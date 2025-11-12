鳳凰風雨炸全台！11縣市+3區1校「今放颱風假」　停班課懶人包一覽

▲11日受颱風與東北季風雙重影響，宜蘭、北北基及東部地區降雨明顯。圖為蘇澳淹水慘況。（圖／民眾提供）
記者閔文昱／綜合報導
鳳凰颱風目前為輕度颱風，位於鵝鑾鼻西南方海面，朝北北東方向接近台灣海峽，可能從南部登陸。受颱風與東北季風雙重影響，宜蘭、北北基及東部地區降雨明顯。氣象署提醒，今（12）日全台各地仍須嚴密戒備，防範豪雨、強風與積水災情。
根據各縣市政府宣布，全台已有苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭、澎湖等11縣市今（12）日停止上班上課。花蓮部分地區停課，瑞穗鄉奇美國小也宣布停班停課。以下為全台最新停班停課懶人包，一次看清楚。
北部地區
台北市：正常上班上課
新北市：正常上班上課
基隆市：正常上班上課
桃園市：正常上班上課
新竹市：正常上班上課
新竹縣：正常上班上課
中部地區
苗栗縣：今（11/12）日停止上班、停止上課
台中市：今（11/12）日停止上班、停止上課
彰化縣：今（11/12）日停止上班、停止上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：今（11/12）日停止上班、停止上課
▲颱風鳳凰預估路徑。（圖／氣象署）
南部地區
嘉義縣：今（11/12）日停止上班、停止上課
嘉義市：今（11/12）日停止上班、停止上課
台南市：今（11/12）日停止上班、停止上課
高雄市：今（11/12）日停止上班、停止上課
屏東縣：今（11/12）日停止上班、停止上課
東部地區
宜蘭縣：今（11/12）日停止上班、停止上課
花蓮縣：光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮停止上班、停止上課；瑞穗鄉奇美國小停止上班上課，其餘正常上班上課
台東縣：正常上班上課
外島地區
澎湖縣：今（11/12）日停止上班、停止上課
連江縣：正常上班上課
金門縣：正常上班上課
氣象署提醒，鳳凰颱風與東北季風共伴效應持續影響中，北東部與中南部地區仍有強降雨機率，山區民眾應嚴防土石流、落石與道路坍方；沿海地區須防長浪與海水倒灌。民眾可持續關注氣象署與地方政府發布的最新警戒與停班課資訊。
