「一條鳳凰」遠征今夜穿越南台灣　鄭明典揭變化：減弱了

▲鳳凰颱風呈現狹長狀。（圖／翻攝dapiya）



記者許力方／台北報導

26號輕度颱風「鳳凰」（Fung-Wong）挾「超級颱風」強度氣勢一路遠征撲台，中央氣象署預估，鳳凰今（12日）晚即將登陸屏東一帶，但鳳凰已呈現狹長狀，不像圓形，代表強度持續減弱，前氣象局長鄭明典也分析，鳳凰明顯的高低層分離，減弱了。

鄭明典稍早根據衛星紅外線雲圖觀測，直指鳳凰明顯的「高低層分離」。高層雲系被加速地往北北東方向帶離，低層環流不會移動的那麼快，這也表示颱風強度減弱了。

▲鄭明典：鳳凰明顯的「高低層分離」。（圖／中央氣象署）



氣象署預報科科長林秉煜昨（11日）晚在最新海陸警報中說明，最快今天下午至傍晚接近屏東附近陸地，晚上至深夜從台東與屏東交界地帶出海，持續觀察颱風通過陸地到出海過程減弱的程度。由於鳳凰颱風附近整個雲系呈現南北狹長的樣子，並不是圓形，代表強度持續減弱，預估接近過程強度減弱、暴風圈縮小趨勢。

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」指出，鳳凰暴風圈即將接觸南部陸地，預計今天傍晚左右在屏東附近登陸，有略為南修趨勢，深夜左右從台東出海，並加速往東北移動逐漸轉化。

根據氣象署觀測，鳳凰今凌晨0時位在鵝鑾鼻西南西方約210公里海面上，以時速8轉19公里速度，向東北轉東北東靠近台灣，近中心最大風速維持每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，7級暴風半徑200公里。

▼鳳凰將一夜穿過南台灣。（圖／中央氣象署）

