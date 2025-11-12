　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員調侃「老闆辦流水席」意外掀論戰

▲▼宜蘭暴雨淹水，老闆辦流水席。（圖／翻攝臉書／陳鴻禧議員）

▲宜蘭暴雨淹水，議員調侃老闆「辦流水席」。（圖／翻攝臉書／陳鴻禧議員）

記者柯振中／綜合報導

宜蘭11日受到暴雨影響，多地出現淹水的情況，軍方甚至為此出動兩棲突擊車救援。對此，宜蘭縣議員陳鴻禧分享，位在羅東的一間餐廳店內積水，老闆索性開始辦「流水席」，不但顧客冒著積水吃飯，老闆也是一步一步踩出來送餐，逗趣的一幕讓人哭笑不得。

陳鴻禧在臉書上分享這段影片，畫面當中能夠看見餐廳的地板積了一層水，不過店內的顧客並未受到影響，還是繼續坐在座位上，老闆也是踩著水出來送菜。這畫面也讓陳鴻禧不禁調侃，「老闆辦流水席。」

▲▼宜蘭暴雨淹水，老闆辦流水席。（圖／翻攝臉書／陳鴻禧議員）

▲宜蘭暴雨淹水，議員調侃老闆「辦流水席」。（圖／翻攝臉書／陳鴻禧議員）

網友們看完影片，對此留言回應，「苦中作樂」、「這在哪裡啊」、「真正的流水席」、「吃飯順便泡腳」、「穿拖鞋吃飯。」

不過，也有許多在地人痛罵，「蘇澳鎮長在勘災，有人吃餐宴還拍照調侃流水席。可悲」、「先跟我說明天到底要不要上班上課，家裡都淹水了，誰要來打掃」、「等一下，現在沒有任何消息，明天大家怎麼辦？你還在吃吃喝喝」、「看不懂宜蘭羅東災情很嚴重，還有心情吃吃喝喝。不去關心人民災情如何，吃喝就有選票嗎！選你，是要你可以幫幫人民，不是吃喝。請關心災情。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島
宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝
蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光
花蓮瑞穗鄉奇美國小停止上班上課　全台12日停班停課一覽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員調侃「老闆辦流水席」意外掀論戰

台式拌麵的逆襲！　韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

全民普發現金衝買氣　大江購物中心加碼「萬元放大術」

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村！鐵路恐停駛、台9線淹水中斷

竹山梯子吊橋園區擬建高空纜車　中寮鄉龍鳳瀑布空中步道將拆除

蘭陽隧道前大淹水！2駕駛「走水路」畫面超驚險

民進黨中央桃園新住民交流座談　凝聚新力量共創多元共融社會

暴雨發威灌宜蘭　「颱風論壇」曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島

宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！兩棲突擊車水中行駛　救人畫面曝

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

房價越打越漲的「2大致命錯誤」！　他怒揭：某些建商只顧轉嫁利潤「不想努力」｜地產詹哥老實說完整版 EP283

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員調侃「老闆辦流水席」意外掀論戰

台式拌麵的逆襲！　韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

全民普發現金衝買氣　大江購物中心加碼「萬元放大術」

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村！鐵路恐停駛、台9線淹水中斷

竹山梯子吊橋園區擬建高空纜車　中寮鄉龍鳳瀑布空中步道將拆除

蘭陽隧道前大淹水！2駕駛「走水路」畫面超驚險

民進黨中央桃園新住民交流座談　凝聚新力量共創多元共融社會

暴雨發威灌宜蘭　「颱風論壇」曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島

宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！兩棲突擊車水中行駛　救人畫面曝

鳳凰颱風災情158件、33傷！宜蘭49處淹水　緊急撤離逾6000人

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員調侃「老闆辦流水席」意外掀論戰

「一條鳳凰」遠征今夜穿越南台灣　鄭明典揭變化：減弱了

鳳凰風雨炸全台！11縣市+3區1校「今放颱風假」　停班課懶人包一覽

巴基斯坦法院門口自殺炸彈釀12死27傷　巴基斯坦塔利班坦承犯案

法務部雙11開賣飛機！遠航MD-82「240萬成交」　總拍定金額破3.4億

6座古羅馬雕像被偷！　大馬士革國家博物館急關門

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻...狂吐槽丘比「根本詐欺」

「長條鳳凰」大變形撞台灣　紫爆雨下到新北！估最快下午登陸

開除Nico成真！獨行俠總管「震撼交易」唐西奇9個月後被炒

《不良笑花》隔17年再合作　楊丞琳合體藤岡靛：他叫我小花

地方熱門新聞

宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團緊急救援

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

張麗善FB先說照常上班課　3分鐘急刪

蘭陽隧道前大淹水！2駕駛「走水路」畫面曝

鳳凰暴雨炸宜蘭！羅東水淹騎樓、蘇澳積水到肩

宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝

粉專曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村　鐵路恐停駛

宜蘭暴雨狂淹　武荖坑公車站座椅消失

鳳凰颱風逼近！台南明停班停課　黃偉哲：最壞打算、最好準備

宜蘭暴雨餐廳淹水！議員：老闆辦流水席

鳳凰逼近　警兵分多路動員協助撤離

韓國人韓國龜尾拉麵慶典吃到桃園好滋味

抓出胃癌元凶　衛福部明年擴大公費篩檢幽門螺旋桿菌

更多熱門

相關新聞

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

受颱風鳳凰影響，花蓮縣萬榮鄉明利村再度傳出淹水災情。地方指出，先前已多次向中央反映堤防安全問題，但仍未獲改善。

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村　鐵路恐停駛

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村　鐵路恐停駛

蘭陽隧道前大淹水！2駕駛「走水路」畫面曝

蘭陽隧道前大淹水！2駕駛「走水路」畫面曝

粉專曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

粉專曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

關鍵字：

宜蘭暴雨淹水老闆逗趣

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

台積電6億機台轉手　出售給世界先進

快訊／被爆婚內出軌王品澔！簡廷芮長文發聲

蘇澳豪雨慘況！煙波飯店地下室整排車泡水

即／桃猿選手深夜拋震撼彈！IG突發黑白文

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

鳳凰減肥「大迴轉」撲高屏　穿尾風向變

蔣萬安打破「放假才有臉」潛規則　1.6萬網友灌爆臉書

「一條鳳凰」夜穿南台　鄭明典揭變化

宜蘭暴雨淹水友受困！熱血男團緊急救援

更多

最夯影音

更多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD
簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面