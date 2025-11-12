鳳凰風雨炸全台！11縣市+3區1校「今放颱風假」　停班課懶人包一覽

▲11日受颱風與東北季風雙重影響，宜蘭、北北基及東部地區降雨明顯。圖為蘇澳淹水慘況。（圖／民眾提供）

記者閔文昱／綜合報導

鳳凰颱風目前為輕度颱風，位於鵝鑾鼻西南方海面，朝北北東方向接近台灣海峽，可能從南部登陸。受颱風與東北季風雙重影響，宜蘭、北北基及東部地區降雨明顯。氣象署提醒，今（12）日全台各地仍須嚴密戒備，防範豪雨、強風與積水災情。

根據各縣市政府宣布，全台已有苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭、澎湖等11縣市今（12）日停止上班上課。花蓮部分地區停課，瑞穗鄉奇美國小也宣布停班停課。以下為全台最新停班停課懶人包，一次看清楚。

北部地區

台北市：正常上班上課

新北市：正常上班上課

基隆市：正常上班上課

桃園市：正常上班上課

新竹市：正常上班上課

新竹縣：正常上班上課

中部地區

苗栗縣：今（11/12）日停止上班、停止上課

台中市：今（11/12）日停止上班、停止上課

彰化縣：今（11/12）日停止上班、停止上課

南投縣：正常上班上課

雲林縣：今（11/12）日停止上班、停止上課

▲颱風鳳凰預估路徑。（圖／氣象署）

南部地區

嘉義縣：今（11/12）日停止上班、停止上課

嘉義市：今（11/12）日停止上班、停止上課

台南市：今（11/12）日停止上班、停止上課

高雄市：今（11/12）日停止上班、停止上課

屏東縣：今（11/12）日停止上班、停止上課

東部地區

宜蘭縣：今（11/12）日停止上班、停止上課

花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮停止上班、停止上課；瑞穗鄉奇美國小停止上班上課，其餘正常上班上課

台東縣：正常上班上課

外島地區

澎湖縣：今（11/12）日停止上班、停止上課

連江縣：正常上班上課

金門縣：正常上班上課

氣象署提醒，鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續影響中，北東部與中南部地區仍有強降雨機率，山區民眾應嚴防土石流、落石與道路坍方；沿海地區須防長浪與海水倒灌。民眾可持續關注氣象署與地方政府發布的最新警戒與停班課資訊。