孩子回家不孤單？日8旬嬤後悔了「賣房搬進養老院」　結局大反轉

▲婆婆為了逼迫孩子們自力更生，狠心賣掉房子，搬入養老院生活。（示意圖／CFP，下同。）

日本一名81歲婦人原以為，讓子女回家同住可以減緩寂寞，未料2個孩子反而成為「中年啃老族」，一家三口全靠著自己17萬日圓（約新台幣3.4萬元）的年金過活，讓她在5年後咬牙把房子賣了，獨自搬進養老院，反而拯救了這個家。

日媒《The Golden Online》報導，A婆婆的49歲兒子幾年前為了照顧父親提早退休後，再也找不到工作，46歲女兒因職場人際關係問題辭職後，也整天躲在房間裡打電動。一開始，她因為剛失去老伴，非常希望子女陪伴，即使過了5年孩子們仍然失業，她卻因為不再感覺寂寞，甚至覺得「這樣也不錯」。

直到某日一名親戚表達擔憂，A婆婆才查看存摺，驚覺一家三口全靠自己的年金維生，每月都要動用至少10萬日圓的積蓄，丈夫遺產早已跌破1000萬日圓。她深感危機後建議子女外出工作，兒子卻說「因為照顧父親才失去再就業機會，這不是我的錯」，女兒則表示「現在出去工作，又被霸凌怎麼辦？」

儘管面臨激烈反彈，A婆婆仍堅定逼迫2名中年子女自立更生，堅定宣布「明年3月31日我們家就要解散了。我決定把這棟房子賣掉，用賣房的錢住進養老院，你們也必須在那之前自立。我也曾因為孤單而依賴你們，結果讓你們無法自立，再這樣下去，將來我們3個會共同崩潰，現在必須強制終止這種狀態。」

幸好，A婆婆把房子賣掉之後，兒子重新振作成為照護計程車司機，女兒也找到居家工作重返社會，她則在養老院過著平靜生活，一家人反而獲得更健康的相處模式。報導指出，日本「8050問題」的案例層出不窮，也就是5旬子女依賴8旬父母經濟支援，並且共同生活的狀況。