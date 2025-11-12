宜蘭暴雨餐廳淹水！議員調侃「老闆辦流水席」意外掀論戰

▲宜蘭暴雨淹水，議員調侃老闆「辦流水席」。（圖／翻攝臉書／陳鴻禧議員）



記者柯振中／綜合報導

宜蘭11日受到暴雨影響，多地出現淹水的情況，軍方甚至為此出動兩棲突擊車救援。對此，宜蘭縣議員陳鴻禧分享，位在羅東的一間餐廳店內積水，老闆索性開始辦「流水席」，不但顧客冒著積水吃飯，老闆也是一步一步踩出來送餐，逗趣的一幕讓人哭笑不得。

陳鴻禧在臉書上分享這段影片，畫面當中能夠看見餐廳的地板積了一層水，不過店內的顧客並未受到影響，還是繼續坐在座位上，老闆也是踩著水出來送菜。這畫面也讓陳鴻禧不禁調侃，「老闆辦流水席。」

網友們看完影片，對此留言回應，「苦中作樂」、「這在哪裡啊」、「真正的流水席」、「吃飯順便泡腳」、「穿拖鞋吃飯。」

不過，也有許多在地人痛罵，「蘇澳鎮長在勘災，有人吃餐宴還拍照調侃流水席。可悲」、「先跟我說明天到底要不要上班上課，家裡都淹水了，誰要來打掃」、「等一下，現在沒有任何消息，明天大家怎麼辦？你還在吃吃喝喝」、「看不懂宜蘭羅東災情很嚴重，還有心情吃吃喝喝。不去關心人民災情如何，吃喝就有選票嗎！選你，是要你可以幫幫人民，不是吃喝。請關心災情。」