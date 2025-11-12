鳳凰颱風災情158件、33傷！宜蘭49處淹水　緊急撤離逾6000人

記者董美琪／綜合報導

中央災害應變中心11日晚間指出，鳳凰颱風暴風圈已進入台灣陸地，帶來大範圍豪雨，宜蘭縣共有49處地區出現積淹水，包括蘇澳、羅東等地傳出災情；轄內土石流紅色警戒共22條。全國截至晚間統計，一般災情累計158件，受傷人數33人。

▲暴雨灌宜蘭，蘇澳災情慘重。（圖／蘇澳鎮公所提供）



中央災害應變中心在晚間召開第4次工作會報暨情資研判會議。國家災害防救科技中心表示，基隆市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及屏東縣沿海、河口低窪地區為淹水警戒區；宜蘭、花蓮、台東及雙北山區則屬坡地易致災地區。

針對花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖現況，農林漁牧組下午派出3波無人機空拍，分析顯示堰塞湖面積縮小至約8公頃，溢流口與下方水道水流穩定，河道未出現明顯溢淹情形。

全國目前土石流紅色警戒共37條，其中新北市15條、宜蘭縣22條。水電維生組統計，全國積淹水災情累計59件，尚有50件未退水，其中宜蘭縣占49件。未來24小時淹水一級警戒地區，包括新北市瑞芳區、宜蘭縣五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮及花蓮縣萬榮鄉。

強降雨導致基隆河水位持續上升，員山子於下午3時達警戒水位，洪水經分洪堰進入隧道分流，這是今年第2次分洪，也是自民國93年以來第65次，目前分洪仍在進行中。

交通方面，台9線馬太鞍溪河床臨時便道南北線部分遭水淹，南下線更出現局部流失，其餘道路水下災況仍待確認。台鐵平溪線、深澳線全線，以及宜蘭線八堵至蘇澳、北迴線蘇新至花蓮段均暫停行駛。

疏散撤離方面，截至11日晚間8時，宜蘭縣521人、基隆市3人、新北市215人、雲林縣2人、嘉義縣1人、台南市88人、高雄市348人、屏東縣161人、花蓮縣4858人，累計9縣市共疏散6197人。收容安置部分，截至晚間7時，7縣市共開設52處收容所，收容1127人，其中花蓮縣占最多，達926人。

▲羅東街道嚴重淹水。（圖／民眾提供）



副指揮官、經濟部政務次長何晉滄表示，颱風暴風圈逐漸接近，請各單位確實通報災情並與地方政府保持密切聯繫；宜蘭縣近期強降雨造成多處積淹水，應提供必要協助；針對花蓮縣萬榮鄉明利村淹水問題，將迅速封堵缺口，防止河水流入引發災害。