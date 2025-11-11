　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孩子回家不孤單？日8旬嬤後悔了「賣房搬進養老院」　結局大反轉

▲▼老人,獨居,孤老,奶奶,老婦,阿嬤,老年人,高齡,老太太,銀髮,年長者,長輩。（圖／CFP）

▲婆婆為了逼迫孩子們自力更生，狠心賣掉房子，搬入養老院生活。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本一名81歲婦人原以為，讓子女回家同住可以減緩寂寞，未料2個孩子反而成為「中年啃老族」，一家三口全靠著自己17萬日圓（約新台幣3.4萬元）的年金過活，讓她在5年後咬牙把房子賣了，獨自搬進養老院，反而拯救了這個家。

日媒《The Golden Online》報導，A婆婆的49歲兒子幾年前為了照顧父親提早退休後，再也找不到工作，46歲女兒因職場人際關係問題辭職後，也整天躲在房間裡打電動。一開始，她因為剛失去老伴，非常希望子女陪伴，即使過了5年孩子們仍然失業，她卻因為不再感覺寂寞，甚至覺得「這樣也不錯」。

直到某日一名親戚表達擔憂，A婆婆才查看存摺，驚覺一家三口全靠自己的年金維生，每月都要動用至少10萬日圓的積蓄，丈夫遺產早已跌破1000萬日圓。她深感危機後建議子女外出工作，兒子卻說「因為照顧父親才失去再就業機會，這不是我的錯」，女兒則表示「現在出去工作，又被霸凌怎麼辦？」

▲老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

儘管面臨激烈反彈，A婆婆仍堅定逼迫2名中年子女自立更生，堅定宣布「明年3月31日我們家就要解散了。我決定把這棟房子賣掉，用賣房的錢住進養老院，你們也必須在那之前自立。我也曾因為孤單而依賴你們，結果讓你們無法自立，再這樣下去，將來我們3個會共同崩潰，現在必須強制終止這種狀態。」

幸好，A婆婆把房子賣掉之後，兒子重新振作成為照護計程車司機，女兒也找到居家工作重返社會，她則在養老院過著平靜生活，一家人反而獲得更健康的相處模式。報導指出，日本「8050問題」的案例層出不窮，也就是5旬子女依賴8旬父母經濟支援，並且共同生活的狀況。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 7676 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「雙北明放颱風假？」一票搖頭：早點睡比較實在
快訊／名醫江漢聲遭持刀攻擊！　輔大醫院聲明揭傷勢
快訊／輔大醫院名醫江漢聲遭砍！　診間濺血
快訊／明10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐
大里人嗨翻！「豪華影城」確定進駐　終結電影沙漠
林心如國中制服照曝光！「同框大咖男神」：有人認得出來嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

孩子回家不孤單？日8旬嬤後悔了「賣房搬進養老院」　結局大反轉

首訪白宮！敘利亞總統會晤川普　加入反恐聯盟　

百萬富豪失蹤1月竟被撕票！　以為「見投資人」夫妻遭分屍埋沙漠

北京做半套？美媒爆「鬆綁稀土出口」採新制　排除美軍供應商

日本西瓜卡「吉祥物企鵝」2026年底畢業！接任角色待定

不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

高市早苗「台灣有事」發言惹怒北京　日政府重申台海和平重要性

販毒女殺手「陳屍美墨邊境」！生前PO文高調炫富　嗨秀AK-47

住宅區驚見大量熊腳印！　札幌市急宣布「圓山公園封閉兩週」

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

傲嬌柴柴一擦腳就低吼　見主人怒喊不擦秒妥協

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

孩子回家不孤單？日8旬嬤後悔了「賣房搬進養老院」　結局大反轉

首訪白宮！敘利亞總統會晤川普　加入反恐聯盟　

百萬富豪失蹤1月竟被撕票！　以為「見投資人」夫妻遭分屍埋沙漠

北京做半套？美媒爆「鬆綁稀土出口」採新制　排除美軍供應商

日本西瓜卡「吉祥物企鵝」2026年底畢業！接任角色待定

不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

高市早苗「台灣有事」發言惹怒北京　日政府重申台海和平重要性

販毒女殺手「陳屍美墨邊境」！生前PO文高調炫富　嗨秀AK-47

住宅區驚見大量熊腳印！　札幌市急宣布「圓山公園封閉兩週」

丟丟妹遭詐騙集團冒用身分！「AI假影片瘋傳」連親爸都受騙　親上火線喊話

瑞士新景點！空中步道飽覽群峰　搭電梯登頂俯瞰冰川、阿爾卑斯山

冬盟旅日巨人投手黃錦豪因傷退賽　平鎮同窗對決許庭綸破局

萬海Q3EPS4.15元季增3.77元　看好第四季亞洲線旺季與中美關稅利多

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

陌生男跳上機車後座熊抱性騷！女驚嚇棄車落跑　判決出爐

乾杯集團再推新品牌　「牛舌佑介」12/21進駐台北統一時代百貨

台鐵光復隧道北口淹水退了　「鳳林=瑞穗」下午4點起恢復行駛　　

普丁身體亮紅燈？右手「腫如麵包」狂炸青筋　詭異照瘋傳

6公尺麵包超人現身東門城　「新竹冬日童樂會」邀親子共遊

【歸剛欸】被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉XD

國際熱門新聞

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

結束政府關門，川普打趴歐巴馬

大馬警：黃明志、謝侑芯有超友誼親密關係

全球最會吃泡麵國家　人均1年吃81包

黃明志投案Day8　堅持無辜狀況好

巴菲特告別信　親揭千億財產怎處理

薛劍嗆斬首高市早苗！美駐日大使：真面目再度曝光

恐怖巨浪！鳳凰襲菲律賓「4死140萬人撤離」

謝侑芯命案關鍵證物　家屬交出行李箱及手機

政府重啟曙光現　美股道瓊收紅381點

住宅區驚見大量熊腳印　札幌圓山公園關2週

川普發錢！政府停擺航管硬撐　每人將獲31萬

販毒集團女殺手「陳屍美墨邊境」　

19歲女兒玩寮國丟命　家屬警告：千萬別去

更多熱門

相關新聞

高市涉台發言惹怒北京　日本重申台海和平重要

高市涉台發言惹怒北京　日本重申台海和平重要

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」議題表態，引發中國強烈抗議後，內閣官房長官木原稔11日在記者會上回應，已向中方詳細說明高市早苗發言的真正意涵及日本政府立場，並重申台海和平穩定重要性。

住宅區驚見大量熊腳印　札幌圓山公園關2週

住宅區驚見大量熊腳印　札幌圓山公園關2週

中國嗆斬首高市早苗　外交部：恣意妄為霸權心態令人大開眼界

中國嗆斬首高市早苗　外交部：恣意妄為霸權心態令人大開眼界

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

近50年首次！　日本擬2026年調漲簽證費

台股ETF股民衝1154萬新高　一表看人氣最旺13檔

台股ETF股民衝1154萬新高　一表看人氣最旺13檔

關鍵字：

家庭日本養老院中年經濟

讀者迴響

熱門新聞

簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

快訊／明晨增至9縣市停班課達標　鳳凰最新風力預測上修

快訊／8地區明晨達停班課標準　最新風雨預測出爐

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現

快訊／明天10縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

點名9縣市「周三放颱風假」沒放請100隻烤雞！店家一早傻住了

專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了

鳳凰颱風路徑南修　明天延後至傍晚登陸高屏地區

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

鳳凰加速「登陸點南修」　影響程度變了

冬眠失敗　北海道熊「闖屋吞嬰」釀4死

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面