地民眾慎防劇烈降雨、雷擊與土石流。宜蘭縣政府也呼籲，山區道路請勿任意進入，沿海低窪處居民應儘速撤離，以防災情擴大。

▼蘇澳同樣災情慘重。（圖／翻攝自記者爆料網）