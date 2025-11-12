　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「長條鳳凰」大變形撞台灣　紫爆雨下到新北！估最快下午登陸

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲鳳凰颱風變形狹長狀。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署持續發布輕度颱風「鳳凰」的海陸警戒，最新增列雲林、南投、花蓮、澎湖4縣市進陸警範圍，並新增新北瑞芳、貢寮降雨警戒，與宜蘭將持續有超大豪雨發生可能，預估颱風最快明天（12日）下午接近屏東一帶陸地，晚間從台東、屏東交界出海，目前鳳凰雲系呈現狹長狀，代表強度減弱了，暴風圈也有縮小趨勢。

氣象署預報科科長林秉煜昨（11日）晚在最新海陸警報中說明，鳳凰中心目前位在鵝鑾鼻的西南西方約220公里處，以時速8轉19公里速度，向東北轉東北東接近台灣，最快今天下午至傍晚接近屏東附近陸地，晚上至深夜從台東與屏東交界地帶出海，持續觀察颱風通過陸地到出海過程減弱的程度。

▲▼鳳凰颱風。（圖／NCDR、中央氣象署）

▲鳳凰最快今天下午登陸屏東。（圖／中央氣象署，下同）

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲共伴效應發威，宜蘭新北超大豪雨降雨警戒。

林秉煜指出，由於鳳凰颱風附近整個雲系呈現南北狹長的樣子，並不是圓形，代表強度持續減弱，預估接近過程強度減弱、暴風圈縮小趨勢。

颱風接近過程中台灣附近浪高可觀測到3至5米，今天清晨至白天，嘉義以南的台南、高雄、屏東地區風力持續增強到9至10級，下午之後，除了沿海地區增加到9至10級之外，南高屏受偏東南風影響，內陸也有8至9級強陣風，之後台東也會陸續出現強風。

降雨部分，昨晚分2部分，北台灣的宜蘭、基隆北海岸地區屬於共伴效應配合地形作用，出現短延時強降雨，此外，花東地區隨颱風北上，東南風帶來間歇性強對流。宜蘭昨晚時雨量都破百毫米，較強對流目前已經移到宜蘭平原陸地，以及北海岸的新北偏東側、南側地區，蘇澳雨勢已經現在趨緩。

颱風北上過程中，原本強對流通過，造成花東雨勢是由南向北，但隨著颱風接近，風向轉為東南到西北，下半夜時花東山區將有持續性降雨。今晨在共伴效應影響下，下半夜雨勢落在新北北海岸，花東也有局部豪大雨，南高屏有間歇性降雨，但時間較短。颱風向東移動後，今晚南高屏雨勢範圍縮小、雨量也減緩，但將在花東帶來新的雨勢，轉向東北風轉後，新竹以北也會有明顯降雨。

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署、NCDR）

11/09 全台詐欺最新數據

399 1 7676 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮　居民嘆：真的變孤島
宜蘭暴雨淹水「軍方出動」！水中救人畫面曝
蘋果突上新品「iPhone Pocket」　開賣時間曝光
花蓮瑞穗鄉奇美國小停止上班上課　全台12日停班停課一覽

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

花蓮明利淹村長怨　經部：評估風險較低

受颱風鳳凰影響，花蓮縣萬榮鄉明利村再度傳出淹水災情。地方指出，先前已多次向中央反映堤防安全問題，但仍未獲改善。

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村　鐵路恐停駛

花蓮馬太鞍溪暴漲衝入明利村　鐵路恐停駛

粉專曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

粉專曝蘇澳淹水照：15年前梅姬噩夢重演

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

15年前梅姬惡夢重演！蘇澳暴雨水淹全鎮

輕颱鳳凰逼近！威秀影城「4縣市可退票」

輕颱鳳凰逼近！威秀影城「4縣市可退票」

氣象氣象署鳳凰颱風颱風陸警豪雨特報超大豪雨

